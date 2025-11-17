Στα βαθιά η ΚΑΠ: Συγκρούσεις στις Βρυξέλλες και αγωνία για τους Έλληνες αγρότες

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γεωργίας που συνεδρίασε τη Δευτέρα (17/11) στις Βρυξέλλες ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις έντονες διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών γύρω από το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Οι δύο βασικές αλλαγές που προωθούνται αφορούν τη συρρίκνωση του συνολικού προϋπολογισμού και την αναδιανομή των διαθέσιμων πόρων, με αρκετές χώρες να εκφράζουν ενστάσεις.

Στα συμπεράσματα της συνόδου περιλαμβάνεται η συμφωνία για τη διασφάλιση πληρωμών προς τους αγρότες που εξαρτώνται πλήρως από τη γεωργική δραστηριότητα. Ωστόσο, παραμένουν οι αντιθέσεις ως προς τον τρόπο εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων. Η Ελλάδα τάχθηκε υπέρ της δυνατότητας προσαρμογής των πληρωμών στις εθνικές ανάγκες, ενώ αντιδράσεις προκαλεί και η πρόταση για επιβολή πλαφόν στην κλιμάκωση των ενισχύσεων.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, τόνισε ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ένα «ευέλικτο και εφαρμόσιμο πλαίσιο» για τους Έλληνες παραγωγούς, επισημαίνοντας πως οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργίας απαιτούν μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deb7rdxtdbap?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Την ίδια ώρα, στην Αθήνα βρίσκεται σε εξέλιξη αγώνας δρόμου προκειμένου να στηριχθούν οι αγρότες έως το τέλος Νοεμβρίου, καθώς εκκρεμεί η καταβολή ενισχύσεων και επιδοτήσεων που σε ορισμένες περιπτώσεις αφορούν ακόμη και το 2024. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να διαθέσει περίπου 900 εκατ. ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το σχέδιο εξυγίανσης του συστήματος επιδοτήσεων μετά τις σοβαρές δυσλειτουργίες που αποκαλύφθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα υπολογίζεται πώς έχει χάσει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις 700 εκατ. ευρώ λόγω του σκανδάλου.

Οι καταθέσεις των Γιώργου Ξυλούρη και Ανδρέα Στρατάκη (Φραπέ και Χασάπη) στην εξεταστική επιτροπή την Πέμπτη (20/11) αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα φωτίσουν πτυχές ενός συστήματος που έχει οδηγήσει τη χώρα στο ενδεχόμενο παγώματος πληρωμών και επιβολής προστίμων από τις ευρωπαϊκές αρχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deaxsqu9qmf5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}