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Κορκίδης: Ο προϋπολογισμός του 2026 είναι ρεαλιστικός και αναπτυξιακός
Οικονομία
20:57 - 20 Νοε 2025

Κορκίδης: Ο προϋπολογισμός του 2026 είναι ρεαλιστικός και αναπτυξιακός

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Βασίλης Κορκίδης, χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό του 2026 «ρεαλιστικό, κοινωνικό, εφαρμόσιμο και αναπτυξιακό». 

Τόνισε ότι η αύξηση των επενδύσεων κατά 10,2% θα ενισχύσει ουσιαστικά την πραγματική οικονομία μέσω νέων θέσεων εργασίας, καλύτερων μισθών και αναβάθμισης υποδομών. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η ήπια άνοδος της ιδιωτικής κατανάλωσης δείχνει συγκρατημένη αισιοδοξία των νοικοκυριών, ενώ και οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις ύψους 1,76 δισ. ευρώ αναμένεται να ενισχύσουν τα εισοδήματα και να μειώσουν φόρους.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι η πραγματική αξιολόγηση του προϋπολογισμού θα φανεί στην πράξη, από το κατά πόσο οι πολιτικές θα ωφελήσουν επιχειρήσεις, πολίτες και οικογένειες.

Πιο αναλυτικά ο κ. Κορκίδης ανέφερε: «Ο προϋπολογισμός που παρουσιάστηκε σήμερα έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ρεαλιστικός, κοινωνικός, εφαρμόσιμος και αναπτυξιακός. Στόχος του είναι να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, να στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να διασφαλίσει την υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση. Η προβλεπόμενη αύξηση των επενδύσεων κατά 10,2%, σε σύγκριση με το 5,7% της φετινής χρονιάς, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πραγματική οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών. Οι επενδύσεις αυτές μεταφράζονται σε νέες θέσεις εργασίας, καλύτερες μισθολογικές προοπτικές και αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών. Κάθε νέο έργο, κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία, δημιουργεί μια αλυσίδα οικονομικής δραστηριότητας που ενισχύει την τοπική και εθνική οικονομία.

Είναι προφανές ότι, η αύξηση των επενδύσεων δεν είναι ένας αριθμός αλλά είναι περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, η άνοδος της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,7%, από 1,9% φέτος, δείχνει ότι τα νοικοκυριά εξακολουθούν να έχουν την ικανότητα να στηρίζουν την οικονομία, έστω και με πιο συγκρατημένο ρυθμό. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τις πιέσεις, οι πολίτες διατηρούν μια συγκρατημένη αισιοδοξία και η αγορά κινείται σταθερά, χωρίς υπερβολές που θα προκαλούσαν νέα άνοδο τιμών. Η ήπια αύξηση της κατανάλωσης αποτυπώνει μια σταδιακή βελτίωση στον οικογενειακό προϋπολογισμό, χωρίς όμως να υπονοεί ότι οι δυσκολίες έχουν εκλείψει.

Η εφαρμογή των νέων μόνιμων δημοσιονομικών παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ 2025, συνολικού ύψους 1,76 δισ. ευρώ για το 2026, προβλέπεται να ενισχύσει το εισόδημα και να μειώσει τα φορολογικά βάρη για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Συνολικά, οι δείκτες συνθέτουν μια εικόνα μετρημένης αλλά ουσιαστικής προόδου. Η οικονομία δείχνει να ενισχύεται, οι επενδύσεις αποκτούν δυναμισμό, και η καθημερινότητα των πολιτών βελτιώνεται με αργά αλλά σταθερά βήματα. Ωστόσο, όπως πάντα, η πραγματική αξιολόγηση θα γίνει στην πράξη, μέσα από την εφαρμογή των πολιτικών και τη δυνατότητά τους να επιστρέψουν το όφελος σε κάθε επιχείρηση σε κάθε πολίτη, σε κάθε οικογένεια της χώρας».

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