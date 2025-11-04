Μανιάτης για δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Η ΕΕ νομοθετεί, η Ελλάδα παρακολουθεί αμέτοχη
12:58 - 04 Νοε 2025

«Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Σλοβενία, Κύπρος, Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία, έχουν νομοθετήσει ανακουφίζοντας τα θύματα των ληστρικών αυτών δανείων. Γιατί η ελληνική Κυβέρνηση ακόμα περιμένει;» διερωτήθηκε με έμφαση παρεμβαίνοντας στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Γ. Μανιάτης.

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, εξετάστηκαν οι σχετικές αναφορές που έχουν κατατεθεί και αφορούν πιθανές παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί καταχρηστικών όρων στις συμβάσεις δανείων ελβετικού φράγκου.

Μεταξύ 2006 και 2009, και χωρίς να τηρηθούν οι στοιχειώδεις κανόνες και υποχρεώσεις πληροφόρησης των καταναλωτών, χορηγήθηκαν σε περίπου 70.000 ελληνικές οικογένειες δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Τα δάνεια αυτά δόθηκαν με απουσία ενός κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, αφού όπως έχει αποδειχθεί, δεν εφαρμόστηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι καταλληλότητας και δεν ελήφθη κανένα αντισταθμιστικό μέτρο του συναλλαγματικού κινδύνου.

Η ακραία ανατροπή της νομισματικής ισοτιμίας όμως, οδήγησε τους δανειολήπτες αυτούς στην καταστροφή, αφού κλήθηκαν να πληρώσουν υψηλότερους τόκους αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό απ’ αυτό που δανείστηκαν.

Ο ευρωβουλευτής, εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου και αναφερόμενος στην ελληνική Κυβέρνηση τόνισε ότι παρά τις υποσχέσεις για δήθεν «άμεση και δίκαιη λύση», η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να εμπαίζει τους χιλιάδες αυτούς συμπολίτες μας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Η Κυβέρνηση των αρίστων αγνοεί απροκάλυπτα τόσο τις υπάρχουσες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δικαιώνουν τους συγκεκριμένους δανειολήπτες, όσο και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ, δίνοντας οριστικές λύσεις αξιοπρέπειας».

Ο Γ. Μανιάτης έκανε λόγο για την ανάγκη μιας ενιαίας λύσης, στα πρότυπα των υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών, η οποία θα πρέπει είναι βιώσιμη και ίση για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ταυτόχρονα, υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένη πρόταση, προτείνοντας τον διαμερισμό της ευθύνης μεταξύ καταναλωτών και τραπεζών, βασισμένη στο πραγματικό ποσό που έλαβαν οι πολίτες και όχι σε καταχρηστικές αποφάσεις.

«Ο εμπαιγμός των συμπολιτών μας, που έρχονται αντιμέτωποι με τον κοινωνικό αποκλεισμό και την οικονομική καταστροφή, δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχίσει να γίνεται ανεκτός» σημείωσε με νόημα ο Ευρωβουλευτής υπενθυμίζοντας ότι «Η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί με δύο ταχύτητες, ούτε να επιλέγει πού και πότε θα δείξει ευαισθησία».

