Eurostat: Επιβράδυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα, στο 1,7% τον Οκτώβριο

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,1% τον Οκτώβριο του 2025, από 2,2% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την Ελλάδα, η Eurostat κατέγραψε επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 1,7% τον Οκτώβριο, ενώ τον Σεπτέμβριο ήταν στο 1,8%.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Οκτώβριο (3,4%, σε σύγκριση με 3,2% τον Σεπτέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (2,5%, σε σύγκριση με 3,0% τον Σεπτέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,6%, σε σύγκριση με 0,8% τον Σεπτέμβριο) και την ενέργεια (-1,0%, σε σύγκριση με -0,4% τον Σεπτέμβριο).