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Παπαθανάσης: 72,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών
Οικονομία
08:33 - 31 Οκτ 2025

Παπαθανάσης: 72,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εντάσσονται στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» δύο δράσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 72,6 εκ. ευρώ, για την επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. 

Ο κύριος στόχος των δράσεων, με δυνητικά ωφελούμενους 10.660 σπουδαστές, είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, η διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας καθώς και η γενικότερη αναβάθμιση της εκπαίδευσης που παρέχεται στις ΣΑΕΚ.

Στο πλαίσιο των δράσεων θα χρηματοδοτηθούν:

• Επιδότηση πρακτικής άσκησης των σπουδαστών διάρκειας 960 ωρών.
• Αμοιβές εκπαιδευτών για τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών αντικειμένων/γνώσεων
• Λειτουργία των δομών.

Οι δράσεις απευθύνονται σε σπουδαστές, οι οποίοι ξεκίνησαν τις σπουδές τους τον Οκτώβριο του 2022 και διαχωρίζονται βάσει ηλικίας και εκπαιδευτικής/επαγγελματικής κατάστασης (έως 29 ετών και άνω των 30 ετών).

Δικαιούχος της Πράξης είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.​

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