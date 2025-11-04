Amazon: Ενίσχυση των ευρωπαϊκών δικτύων με σχεδόν 1 GW καθαρής ενέργειας
12:57 - 04 Νοε 2025

Amazon: Ενίσχυση των ευρωπαϊκών δικτύων με σχεδόν 1 GW καθαρής ενέργειας

20 έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας που υποστηρίζονται από την Amazon, σε συνεργασία με 12 διαφορετικούς αναπτυξιακούς φορείς, παρέχουν πλέον καθαρή ενέργεια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την ηπειρωτική Ευρώπη.

Η Amazon ανακοίνωσε σήμερα (4/11) ότι σχεδόν 1 γιγαβάτ (GW) καθαρής, χωρίς ορυκτά καύσιμα ενέργειας, διοχετεύεται πλέον στα ευρωπαϊκά δίκτυα, χάρη σε 20 νέα έργα ανανεώσιμης ενέργειας που τέθηκαν σε λειτουργία μέσα στο έτος με τη δική της υποστήριξη. Τα νέα έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας εκτείνονται σε πέντε χώρες: 12 στην Ισπανία, 3 στην Ιταλία, 3 στην Πολωνία, 1 στη Γερμανία και 1 στην Ελλάδα. Αναπτύχθηκαν από 12 διαφορετικούς ενεργειακούς φορείς και, συνολικά, διαθέτουν δυναμικό ικανό να καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες ηλεκτροδότησης περισσότερων από 700.000 νοικοκυριών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στην Ευρώπη, η Amazon στηρίζει περισσότερα από 230 έργα ανανεώσιμης ενέργειας, κυρίως μέσω Συμφωνιών Αγοράς Ενέργειας (Power Purchase Agreements – PPAs). Οι συμφωνίες αυτές προσφέρουν στους αναπτυξιακούς φορείς την απαραίτητη ασφάλεια για να προχωρήσουν στις επενδύσεις τους, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι θα υπάρχει αγοραστής για την ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται μόλις ολοκληρωθεί το έργο. Έτσι, διασφαλίζεται μια σταθερή και μακροπρόθεσμη ροή εσόδων με περιορισμένο ρίσκο. Αφού κατασκευαστούν, τα έργα αυτά προσφέρουν νέες πηγές ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στα δίκτυα, συμβάλλοντας στην απανθρακοποίηση του ενεργειακού μίγματος κάθε χώρας και ωφελώντας όλους τους χρήστες των δικτύων — νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα.

Μερικά από τα σημαντικότερα έργα που υποστηρίχθηκαν από την Amazon και συνδέθηκαν φέτος με τα ενεργειακά δίκτυα περιλαμβάνουν

  • Baltic Eagle, ένα από τα μεγαλύτερα υπεράκτια αιολικά πάρκα στη Γερμανία. Η Amazon επένδυσε στο έργο το 2022, δεσμευόμενη να απορροφήσει ισχύ 189 MW.
  • Miłkowice, το πρώτο έργο ανανεώσιμης ενέργειας που υποστήριξε η Amazon στην Πολωνία. Η εταιρεία στήριξε αυτό το φωτοβολταϊκό πάρκο το 2024, με δέσμευση απορρόφησης ισχύος 87 MW.
  • Energías de Barranquilla και Valle del Sol Energías Renovables στην Ισπανία. Η Amazon υποστήριξε και τα δύο φωτοβολταϊκά πάρκα το 2023, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση απορρόφησης ισχύος 64 MW συνολικά.

Πέρα από τα 20 έργα που συνδέθηκαν με τα δίκτυα φέτος, περισσότερα από 40 έργα ανανεώσιμης ενέργειας με τη στήριξη της Amazon βρίσκονται ήδη σε λειτουργία σε ολόκληρη την Ευρώπη — ανάμεσά τους 18 στην Ισπανία, 8 στη Φινλανδία, 5 στη Σουηδία, 4 στην Ιρλανδία, 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2 στην Ιταλία, 2 στις Κάτω Χώρες και 1 στη Γαλλία. Τα υπόλοιπα 70+ έργα που περιλαμβάνονται σήμερα στο χαρτοφυλάκιο της Amazon αναμένεται να ολοκληρωθούν και να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030.

Η Amazon συνεχίζει να αναζητά ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε χώρες όπου ήδη δραστηριοποιείται — όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο - καθώς και σε χώρες με υψηλή ένταση εκπομπών άνθρακα στα ενεργειακά τους δίκτυα, όπως η Πολωνία και η Γερμανία.

Στην Ελλάδα, η Amazon έχει επενδύσει σε εννέα μεγάλης κλίμακας έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας, εκ των οποίων ένα βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Όταν ολοκληρωθούν, τα έργα αυτά θα προσφέρουν συνολικά περίπου 699 MW νέας καθαρής, χωρίς εκπομπές άνθρακα, ενεργειακής ισχύος — επαρκούς για να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες περισσότερων από 350.000 ελληνικών νοικοκυριών.

