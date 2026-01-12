Επιστροφή ενοικίου: Τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Η πληρωμή θα καλύψει αποκλειστικά όσους υπέβαλαν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2024 από τις 13 έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2025, ή όσους διόρθωσαν τα στοιχεία τους εντός του ίδιου διαστήματος.
Ποιοι δικαιούνται την επιστροφή
Συγκεκριμένα, τα ποσά θα καταβληθούν σε δικαιούχους που:
- Υπέβαλαν τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024.
- Διόρθωσαν στοιχεία στον Πίνακα 6 του Ε1, όπως στοιχεία εκμισθωτή, ετήσιο μίσθωμα, αριθμό παροχής κ.λπ., ή πρόσθεσαν δαπάνες για κύρια ή φοιτητική κατοικία που δεν είχαν συμπεριληφθεί αρχικά.
- Είχαν εκκρεμότητες στα στοιχεία τους, οι οποίες επιλύθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου.
Απλή και αυτόματη διαδικασία
Η πίστωσης των ποσών θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια από τους δικαιούχους.
Η έγκαιρη ολοκλήρωση των πληρωμών αναμένεται να δώσει ανακούφιση σε χιλιάδες μισθωτές, καθώς αφορά κυρίως εκείνους που προχώρησαν σε διορθώσεις ή καθυστερημένες δηλώσεις προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ.