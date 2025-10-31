ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση τζίρου στο λιανεμπόριο κατά 3,9% τον Αύγουστο
Οικονομία
12:28 - 31 Οκτ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση τζίρου στο λιανεμπόριο κατά 3,9% τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε την Παρασκευή (31/10) τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2025, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:

• Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, παρουσίασε αύξηση 5,3% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 αύξηση 1,0%

• Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,9% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 αύξηση 1,7%

• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 παρουσίασε αύξηση 0,4%

• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 παρουσίασε αύξηση 0,2%

