Ανάρτηση Πιερρακάκη: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν προϋπολογισμό - όραμα για το μέλλον
22:40 - 31 Οκτ 2025

Ανάρτηση Πιερρακάκη: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν προϋπολογισμό - όραμα για το μέλλον

 Την ανάγκη για έναν φιλόδοξο και ρεαλιστικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, που θα αντανακλά τις πραγματικές προκλήσεις και τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτηση του στο Facebook.

Σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη συνάντησή του με τον Επίτροπο της ΕΕ Πιότρ Σεραφίν, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι ο νέος προϋπολογισμός της Ένωσης «δεν πρέπει να είναι απλώς ένα σύνολο αριθμών, αλλά ένα όραμα για την Ευρώπη του μέλλοντος».

Ο υπουργός σημείωσε ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο της επόμενης περιόδου οφείλει να ανταποκρίνεται στις νέες κοινωνικές και γεωπολιτικές ανάγκες, δίνοντας έμφαση:

στην προσιτή στέγαση,

στην ευρωπαϊκή άμυνα, και

στην ανθεκτικότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

Παράλληλα, επισήμανε τη δυναμική επιστροφή της Ελλάδας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, τονίζοντας ότι η χώρα συμμετέχει πλέον ενεργά στις συζητήσεις για το κοινό μέλλον της ΕΕ.

Ολόκληρη η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή με τον Επίτροπο της ΕΕ για θέματα προϋπολογισμού, καταπολέμησης της απάτης και δημόσιας διοίκησης Piotr Serafin, με τη συμμετοχή και του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση, έχει ως εξής:

«Με τον Νίκο Παπαθανάση υποδεχτήκαμε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον Επίτροπο της ΕΕ για θέματα προϋπολογισμού, καταπολέμησης της απάτης και δημόσιας διοίκησης Piotr Serafin.

Ο Επίτροπος έχει αναλάβει μια από τις πιο απαιτητικές αποστολές: να διαμορφώσει έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που δεν θα αποτελεί απλώς ένα σύνολο αριθμών, αλλά ένα όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση του μέλλοντος και για τη θέση της στον κόσμο.

Χρειαζόμαστε έναν φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, που θα εξοπλίζει την Ένωση με τους αναγκαίους πόρους για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και στις προκλήσεις της, χωρίς να ξεχνά τους ανθρώπους και τις περιοχές που χρίζουν μεγαλύτερης στήριξης.

Ο νέος προϋπολογισμός πρέπει να στηρίξει τις νέες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες: την προσιτή στέγαση, την ευρωπαϊκή άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια, την ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές, την τεχνολογική πρόοδο, την έρευνα και την καινοτομία, τη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Η Ελλάδα έχει επιστρέψει πιο δυνατή, πιο ανθεκτική και έτοιμη να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση των κοινών ευρωπαϊκών αποφάσεων. Πιστεύουμε σε μια Ευρώπη που εμπνέει εμπιστοσύνη και σταθερότητα στους πολίτες της, που σχεδιάζει και διαμορφώνει ενεργά το μέλλον της».

Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/2025 - 23:18
