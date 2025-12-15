ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,1% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το β' τρίμηνο του 2025

Παράλληλα:
- Κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών, αυξήθηκε κατά 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 41,1 δισ. ευρώ σε 43,2 δισ. ευρώ.
- Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -3,0 % κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με -6,1 % το 2ο τρίμηνο του 2024.
- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, ανήλθαν στο ποσό των 5,6 δισ. ευρώ.
- Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 27,2% σε σύγκριση με 26,8% το 2ο τρίμηνο του 2024.