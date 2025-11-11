Bloomberg: Νέο 10ετές ομόλογο και δανεισμό έως €8 δισ. σχεδιάζει η Ελλάδα για το 2026
Οικονομία
15:33 - 11 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η Ελλάδα σχεδιάζει να αντλήσει έως και 8 δισ. ευρώ από τις αγορές ομολόγων το 2026. Ο προγραμματισμός αυτός επιβεβαιώνει τη στρατηγική της κυβέρνησης να διατηρήσει τον δανεισμό σε περιορισμένα επίπεδα, δίνοντας προτεραιότητα στη σταδιακή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το ποσό που εξετάζεται είναι ελαφρώς υψηλότερο από τα 7,5 δισ. ευρώ που αντλήθηκαν το 2025 και κινείται εντός του εύρους των τελευταίων ετών. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η επιλογή αυτή θεωρείται συνετή και συμβατή με τον εθνικό στόχο της μείωσης του χρέους σε απόλυτους αριθμούς, αν και το τελικό σχέδιο χρηματοδότησης για το 2026 δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Η χώρα έχει κατορθώσει την τελευταία δεκαετία να αναστρέψει πλήρως την εικόνα των δημόσιων οικονομικών της, αφήνοντας πίσω την κρίση που κάποτε αμφισβήτησε την παραμονή της στην ευρωζώνη. Με δημοσιονομική πειθαρχία, αύξηση των φορολογικών εσόδων και σταθερή οικονομική ανάπτυξη, η Ελλάδα είναι σήμερα μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που επιτυγχάνουν διαρκή πρωτογενή πλεονάσματα.

Αυτά τα πλεονάσματα επιτρέπουν την κάλυψη των τόκων του χρέους και τη σταδιακή απομείωσή του, ενώ το ισχυρό ταμειακό «μαξιλάρι», που ανέρχεται σήμερα σε περίπου 46 δισ. ευρώ, παρέχει σημαντική ασφάλεια. Το ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στα 36 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους, στα επίπεδα του 2024.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το δημόσιο χρέος αναμένεται να επιστρέψει στα προ-μνημονιακά επίπεδα το 2025, συνεχίζοντας την καθοδική του πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο οίκος Scope Ratings προβλέπει ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας η Ελλάδα θα έχει μειώσει το χρέος της κατά επιπλέον 23 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Παράλληλα, η κυβέρνηση συνεχίζει να αποπληρώνει πρόωρα τις οφειλές που σχετίζονται με την κρίση χρέους, με στόχο την πλήρη εξόφληση του πρώτου προγράμματος στήριξης (“Greek Loan Facility”) έως το 2031 — δέκα χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Αυτό συνεπάγεται ετήσιες αποπληρωμές τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ.

Μία από τις εκδόσεις του επόμενου έτους αναμένεται να αφορά νέο 10ετές ομόλογο, ενισχύοντας την παρουσία της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Η ελληνική πρόοδος έρχεται σε αντίθεση με την κατάσταση σε άλλες μεγάλες οικονομίες, όπως η Γαλλία, που αντιμετωπίζει υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και πολιτικές δυσκολίες στην κατάρτιση του προϋπολογισμού της.

Η βελτίωση των ελληνικών οικονομικών δεδομένων έχει ήδη αναγνωριστεί από τους οίκους αξιολόγησης. Από το 2023, όλες οι μεγάλες εταιρείες αξιολόγησης έχουν επαναφέρει τη χώρα στην επενδυτική βαθμίδα, ενώ πρόσφατα η Scope αναβάθμισε τις προοπτικές της Ελλάδας σε «θετικές». Την προσεχή Παρασκευή, η Fitch αναμένεται να ανακοινώσει τη νέα της αξιολόγηση, με τη χώρα να διατηρείται στο «BBB-» και θετικές προοπτικές για περαιτέρω αναβάθμιση.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή (7/11) η Scope αναβάθμισε σε «θετικό» το outlook της Ελλάδας και διατήρησε σταθερό το αξιόχρεο στο BBB. η Scope αναβάθμισε σε «θετικό» το outlook της Ελλάδας και διατήρησε σταθερό το αξιόχρεο στο BBB.

