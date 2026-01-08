Στουρνάρας: Η ΤτΕ θα συνεχίσει να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία

«Η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία, ιδιαίτερα μέσα σε ένα περιβάλλον πρωτόγνωρης αβεβαιότητας, όξυνσης των γεωοικονομικών εντάσεων και αναθεώρησης των θεμελιωδών αρχών της διεθνούς οικονομικής και πολιτικής διακυβέρνησης που ίσχυαν επί δεκαετίες». Αυτό τόνισε στο μήνυμά του ο Διοικητής ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας προς το προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος για το νέο έτος.

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος:

«Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση απευθύνομαι σήμερα σε εσάς για δωδέκατη συνεχόμενη χρονιά. Η περίοδος που διανύσαμε μαζί χαρακτηρίστηκε από μεγάλες προκλήσεις αλλά και σημαντικά επιτεύγματα για τον θεσμό που υπηρετούμε, για την ελληνική οικονομία και το χρηματοπιστωτικό τομέα ειδικότερα.

Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μου, έθεσα ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ανεξαρτησίας της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε μια εποχή που οι θεσμοί δοκιμάζονταν, η Τράπεζα παρέμεινε πυλώνας εμπιστοσύνης και σταθερότητας, λειτουργώντας ως άγκυρα πρόσδεσης στην ζώνη του Ευρώ και ως σταθερό σημείο αναφοράς για την Οικονομία, τους Πολίτες την Πολιτεία και τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα.

Η θεσμικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος και η εν γένει θεσμική της συγκρότηση, η προσήλωση στα καθήκοντά της που απορρέουν τόσο από το εθνικό πλαίσιο όσο και από τη συμμετοχή της στο Ευρωσύστημα, αποτέλεσαν, και συνεχίζουν να αποτελούν, τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομήθηκε η εκπλήρωση της κύριας αποστολής της, που είναι η διαφύλαξη της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η δεκαετία που πέρασε υπήρξε καθοριστική για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην έξοδο της χώρας από τη βαθιά οικονομική κρίση, τη διασφάλιση της σταθερότητας και την παραμονή της στη ζώνη του Ευρώ, καθώς και την επιστροφή της στην ανάπτυξη.

Η ολοκλήρωση των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, η επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, η σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους και η επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα, αποτέλεσαν σημαντικά ορόσημα για την ελληνική οικονομία, η οποία ανέκτησε αναπτυξιακή δυναμική, με ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπέρασαν τον μέσο όρο της ευρωζώνης τα τελευταία χρόνια, παρά τις προκλήσεις της πανδημίας και την πρωτόγνωρη αβεβαιότητα στην διεθνή οικονομία.

Στον τραπεζικό τομέα ειδικότερα, σημειώθηκε θεαματική βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών του. Η κεφαλαιακή επάρκεια βρίσκεται τώρα σε υψηλά επίπεδα, υπερβαίνοντας τις κανονιστικές απαιτήσεις και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν και ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από την ένταξη της χώρας στο ευρώ.

Η επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα και η διανομή μερίσματος από τις συστημικές τράπεζες για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, αποτελούν απτά στοιχεία της προόδου που συντελέστηκε. Παράλληλα, η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και η δημιουργία νέων, υγιών τραπεζικών πόλων ενισχύουν τον ανταγωνισμό και τη σταθερότητα, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Τα τελευταία δώδεκα χρόνια το αντικείμενο εργασιών της Τράπεζας διευρύνθηκε, τόσο με τα νέα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που της ανατέθηκαν από την Πολιτεία, όσο και στο πλαίσιο της λειτουργίας της, ως αναπόσπαστο μέλος του Ευρωσυστήματος, αλλά και στο πλαίσιο των νέων στρατηγικών της επιδιώξεων.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, με τη συμμετοχή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στις λειτουργίες και παρεμβάσεις του Ευρωσυστήματος, συμβάλαμε με τα επιχειρήματά μας και τις παρεμβάσεις μας στη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης και συγχρόνως ευέλικτης και ρεαλιστικής πολιτικής, η οποία βοήθησε την επίτευξη «ομαλής προσγείωσης» στην Ευρωζώνη, δηλαδή την επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στον τραπεζικό τομέα και με θετικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης που δεν απείχε σημαντικά από τον αντίστοιχο δυνητικό ρυθμό.

Στον τομέα της εποπτείας των τραπεζών, είτε με τη συμμετοχή μας στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της ΕΚΤ, είτε ασκώντας εθνικές αρμοδιότητες, συμβάλαμε στην περαιτέρω εξυγίανση του τραπεζικού τομέα, τόσο των Συστημικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων όσο και των λεγόμενων Λιγότερο Σημαντικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ενισχύοντας την χρηματοπιστωτική σταθερότητα αλλά και τον ανταγωνισμό στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Το ίδιο πράξαμε και με την εποπτεία των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, αφού, η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει επίσης το σύνολο πλέον της ιδιωτικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, από τις αρχές του 2025.

Η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει ενεργά σε όλες τις Επιτροπές και λειτουργίες του Ευρωσυστήματος, επιδεικνύοντας τη μέγιστη δυνατή εξωστρέφεια και πνεύμα συνεργασίας, συνεισφέροντας τεχνογνωσία εκεί όπου διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα και αποκομίζοντας τεχνογνωσία εκεί όπου τη χρειάζεται, μεγιστοποιώντας έτσι τα αποτελέσματα της συλλογικής προσπάθειας.

Μεταξύ των άλλων σημαντικών ερευνητικών δραστηριοτήτων της, η Τράπεζα της Ελλάδος πρωτοστάτησε και πρωτοστατεί στις έρευνες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, δημιουργώντας το Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής & Βιωσιμότητας, συμμετέχοντας ενεργά σε διεθνή δίκτυα, συνδράμοντας την Πολιτεία και υλοποιώντας δράσεις για τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, η Τράπεζα εισήλθε δυναμικά στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Δημιουργήθηκε ο Κόμβος Καινοτομίας Fintech και ήμασταν η πρώτη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος που δημιούργησε Πύλη Ανοικτών Δεδομένων. Αναπτύχθηκαν επίσης καινοτόμες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και εφαρμογές για την εξυπηρέτηση του προσωπικού, των συναλλασσόμενων και των πολιτών. Μία από αυτές μάλιστα, το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων, θα είναι σύντομα στη διάθεση των πολιτών, των επιχειρήσεων και των τραπεζών.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευθύνης, η Τράπεζα της Ελλάδος επένδυσε και επενδύει συστηματικά στην προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, μέσω πλήθους εκπαιδευτικών δράσεων, εκθέσεων, εκδόσεων, αλλά και μέσω της ενεργούς συμμετοχής της στη διαμόρφωση και υλοποίηση της αντίστοιχης εθνικής στρατηγικής, αναγνωρίζοντας τις θετικές του επιδράσεις σε ολόκληρη την οικονομία και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει καθιερωθεί πλέον ως ένας από τους θεματοφύλακες και φορείς διάχυσης του ελληνικού πολιτισμού, μέσω του Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης. Ανάμεσα στις δράσεις του Κέντρου ξεχώρισαν μεγάλες εικαστικές εκθέσεις, όπως η μεγάλη Έκθεση του Μουσείου Μπενάκη «1821 Πριν και Μετά» και η έκθεση «Παράλληλη θέαση» με Έργα από τη Συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος στο ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη. Τα τελευταία δώδεκα χρόνια έχουμε επίσης προχωρήσει σε πενήντα οκτώ πολιτιστικές εκδόσεις, ενώ πέντε ακόμη βιβλία τελούν υπό έκδοση αυτή τη στιγμή. Διοργανώθηκαν, επίσης, επτά κύκλοι Καταθέσεων Πολιτισμού, συμβάλλοντας στο δημόσιο διάλογο για το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας.

Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της συνεχούς εξέλιξης της Τράπεζας σε οργανωτικό, στελεχιακό και τεχνολογικό επίπεδο. Οι οργανωτικές μονάδες της Τράπεζας σε επίπεδο διεύθυνσης αυξήθηκαν από είκοσι στα τέλη του 2014 σε εικοσιεπτά σήμερα. Από το 2014 και μετά αναστράφηκε σταδιακά και η πορεία μείωσης του προσωπικού της κατά τα χρόνια της κρίσης, και το προσωπικό της Τράπεζας πλέον είναι περίπου 8% αυξημένο σε σχέση με το τέλος του 2014.

Παράλληλα με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με νέες προσλήψεις προκειμένου να ανταποκριθούμε κυρίως στις νέες εποπτικές ανάγκες αλλά και γενικότερα στα αυξημένα καθήκοντα του Ευρωσυστήματος, επενδύσαμε σημαντικά στη διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξη των στελεχών μας. Η Τράπεζα της Ελλάδος αναδείχθηκε ως εργοδότης πρώτης επιλογής, καταλαμβάνοντας κορυφαίες θέσεις σε σχετικές έρευνες.

Θα ήθελα να τονίσω ότι όλα τα παραπάνω επιτεύχθηκαν χάρη στη δική σας συλλογική προσπάθεια, την αφοσίωση, την εργατικότητα και το ήθος σας. Σε μια κεντρική τράπεζα, η αξιοπιστία και η ανεξαρτησία δεν είναι αφηρημένες έννοιες. Στηρίζονται στο υψηλό επίπεδο της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζόμενων σε αυτή, και κυρίως στην ακεραιότητα και στον ισχυρό ψυχικό δεσμό που έχουν οι εργαζόμενοι με τον θεσμό που υπηρετούν. Στην περίπτωση της Τράπεζας της Ελλάδος, ο θεσμός αυτός ανταποδίδει με γενναιοδωρία. Μέσα από τις μισθολογικές αυξήσεις και τις παροχές προς τους εργαζόμενους, αναγνωρίστηκε η αξία της εργασίας τους, καθώς και η συμβολή τους στα καθαρά αποτελέσματα της Τράπεζας, τα οποία παρέμειναν θετικά, τόσο κατά την περίοδο μείωσης των βασικών επιτοκίων της νομισματικής πολιτικής όσο και κατά την περίοδο της αύξησής τους.

Το επόμενο σημαντικό ορόσημο στην πορεία αυτή, θα είναι η επέτειος των εκατό χρόνων λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2028. Η συνδρομή όλων θα είναι καθοριστική, προκειμένου να αναδειχθούν όλα όσα έχει επιτύχει η Τράπεζα κατά την ιστορική της διαδρομή, αλλά και να επιβεβαιωθεί ως αξιόπιστη, αποτελεσματική, χρήσιμη και καινοτόμος κεντρική τράπεζα, που χαίρει της εμπιστοσύνης της κοινωνίας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας σε αυτή τη διαδρομή. Σας καλώ να συνεχίσουμε μαζί, στο πλαίσιο της αμοιβαίας εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια, την προσπάθεια περαιτέρω αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και διοικητικής αναδιοργάνωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, με τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία, ιδιαίτερα μέσα σε ένα περιβάλλον πρωτόγνωρης αβεβαιότητας, όξυνσης των γεωοικονομικών εντάσεων και αναθεώρησης των θεμελιωδών αρχών της διεθνούς οικονομικής και πολιτικής διακυβέρνησης που ίσχυαν επί δεκαετίες.

Εύχομαι σε όλες και όλους καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και δημιουργικότητα».