Δίκη Βαλυράκη: Ποινική δίωξη στους λιμενάρχες Ερέτριας και Χαλκίδας για απόπειρα υπόθαλψης

Σε άσκηση ποινικής δίωξης για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και έκδοση ψευδούς βεβαίωσης προχώρησε η εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, σε βάρος των λιμεναρχών Χαλκίδας και Ερέτριας, στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης του θανάτου του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη.

Η εξέλιξη αυτή γνωστοποιήθηκε σήμερα 4/11, κατά την έναρξη της δίκης των δύο κατηγορουμένων ψαράδων ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, από τους συνηγόρους της οικογένειας Βαλυράκη, οι οποίοι έκαναν λόγο για «δικαίωση των προσπαθειών της οικογένειας να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Σύμφωνα με τους συνηγόρους, η εισαγγελέας έκανε εν μέρει δεκτές τις προσφυγές της οικογένειας του εκλιπόντος και του αυτόπτη μάρτυρα, ανατρέποντας την προηγούμενη απόφαση της Εισαγγελέως του Ναυτοδικείου Πειραιά, η οποία είχε απορρίψει τις σχετικές εγκλήσεις για παραβατικές συμπεριφορές προανακριτικών υπαλλήλων.

Με τη διάταξη 35/2025, παραγγέλθηκε η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πλοιάρχου Φ.Κ. και του πλωτάρχη Χ.Κ., υπηρετούντων στα Λιμεναρχεία Χαλκίδας και Ερέτριας, για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, καθώς και για έκδοση ψευδούς βεβαίωσης.

Καταγγελίες για συγκάλυψη

Όπως υποστήριξαν οι δικηγόροι της οικογένειας, η διάταξη αποκαλύπτει ότι στελέχη του Λιμενικού «επιχείρησαν να συγκαλύψουν τους ψαράδες-συνεργάτες τους» και να παρουσιάσουν τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη ως ατύχημα.

«Η διάταξη λέει ότι υπαγόρευε ο ένας λιμενάρχης και έγραφε ο άλλος, προκειμένου να αλλάξει η κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα. Έτσι η υπόθεση μπήκε τότε στο αρχείο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, εκ των δικηγόρων της οικογένειας, προσθέτοντας: «Ποιον εγκληματία υπέθαλπταν οι επίορκοι λιμενικοί; Τους παρόντες κατηγορούμενους! Δεν ήθελαν να φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η δίωξη αφορά τη φερόμενη υπαγόρευση ψευδούς κατάθεσης του αυτόπτη μάρτυρα, με την οποία επιχειρήθηκε να αναιρεθούν προηγούμενες μαρτυρίες που περιέγραφαν τα περιστατικά της δολοφονίας.

Από την πλευρά της, η συνήγορος υπεράσπισης των δύο κατηγορούμενων ψαράδων υποστήριξε ότι η εξέλιξη «δεν αποδεικνύει την αξιοπιστία του μάρτυρα», τονίζοντας πως «η αξιοπιστία του θα κριθεί ενώπιον του Δικαστηρίου».

«Οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπο των κατηγορουμένων θα πρέπει να γίνεται με φειδώ και μόνο όταν υπάρχουν στοιχεία, διότι η συνεδρίαση είναι δημόσια και υπάρχει το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης», σημείωσε.

Ο Σήφης Βαλυράκης βρέθηκε νεκρός τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια, ύστερα από πτώση στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ψαρέματος με το φουσκωτό του σκάφος. Η οικογένειά του από την πρώτη στιγμή αμφισβήτησε το ενδεχόμενο ατυχήματος, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για δολοφονία από δύο ψαράδες που φέρονται να είχαν διαπληκτιστεί μαζί του.

Η δίκη για την υπόθεση συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων.