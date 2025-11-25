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Το καλοκαίρι του 2025 έκανε ρεκόρ, αλλά η εστίαση είχε... ζημιές! Στους μεγάλους χαμένους η Σαντορίνη
Οικονομία
20:30 - 25 Νοε 2025

Το καλοκαίρι του 2025 έκανε ρεκόρ, αλλά η εστίαση είχε... ζημιές! Στους μεγάλους χαμένους η Σαντορίνη

Reporter.gr Newsroom
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Κι όμως, το καλοκαίρι του 2025 που ο τουρισμός, όπως όλα δείχνουν, έσπασε νέο ρεκόρ επισκεπτών και εισπράξεων, ο κλάδος της εστίασης είχε μειωμένο τζίρο! Στους μεγάλους χαμένους η Σαντορίνη.

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε συγκεκριμένα την Τρίτη (25/11) τα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων στον κλάδο Καταλυμάτων και Υπηρεσιών Εστίασης για το Γ’ τρίμηνο 2025. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά παρουσιάστηκε αύξηση 3,2% στα καταλύματα, αλλά μείωση 1,7% στην εστίαση, σε σχέση με το γ τρίμηνο του 2024.

Να σημειωθεί πως οι συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις της Ελλάδας για το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 20,13 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9%.

  • Ιούλιος 2025: Οι εισπράξεις ανήλθαν σε περίπου 4,52 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση.
  • Αύγουστος 2025: Οι εισπράξεις έφτασαν τα 4,52 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 10,5% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024.
  • Σεπτέμβριος 2025: Οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 3,6% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024, διαμορφούμενες στα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, παρά την αύξηση των αφίξεων.

Παρά την αύξηση στις εισπράξεις, όμως, η εστίαση είχε απώλειες και μάλιστα σε μία περίοδο που λόγω της διασύνδεσης των ταμειακών με την ΑΑΔΕ, η φοροδιαφυγή περιορίστηκε. Πρακτικά, αυτό δείχνει το ότι τα ρεκόρ έχουν πολλαπλές αναγνώσεις και ασφαλώς η Ελλάδα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στο πώς θα αναπτύξει το τουριστικό της προϊόν.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 6.602.632 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 6.396.159 χιλ. ευρώ.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 3.977.114 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,7% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 4.046.837 χιλ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2024 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (8,3%) και η μικρότερη αύξηση (1,3%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (14,7%).

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2024 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (13,3%) και η μικρότερη μείωση (1,2%) καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (4,8%).

Τελευταία τροποποίηση στις 25/11/2025 - 21:14
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