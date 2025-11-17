22:55 - 17 Νοε 2025

Αρνητικό το κλίμα για τους νέους επιστήμονες – Η Ελλάδα χάνει το ανθρώπινο κεφάλαιό της

Δυσοίωνη παραμένει η εικόνα για την επιστροφή υψηλής εξειδίκευσης Ελλήνων επιστημόνων στη χώρα, παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας. Σύμφωνα με έρευνα της Metron Analysis, το μέρισμα της ανάπτυξης δεν φαίνεται να φτάνει στα μεσαία και χαμηλότερα στρώματα, ούτε όμως στους ανθρώπους με υψηλά προσόντα, που αποτελούν κρίσιμο κεφάλαιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: το 70% δηλώνει ότι δεν βλέπει μέλλον στην Ελλάδα, το 60% θεωρεί χαμηλές τις αμοιβές, ενώ το 76% πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση. Το αρνητικό αυτό κλίμα λειτουργεί ως ισχυρό αντικίνητρο για τη «διαρροή εγκεφάλων» να αναστραφεί, παρά τις βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις των τελευταίων ετών.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, η κοινωνική ανισότητα φαίνεται πως «βυθίζει» και την εκπαίδευση, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο που δυσχεραίνει τη συγκράτηση και ανάπτυξη ταλέντων. Μόλις το 7,1% των μαθητών επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις, με το οικονομικό υπόβαθρο των οικογενειών να παίζει καθοριστικό ρόλο. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη φτάνει το 16%, υπερδιπλάσιο από το ελληνικό.

Επιπλέον, το 30% των μαθητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης μένουν εκτός αγοράς εργασίας, ενώ μόλις το 9,6% των φοιτητών ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στον προβλεπόμενο χρόνο. Και αυτό όχι λόγω έλλειψης διάθεσης ή ικανότητας, αλλά επειδή οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες –όπως η ανάγκη εργασίας παράλληλα με τις σπουδές– λειτουργούν αποτρεπτικά.

Το αποτέλεσμα είναι μια χώρα που, παρά την αναπτυξιακή δυναμική της, αδυνατεί να δημιουργήσει τις συνθήκες σταθερότητας, αμοιβών και κοινωνικής κινητικότητας που απαιτούνται για να κρατήσει –ή να επαναφέρει– το επιστημονικό της δυναμικό.

