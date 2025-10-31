Υπόθεση Τεμπών: Διαβίβαση νέας ποινικής δικογραφίας στη Βουλή
Πολιτική
12:32 - 31 Οκτ 2025

Υπόθεση Τεμπών: Διαβίβαση νέας ποινικής δικογραφίας στη Βουλή

Reporter.gr Newsroom
Νέα ποινική δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή για την υπόθεση των Τεμπών.  

Όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια από τον πρεοδρεύοντα Γιάννη Μπούρα, o υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των υπουργών», ποινική δικογραφία, που αφορά:

  • στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,
  • στον πρώην υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο,
  • στον πρώην υπουργό Επικρατείας και εκτελούντα χρέη υπουργού Μεταφορών και Υποδομών από 1.3.2023 Γιώργο Γεραπετρίτη,
  • στον πρώην αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση,
  • στον πρώην υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη,
  • στην πρώην υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη,
  • στον πρώην υπουργό Υγείας Θανάση Πλεύρη,
  • στον πρώην υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο
  • στον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή
  • στον πρώην υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο
  • στον πρώην υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη
  • στους διατελέσαντες υπουργούς και υφυπουργούς Μεταφορών, κατά τα έτη 2012-2023, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Χρήστο Σπίρτζη, Νίκο Μαυραγάνη, Αθανάσιο Μωραΐτη, Μιχάλη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Κεφαλογιάννη και Γιώργο Καραγιάννη.

