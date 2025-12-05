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ΕΛΣΤΑΤ: Καρδιαγγειακά και πεπτικά νοσήματα οδηγούν τις νοσηλείες - Στο 4,3% η θνησιμότητα στα νοσοκομεία
Υγεία
12:21 - 05 Δεκ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Καρδιαγγειακά και πεπτικά νοσήματα οδηγούν τις νοσηλείες - Στο 4,3% η θνησιμότητα στα νοσοκομεία

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης του έτους 2023.

Η Έρευνα Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης είναι απογραφική. Τα δεδομένα συλλέγονται σε ετήσια βάση από τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Χώρας με σκοπό την παρακολούθηση της νοσηρότητας του πληθυσμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει τα στοιχεία των εξελθόντων ασθενών που πραγματοποίησαν τουλάχιστον μία διανυκτέρευση στο θεραπευτήριο, τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και τη νόσο για την οποία νοσηλεύτηκαν, σύμφωνα με τη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD10-GrM).

Το 2023 συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 260 νοσοκομεία και κλινικές. 35,0% (91) αυτών βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής και το 23,8% (62) στις Περιφέρειες Μακεδονίας και Θράκης. Όσον αφορά στη νομική τους μορφή το 48,5% (126) ήταν δημόσια νοσοκομεία/κλινικές.

Το 2023 οι εξελθόντες ασθενείς ανήλθαν σε 1.446.040, εκ των οποίων οι 724.034 (50,1%) ήταν άρρενες και 722.006 (49,9%) θήλεις. Σε δημόσια νοσοκομεία/κλινικές νοσηλεύτηκαν 1.025.650 (70,9%) ασθενείς.

Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανομή των ασθενών, ο μεγαλύτερος αριθμός εξελθόντων ασθενών παρατηρήθηκε στην ομάδα ηλικιών 60 έως 79 ετών με 507.237 (35,1%) ασθενείς, εκ των οποίων οι 288.998 (57,0%) εξ αυτών ήταν άρρενες και οι 218.239 (43,0%) θήλεις.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 84,4% του συνόλου των ασθενών που εξήλθαν από τα νοσοκομεία παρουσίασαν ίαση ή βελτίωση, το 11,1% είχαν αμετάβλητη κατάσταση υγείας ή επιδείνωση και το 4,3% απεβίωσαν.

Ο συνολικός αριθμός των νοσηλειών κατά το 2023 ανήλθε σε 2.951.372, εκ των οποίων 1.505.332 (51,0%) αφορούν σε ημερήσιες νοσηλείες.

Αιτίες νοσηρότητας

Οι πιο συχνές αιτίες νοσηρότητας ήταν τα «Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος» με 187.666 (13,0%) περιστατικά, ακολουθούμενα από τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» με 161.223 (11,1%) και τα «Νεοπλάσματα» με 155.549 (10,8%).

Τα «Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος» ήταν η κύρια αιτία νοσηρότητας για τους άνδρες ασθενείς με 117.100 (16,2%) περιστατικά, ακολουθούμενα από τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» με 92.552 (12,8%) και τα «Νεοπλάσματα» με 82.578 (11,4%) περιστατικά.

Από τις γυναίκες ασθενείς, 84.819 (11,7%) νοσηλεύτηκαν λόγω «Κύησης, τοκετού και λοχείας», 74.992 (10,4%) για «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» και 72.971 (10,1%) για «Νεοπλάσματα».

Μέση Διάρκεια Νοσηλείας

Σε σχετικό διάγραμμα, παρουσιάζεται η μέση διάρκεια νοσηλείας σε ημέρες ανά κατηγορία ασθενειών (ICD10- GrM). Η μεγαλύτερη μέση διάρκεια νοσηλείας το 2023 παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς» (39,1 ημέρες), ακολουθούμενη από «Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο» (10,3 ημέρες) και τα «Νοσήματα του νευρικού συστήματος» (7,9 ημέρες).

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Χειρουργικές επεμβάσεις

Κατά το 2023 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 480.294 επεμβάσεις επί των 1.446.040 ασθενών που νοσηλεύτηκαν.

Οι περισσότερες από αυτές αφορούν τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος», αντιπροσωπεύοντας το 19,1% του συνολικού αριθμού επεμβάσεων. Ακολουθούν τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» με 13,7%, τα «Νεοπλάσματα» με 12,7%, οι «Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες εξωτερικών αιτιών» με 12,0% και η «Εγκυμοσύνη, τοκετός και λοχεία» με 11,0%.

Για τους άνδρες ασθενείς, οι τρεις κατηγορίες με τον μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων ήταν τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (25,6%), τα «Νεοπλάσματα» (13,3%) και οι «Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες εξωτερικών αιτιών» (13,2%).

Στις γυναίκες ασθενείς, οι τρεις κατηγορίες με τον μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων αφορούσαν την «Κύηση, τοκετό και λοχεία» (19,9%), τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» (15,7%) και τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (13,9%).

Αυθημερόν νοσηλεία

Οι ασθενείς που εισήχθησαν αυθημερόν (One Day Clinic - ODC) στα νοσηλευτήρια ανήλθαν σε 1.505.332, εκ των οποίων 752.021 (50,0%) ήταν άνδρες και 753.311 (50,0%) ήταν γυναίκες. Η κατηγορία νοσημάτων (ICD10-GrM) με το μεγαλύτερο μερίδιο ασθενών αυθημερόν νοσηλείας ήταν τα «Νεοπλάσματα» με ποσοστό 37,8%, ακολουθούμενα από τα «Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του» με 10,1%, τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» με 8,2% και τα «Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές» με ποσοστό 7,9%.

Χαρακτηριστικά ασθενών

Η μέση ηλικία των ενήλικων εξελθόντων ασθενών που νοσηλεύτηκαν τουλάχιστον μία ημέρα το 2023 ανήλθε στα 62,6 έτη (άρρενες 64,2 και θήλεις 61,0 έτη). Οι εξελθόντες ασθενείς άνω των 18 ετών το 2023 ήταν 1.295.403. Σε σχετικό πίνακα, παρουσιάζεται η μέση ηλικία των εξελθόντων ασθενών άνω των 18 ετών για τις κυριότερες σε αριθμό ασθενών κατηγορίες νόσων με διάκριση ανά φύλο.

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Όσον αφορά τον τόπο της μόνιμης κατοικίας των εσωτερικών ασθενών, οι περισσότεροι ασθενείς διέμεναν στην Περιφέρεια Αττικής (29,0%) και ακολουθούν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (16,5%) και Θεσσαλίας (7,5%).

Τελευταία τροποποίηση στις 05/12/2025 - 12:22
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