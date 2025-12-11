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Παπαθανάσης: Το Ελλάδα 2.0 στηρίζει έργα με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα» - Απαντήσεις για Ταμείο Ανάκαμψης
Οικονομία
16:36 - 11 Δεκ 2025

Παπαθανάσης: Το Ελλάδα 2.0 στηρίζει έργα με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα» - Απαντήσεις για Ταμείο Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
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Σε αναλυτική τοποθέτηση σχετικά με την πορεία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» προχώρησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, όπου συζητείται το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟΟ για το «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης».

Ο κ. Παπαθανάσης απάντησε στις κριτικές που έχουν διατυπωθεί δημόσια για τις αναθεωρήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, διευκρινίζοντας ότι οι αλλαγές αποτελούν «προβλεπόμενες και απολύτως αναγκαίες διαδικασίες» που εγκρίνονται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων και την ενίσχυση δράσεων με υψηλή κοινωνική αξία.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός παρουσίασε εκτενώς συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προστέθηκαν ή ενισχύθηκαν στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0», καλύπτοντας κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η κοινωνική πολιτική, οι υποδομές και το περιβάλλον.

Υγεία

  • Αύξηση προϋπολογισμού του προγράμματος «Προλαμβάνω», το οποίο χρηματοδοτεί προληπτικές εξετάσεις και έχει συμβάλει στον έγκαιρο εντοπισμό σοβαρών ασθενειών σε χιλιάδες πολίτες, ενισχύοντας την κουλτούρα πρόληψης.
  • Ένταξη της Γραμμής 1566, του νέου συστήματος πολυκαναλικής εξυπηρέτησης πολιτών για υπηρεσίες υγείας.
  • Επέκταση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών, ώστε να περιλαμβάνει και περιπτώσεις καλοηθών όγκων, με στόχο την πληρέστερη καταγραφή και καλύτερη διαχείριση ογκολογικών περιστατικών.
  • Ψηφιακά εργαλεία για τη βελτίωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με έμφαση στην υποστήριξη των ιατρών και την αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος.

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

  • Αύξηση των καρτών αναπηρίας, από τις 80.000 στις 150.000, για ταχύτερη και ευρύτερη εξυπηρέτηση δικαιούχων.
  • Ενίσχυση του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ», με πρόσθετο προϋπολογισμό ώστε να παραταθεί η διάρκειά του.

Νοικοκυριά και ψηφιακές υποδομές

  • Επέκταση του προγράμματος Gigabit Voucher, για την προώθηση οπτικών ινών σε περισσότερες κατοικίες.
  • Ενίσχυση του προγράμματος των Ηλιακών Θερμοσιφώνων, ώστε να χρηματοδοτηθούν όλες οι επιτυχείς αιτήσεις που είχαν κατατεθεί.

Ασφάλεια, πρόληψη και υποδομές

  • Περαιτέρω χρηματοδότηση για τις “Έξυπνες Γέφυρες”, ένα έργο που επιτρέπει την ψηφιακή παρακολούθηση και συντήρηση κρίσιμων υποδομών.
  • Διεύρυνση του προγράμματος οδικής ασφάλειας με «έξυπνες» διαβάσεις σε σχολεία, με στόχο την προστασία μαθητών και τη μείωση ατυχημάτων.

Περιβάλλον

  • Νέος κύκλος του προγράμματος δασικής προστασίας “Antinero”, που αφορά παρεμβάσεις πρόληψης πυρκαγιών και ενίσχυσης της δασοπροστασίας.
  • Επιπλέον χρηματοδότηση στους Δήμους για έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων, ενισχύοντας κρίσιμες υποδομές περιβαλλοντικής προστασίας.

Ο κ. Παπαθανάσης κάλεσε την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το εάν εγκρίνει τις συγκεκριμένες δράσεις που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης: «Πείτε μας αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την ένταξη έργων που αφορούν τους πολλούς και έχουν ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία».

Με τον τρόπο αυτό, ο υπουργός επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από τη διαδικασία των αναθεωρήσεων στο ίδιο το περιεχόμενο των έργων που χρηματοδοτούνται, υποστηρίζοντας ότι το «Ελλάδα 2.0» προχωρά με στόχο την κοινωνική ωφέλεια και τη μέγιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.

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