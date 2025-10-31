Υπόθεση Τεμπών: Διαβίβαση νέας ποινικής δικογραφίας στη Βουλή

Όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια από τον πρεοδρεύοντα Γιάννη Μπούρα, o υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των υπουργών», ποινική δικογραφία, που αφορά:
- στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,
- στον πρώην υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο,
- στον πρώην υπουργό Επικρατείας και εκτελούντα χρέη υπουργού Μεταφορών και Υποδομών από 1.3.2023 Γιώργο Γεραπετρίτη,
- στον πρώην αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση,
- στον πρώην υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη,
- στην πρώην υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη,
- στον πρώην υπουργό Υγείας Θανάση Πλεύρη,
- στον πρώην υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο
- στον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή
- στον πρώην υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο
- στον πρώην υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη
- στους διατελέσαντες υπουργούς και υφυπουργούς Μεταφορών, κατά τα έτη 2012-2023, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Χρήστο Σπίρτζη, Νίκο Μαυραγάνη, Αθανάσιο Μωραΐτη, Μιχάλη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Κεφαλογιάννη και Γιώργο Καραγιάννη.