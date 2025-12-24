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Παπαθανάσης: Αύξηση του προϋπολογισμού κατά €250 εκατ. για ενίσχυση νέων τουριστικών ΜμΕ
Οικονομία
10:31 - 24 Δεκ 2025

Παπαθανάσης: Αύξηση του προϋπολογισμού κατά €250 εκατ. για ενίσχυση νέων τουριστικών ΜμΕ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης ανακοινώνει την αύξηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027.  

Συγκεκριμένα, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 250 εκατομμύρια ευρώ.

Η αύξηση των διαθέσιμων πόρων έρχεται σε απάντηση των εξαιρετικά ποιοτικών προτάσεων που κατατέθηκαν και πλέον η χρηματοδότηση θα καλύπτει πάνω από το 68% των προτάσεων. Σημειώνεται πως μέχρι πριν την αύξηση επιδοτήθηκαν 3.313 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1,09 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4.600 επενδυτικά σχέδια και θα προσεγγίζουν τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τονίζεται ότι έχουν κατατεθεί 6.669 αιτήσεις για σχετική χρηματοδότηση σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: « Η αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που αποδίδει η Κυβέρνηση στη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Πολύ περισσότερο στον Τουρισμό που αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια με στόχο κάθε ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους να λειτουργήσει προς όφελος της ανάπτυξης, για το περαιτέρω κλείσιμο του επενδυτικού κενού, για τη δημιουργία νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, τελικά για την σταθερή και μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων.»

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