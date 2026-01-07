Eurostat: Νέα άνοδος του πληθωρισμού, στο 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο - Στο 2% η Ευρωζώνη

Ενισχυτικές τάσεις παρουσίασε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, με τον ετήσιο δείκτη τιμών καταναλωτή να διαμορφώνεται στο 2,9%. Πρόκειται για νέα άνοδο σε σχέση με τον Νοέμβριο, όταν ο πληθωρισμός είχε ανέλθει στο 2,8%, μετά από δύο συνεχόμενους μήνες αποκλιμάκωσης.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον ίδιο μήνα δείχνουν ότι ο πληθωρισμός κινήθηκε στο 2%, παραμένοντας ουσιαστικά ευθυγραμμισμένος με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε μικρή αποκλιμάκωση σε σύγκριση με το 2,1% που είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο.

Αναφορικά με τις επιμέρους συνιστώσες του δείκτη, οι υπηρεσίες συνέχισαν να αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα ανόδου, με ετήσιο ρυθμό 3,4% τον Δεκέμβριο, έναντι 3,5% τον προηγούμενο μήνα. Ακολούθησε η κατηγορία των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού, η οποία παρουσίασε πληθωρισμό 2,6%, αυξημένο σε σχέση με το 2,4% του Νοεμβρίου.

Η συνεισφορά των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών παρέμεινε περιορισμένη, με τον αντίστοιχο δείκτη να υποχωρεί στο 0,4% από 0,5%. Αντίθετα, ο τομέας της ενέργειας κινήθηκε εκ νέου σε αρνητικό έδαφος, καταγράφοντας πληθωρισμό -1,9% τον Δεκέμβριο, έναντι θετικού 0,5% έναν μήνα νωρίτερα.