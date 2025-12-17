IRIS Παντού: Η Ελλάδα οδηγεί την Ευρώπη στις άμεσες πληρωμές - 120 εκατ. συναλλαγές το 2025

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Σε κομβικό σημείο περνά το ελληνικό σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS, με τη χώρα να κατακτά την πρώτη θέση στην Ευρώπη στην καθολική αποδοχή πληρωμών Account to Account σε φυσικά και ηλεκτρονικά σημεία πώλησης.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από τη ΔΙΑΣ, στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίασης του εθνικού έργου «IRIS Παντού», το οποίο φέρνει τις άμεσες πληρωμές σε κάθε POS και κάθε e-shop στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η ΔΙΑΣ ανακοίνωσε την αύξηση των ορίων συναλλαγών στις υπηρεσίες IRIS P2P και IRIS P2Pro στα 1.000 ευρώ ανά συναλλαγή, με εφαρμογή από τις 15 Ιανουαρίου 2026, καθώς και την ένταξη του IRIS στο ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA, αρχικά για πληρωμές P2P, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών σε όλη τη χώρα

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τη ΔΙΑΣ ΑΕ, η διατραπεζική υπηρεσία IRIS, που επιτρέπει την άμεση μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό (Account-to-Account), είναι διαθέσιμη από την 1η Δεκεμβρίου σε όλα τα φυσικά σημεία συναλλαγής (POS) και σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα της χώρας, ολοκληρώνοντας το έργο «IRIS Παντού».

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν επιβεβαιώνουν τη ραγδαία ανάπτυξη των τελευταίων τεσσάρων ετών, εξέλιξη που έχει οδηγήσει την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης στον τομέα των άμεσων πληρωμών.

120 εκατ. συναλλαγές IRIS και 11 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2025

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΙΑΣ, έως το τέλος του 2025 αναμένονται:

120 εκατομμύρια συναλλαγές IRIS

Συνολική αξία 11 δισ. ευρώ

Από αυτά, 4,5 δισ. ευρώ μέσω IRIS Commerce

Σε ευρύτερο επίπεδο, το 2025 προβλέπεται ότι μέσω των διατραπεζικών υπηρεσιών της ΔΙΑΣ θα πραγματοποιηθούν:

540 εκατ. συναλλαγές

Συνολικής αξίας 520 δισ. ευρώ

IRIS: Ένα ολοκληρωμένο σύστημα άμεσων πληρωμών

Το IRIS αποτελεί το ενιαίο εθνικό σύστημα άμεσων πληρωμών και περιλαμβάνει τρεις βασικές υπηρεσίες:

IRIS P2P: πληρωμές από άτομο σε άτομο

IRIS P2Pro: πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις

IRIS Commerce: πληρωμές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα

«IRIS Παντού»: Το νέο καθοριστικό ορόσημο

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, το IRIS Commerce είναι διαθέσιμο σε κάθε POS και κάθε e-shop στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ΔΙΑΣ, τα φυσικά σημεία πώλησης με τη μεγαλύτερη χρήση IRIS Commerce είναι: σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, φαρμακεία.

Με την καθολική αυτή εφαρμογή, η Ελλάδα καθίσταται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που επιτυγχάνει πλήρη αποδοχή άμεσων πληρωμών Account to Account σε όλα τα σημεία πώλησης, και μάλιστα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Το IRIS σε αριθμούς

Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, οι άμεσες πληρωμές αντιστοιχούν στο 40% των μεταφορών πίστωσης στην Ελλάδα (IP ratio), ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (26,4%).

Έως το τέλος του 2025 προβλέπονται 120 εκατ. συναλλαγές IRIS συνολικής αξίας 11 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,5 δισ. ευρώ μέσω IRIS Commerce.

4,25 εκατ. εγγεγραμμένοι χρήστες IRIS P2P, με έως 500.000 συναλλαγές ημερησίως.

580.000 επαγγελματίες στο IRIS P2Pro, με έως 15.000 συναλλαγές ημερησίως. Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες επαγγελματιών είναι φυσικοθεραπευτές, οδοντίατροι, δερματολόγοι και μηχανικοί.

Παρουσία σε 1,2 εκατ. POS και 70.000 e-shops μέσω IRIS Commerce.

Τα επόμενα βήματα: Αύξηση ορίων και ευρωπαϊκή διασύνδεση

Η ΔΙΑΣ προχωρά σε περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας χρήστη, με:

Αύξηση των ορίων συναλλαγών στα 1.000 ευρώ για τις υπηρεσίες IRIS P2P και IRIS P2Pro, από 15/1/2026

Ένταξη του IRIS στο ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA, αρχικά για πληρωμές P2P, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026

Το IRIS Παντού δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη μέσο πληρωμής, αλλά ένα καθοριστικό βήμα προς μια κοινή ελληνική ψηφιακή «γλώσσα πληρωμών» για πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Το βασικό συμπέρασμα από την παρουσίαση των στοιχείων είναι σαφές: το IRIS Παντού δεν αποτελεί πλέον θεωρητικό σχεδιασμό. Έχει εξελιχθεί σε μια λειτουργική, μετρήσιμη πραγματικότητα, με μεγέθη που ξεπερνούν ακόμη και τις αρχικές προσδοκίες.