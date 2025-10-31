Παπαθανάσης: 72,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών

Ο κύριος στόχος των δράσεων, με δυνητικά ωφελούμενους 10.660 σπουδαστές, είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, η διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας καθώς και η γενικότερη αναβάθμιση της εκπαίδευσης που παρέχεται στις ΣΑΕΚ.
Στο πλαίσιο των δράσεων θα χρηματοδοτηθούν:
Οι δράσεις απευθύνονται σε σπουδαστές, οι οποίοι ξεκίνησαν τις σπουδές τους τον Οκτώβριο του 2022 και διαχωρίζονται βάσει ηλικίας και εκπαιδευτικής/επαγγελματικής κατάστασης (έως 29 ετών και άνω των 30 ετών).
Δικαιούχος της Πράξης είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.