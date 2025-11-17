Ακρίβεια χωρίς ανάσα: Δύο στους τρεις κόβουν ακόμη και τα βασικά αγαθά

Παρά την υποχώρηση της ενεργειακής και υγειονομικής κρίσης, η ακρίβεια στα βασικά είδη διατροφής εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι αυξήσεις που επιβλήθηκαν την περίοδο των διεθνών αναταράξεων όχι μόνο δεν υποχώρησαν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις παγιώθηκαν, δημιουργώντας ένα νέο –και δυσβάσταχτο– επίπεδο τιμών στην αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από το 2022 έως σήμερα το γάλα έχει ακριβύνει περίπου 40%, το βούτυρο έως και 50%, ενώ το ψωμί κατά 25,6%. Ακόμη και τα ψάρια, παραδοσιακά μια πιο προσιτή επιλογή στη μεσογειακή διατροφή, καταγράφουν αύξηση 22%. Χαρακτηριστικό είναι πως τα λεγόμενα «φθηνά ψάρια», όπως η μαρίδα, ο γαύρος και οι σαρδέλες, έχουν εκτοξευθεί στα 12, 8,5 και 7,5 ευρώ το κιλό αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή, η αύξηση του κατώτατου μισθού την τελευταία τριετία κινήθηκε στο 33%, ρυθμός που αποδεικνύεται ανεπαρκής σε σχέση με τον πληθωρισμό βασικών αγαθών. Το αποτέλεσμα είναι ότι δύο στους τρεις καταναλωτές δηλώνουν πως αγοράζουν πλέον μόνο τα απολύτως απαραίτητα, ενώ ένας στους πέντε καθυστερεί την καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων. Ακόμη πιο ανησυχητικό, ένας στους τέσσερις καθυστερεί την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ.

Η πίεση στα εισοδήματα έχει οδηγήσει τα ελληνικά νοικοκυριά να «ροκανίσουν» τις αποταμιεύσεις τους προκειμένου να ανταποκριθούν στα έξοδα της καθημερινότητας. Μόνο το 2024, περίπου 7 δισ. ευρώ αποσύρθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς για να καλύψουν βασικές ανάγκες.

Μετά το μεγάλο σοκ των διεθνών κρίσεων, γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι η ρίζα της επίμονης ακρίβειας πρέπει να αναζητηθεί και στις χρόνιες παθογένειες της ελληνικής αγορά, που επιτρέπουν στις τιμές να μένουν στα ύψη, ακόμη κι όταν οι εξωτερικές πιέσεις έχουν υποχωρήσει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deb5us5azqk9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}