ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση τζίρου στο λιανεμπόριο κατά 3,9% τον Αύγουστο

• Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, παρουσίασε αύξηση 5,3% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 αύξηση 1,0%
• Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,9% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 αύξηση 1,7%
• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 παρουσίασε αύξηση 0,4%
• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 παρουσίασε αύξηση 0,2%