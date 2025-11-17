Στα βαθιά η ΚΑΠ: Συγκρούσεις στις Βρυξέλλες και αγωνία για τους Έλληνες αγρότες

Στα συμπεράσματα της συνόδου περιλαμβάνεται η συμφωνία για τη διασφάλιση πληρωμών προς τους αγρότες που εξαρτώνται πλήρως από τη γεωργική δραστηριότητα. Ωστόσο, παραμένουν οι αντιθέσεις ως προς τον τρόπο εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων. Η Ελλάδα τάχθηκε υπέρ της δυνατότητας προσαρμογής των πληρωμών στις εθνικές ανάγκες, ενώ αντιδράσεις προκαλεί και η πρόταση για επιβολή πλαφόν στην κλιμάκωση των ενισχύσεων.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, τόνισε ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ένα «ευέλικτο και εφαρμόσιμο πλαίσιο» για τους Έλληνες παραγωγούς, επισημαίνοντας πως οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργίας απαιτούν μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων.
{https://exchange.glomex.com/video/v-deb7rdxtdbap?integrationId=eexbs1jkg0kofln}
Την ίδια ώρα, στην Αθήνα βρίσκεται σε εξέλιξη αγώνας δρόμου προκειμένου να στηριχθούν οι αγρότες έως το τέλος Νοεμβρίου, καθώς εκκρεμεί η καταβολή ενισχύσεων και επιδοτήσεων που σε ορισμένες περιπτώσεις αφορούν ακόμη και το 2024. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να διαθέσει περίπου 900 εκατ. ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το σχέδιο εξυγίανσης του συστήματος επιδοτήσεων μετά τις σοβαρές δυσλειτουργίες που αποκαλύφθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα υπολογίζεται πώς έχει χάσει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις 700 εκατ. ευρώ λόγω του σκανδάλου.
Οι καταθέσεις των Γιώργου Ξυλούρη και Ανδρέα Στρατάκη (Φραπέ και Χασάπη) στην εξεταστική επιτροπή την Πέμπτη (20/11) αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα φωτίσουν πτυχές ενός συστήματος που έχει οδηγήσει τη χώρα στο ενδεχόμενο παγώματος πληρωμών και επιβολής προστίμων από τις ευρωπαϊκές αρχές.
{https://exchange.glomex.com/video/v-deaxsqu9qmf5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}