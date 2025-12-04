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Eurobank: Πιέσεις στην καταναλωτική εμπιστοσύνη παρά τη βελτίωση επιχειρηματικού κλίματος
Οικονομία
15:50 - 04 Δεκ 2025

Eurobank: Πιέσεις στην καταναλωτική εμπιστοσύνη παρά τη βελτίωση επιχειρηματικού κλίματος

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Κατά τη διάρκεια του α’ εξαμηνού 2025 το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,0%, έναντι 1,5% στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο τεύχος του περιοδικού Focus Economics, η μέση εκτίμηση της αγοράς (consensus forecast) για τον τριμηνιαίο πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης στην Ελλάδα το γ’ τρίμηνο 2025 διαμορφώνεται στο 0,7%, και για τον αντίστοιχο ετήσιο στο 2,3%, αναφέρει μεταξύ άλλων σε έκθεσή της που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη (4/12) η Eurobank.

Ακολουθεί ολόκληρη η παρουσίαση της Eurobank:

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Για το σύνολο του έτους 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕπ) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) τοποθετούν την ανάπτυξη στην Ελλάδα στο 2,1%. Για το 2026 οι προβλέψεις των εν λόγω οργανισμών συγκλίνουν ξανά, εν προκειμένω στο 2,2%, ενώ για το 2027 διαφοροποιούνται οριακά, με την ΕΕπ να εκτιμά την ανάπτυξη στην Ελλάδα στο 1,7% και τον ΟΟΣΑ στο 1,8%. Οι δύο οργανισμοί τονίζουν στις ανακοινώσεις τους ότι η προβλεπόμενη επιβράδυνση της οικονομίας το 2027 συνδέεται με την ολοκλήρωση της απορρόφησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) το 2026. Το σενάριο της φθίνουσας αναπτυξιακής δυναμικής στην Ελλάδα την επαύριον του ΤΑΑ υιοθετείται και στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2026-2029.

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Η εξέλιξη κάποιων δεικτών οικονομικής συγκυρίας και δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας το γ’ τρίμηνο 2025 είχε ως εξής:

(1) Ο δείκτης οικονομικού κλίματος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), ένα μέτρο των προσδοκιών που σχηματίζουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά για την πορεία της οικονομίας, βελτιώθηκε στις 108,4 μονάδες (95,6 μονάδες στην Ευρωζώνη) το γ’ τρίμηνο 2025, από 106,7 μονάδες το β’ τρίμηνο 2025, παραμένοντας σε ένα επίπεδο αρκετά υψηλότερο από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του (100 μονάδες). Παρά ταύτα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης παρουσίασε χειροτέρευση στις -47,3 μονάδες.

(2) Ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών PMI μεταποίησης της S&P Global, ναι μεν μειώθηκε στις 52,7 μονάδες (50,1 μονάδες στην Ευρωζώνη) το γ’ τρίμηνο 2025, από 53,2 μονάδες το β’ τρίμηνο 2025, ωστόσο διατηρήθηκε άνω του ορίου των 50 μονάδων που διαχωρίζει τη βελτίωση από τη χειροτέρευση των λειτουργικών συνθηκών στον τομέα της μεταποίησης. Το εν λόγω ποιοτικό χαρακτηριστικό διατηρήθηκε για 11ο τρίμηνο στη σειρά, στοιχείο που υποδηλώνει ότι από το α’ τρίμηνο 2023 μέχρι το γ’ τρίμηνο 2025 οι λειτουργικές συνθήκες στον τομέα της μεταποίησης της Ελλάδας διαρκώς βελτιώνονται.

(3) Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων βάσει της μηνιαίας έρευνας εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ ενισχύθηκε οριακά σε τριμηνιαία βάση κατά 0,1% το γ’ τρίμηνο 2025, από 0,9% το β’ τρίμηνο 2025. Σε ετήσια βάση σημειώθηκε επιτάχυνση στο 1,8%, από 1,4% το β’ τρίμηνο 2025, εξαιτίας της χαμηλής βάσης του γ’ τριμήνου 2024.

(4) Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, ένα μέγεθος που περιλαμβάνει τους τομείς των ορυχείων - λατομείων, της μεταποίησης, της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και της παροχής νερού, αυξήθηκε σε τριμηνιαία βάση κατά 1,3% το γ’ τρίμηνο, από μείωση 0,5% το β’ τρίμηνο 2025, και σε ετήσια βάση ενισχύθηκε κατά 1,5%, από συρρίκνωση 2,3% το β’ τρίμηνο 2025.

(5) Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,7% το γ’ τρίμηνο 2025, από 13,2% το β’ τρίμηνο 2025, οδηγώντας σε ενίσχυση του πλεονάσματος των ταξιδιωτικών υπηρεσιών κατά €616,0 εκατ. Παρά ταύτα, η μείωση των πλεονασμάτων των μεταφορών και των άλλων υπηρεσιών κατά €257,6 εκατ. και €195,3 εκατ. αντίστοιχα, αντιστάθμισαν σε έναν βαθμό την αύξηση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και συνεπακόλουθα του ισοζυγίου των υπηρεσιών εν συνόλω.

(6) Το έλλειμμα του ισοζυγίου των αγαθών συρρικνώθηκε σε ετήσια βάση κατά €782,3 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2025, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την υψηλότερη μείωση των εισαγωγών καυσίμων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εξαγωγές.

(7) Η καθαρή ροή χρηματοδότησης από τα εγχώρια Νομισματικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) προς τον ιδιωτικό τομέα ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 10,6% το γ’ τρίμηνο 2025, από 11,0% το β’ τρίμηνο 2025 (οι εν λόγω ροές είναι διορθωμένες για τις συναλλαγματικές διαφορές, τις διαγραφές, τις αναταξινομήσεις και τις μεταβιβάσεις δανείων). Η πιστωτική επέκταση των εγχώριων ΝΧΙ συμβάλει στην ενίσχυση των επενδύσεων, της κατανάλωσης και του ΑΕΠ της οικονομίας.

(8) Ο πληθωρισμός βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) μειώθηκε ελαφρά το γ’ τρίμηνο 2025 στο 2,9%, από 3,2% το β’ τρίμηνο 2025.

(9) Ο δείκτης όγκου λιανικού εμπορίου, ήτοι η αξία των πωλήσεων της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας σε σταθερές τιμές, κατέγραψε συρρίκνωση σε τριμηνιαία βάση κατά 1,3% το γ’ τρίμηνο 2025, ενώ σε ετήσια βάση κινήθηκε ανοδικά κατά 1,5% (βλ. Διάγραμμα 2.1). Ο συσσωρευμένος πληθωρισμός των τελευταίων ετών επηρεάζει αρνητικά την καταναλωτική εμπιστοσύνη και αποτυπώνεται στην απόκλιση που καταγράφεται ανάμεσα στις ονομαστικές και τις πραγματικές δαπάνες των νοικοκυριών για την αγορά αγαθών λιανικού εμπορίου. Επί παραδείγματι, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο το γ’ τρίμηνο 2025 ήταν αυξημένος κατά 21,7% σε σύγκριση με το 2021, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης σε όρους όγκου ήταν μειωμένος κατά 0,5%. Οριακή αύξηση, στασιμότητα ή πτώση των πωλήσεων του λιανικού εμπορίου σε όρους όγκου σε σύγκριση με το 2021 καταγράφεται στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων (υπεραγορές), στα πολυκαταστήματα, στα καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων, στα τρόφιμα-ποτά-καπνός και στην ένδυση-υπόδηση. Αντιθέτως, ενίσχυση σημειώνεται στα φαρμακευτικά-καλλυντικά, στα έπιπλα-ηλεκτρικά είδη-οικιακός εξοπλισμός και στα βιβλία-χαρτικά-λοιπά είδη.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/12/2025 - 17:23
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