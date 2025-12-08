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ΣΕΒΕ: Άνοδος των εξαγωγών τον Οκτώβριο – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν
Οικονομία
15:44 - 08 Δεκ 2025

ΣΕΒΕ: Άνοδος των εξαγωγών τον Οκτώβριο – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Reporter.gr Newsroom
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Αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, 08.12.2025, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε σε €4.254,6 εκατ., έναντι €4.021,6 εκατ. τον Οκτώβριο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά €233,0 εκατ. ή 5,8%. Αντίθετα, πτώση καταγράφηκε στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €6.908,4 εκατ. τον Οκτώβριο του 2025, από €7.272,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά €363,9 εκατ. ή 5,0%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε, διαμορφούμενο σε €-2.653,8 εκατ. έναντι €-3.250,7 εκατ. τον Οκτώβριο του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €596,9 εκατ. ή 18,4%.

Όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή, παρατηρείται οριακή αύξηση στις εξαγωγές και μείωση στις εισαγωγές. Οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €3.183,4 εκατ. τον Οκτώβριο του 2025, έναντι €3.172,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά €11,0 εκατ. ή 0,3%. Αντίθετα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκαν σε €5.770,4 εκατ. από €5.982,2 εκατ. τον Οκτώβριο του 2024, καταγράφοντας μείωση κατά €211,8 εκατ. ή 3,5%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή περιορίστηκε, διαμορφούμενο σε €-2.587,0 εκατ. έναντι €-2.809,8 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά €222,8 εκατ. ή 7,9%.

Σε επίπεδο δεκαμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €40.334,7 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά €1.535,4 εκατ. ή 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €41.870,1 εκατ. Αντίστοιχη πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €67.439,2 εκατ. έναντι €70.700,3 εκατ. το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά €3.261,1 εκατ. ή 4,6%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε βελτίωση, καθώς περιορίστηκε σε €-27.104,5 εκατ. από €-28.830,2 εκατ. το 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €1.725,7 εκατ. ή 6,0%.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 ανήλθαν σε €30.749,9 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €801,3 εκατ. ή 2,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όπου είχαν διαμορφωθεί σε €29.948,6 εκατ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά €1.172,3 εκατ. ή 2,2%, φτάνοντας τα €54.606,3 εκατ. έναντι €53.434,0 εκατ. το 2024. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, καθώς διαμορφώθηκε σε €-23.856,4 εκατ., αυξημένο κατά €371,0 εκατ. ή 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Σε κλαδικό επίπεδο (Πίνακας 4), ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, σημειώνοντας άνοδο €688,6 εκατ. ή 10,2%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική του στις διεθνείς αγορές. Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά είδη, με ενίσχυση €137,0 εκατ. (4,6%), καθώς και ο κλάδος των χημικών προϊόντων, που σημείωσε άνοδο €120,8 εκατ. ή 2,3%. Θετική ήταν και η συμβολή του κλάδου των ποτών–καπνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά €92,9 εκατ. ή 7,8%, ενώ στα λίπη–έλαια καταγράφηκε οριακή αύξηση €3,8 εκατ. ή 0,4%. Ενίσχυση σημείωσαν επίσης τα μη ταξινομημένα προϊόντα, τα οποία αυξήθηκαν κατά €17,9 εκατ. ή 16,7%. Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, τόσο σε απόλυτες όσο και σε ποσοστιαίους όρους, σημειώνοντας πτώση €2.344,9 εκατ. ή 18,5%, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά το συνολικό αποτέλεσμα των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα (€-141,1 εκατ., -3,4%) και τα βιομηχανικά προϊόντα (€-47,0 εκατ., -0,7%), ενώ μείωση κατέγραψαν και οι πρώτες ύλες (€-40,4 εκατ., -2,8%).

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