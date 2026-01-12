Επιστροφή ενοικίου: Τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου, με τις πληρωμές να προγραμματίζονται να πιστωθούν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026. Η διαδικασία αφορά όσους προχώρησαν σε δηλώσεις ή τροποποιήσεις στοιχείων μετά τις 13 Δεκεμβρίου 2025, ενώ υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 24.000 δικαιούχοι δεν έχουν λάβει ακόμη τα χρήματα.

Η πληρωμή θα καλύψει αποκλειστικά όσους υπέβαλαν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2024 από τις 13 έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2025, ή όσους διόρθωσαν τα στοιχεία τους εντός του ίδιου διαστήματος.

Ποιοι δικαιούνται την επιστροφή

Συγκεκριμένα, τα ποσά θα καταβληθούν σε δικαιούχους που:

Υπέβαλαν τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024.

Διόρθωσαν στοιχεία στον Πίνακα 6 του Ε1, όπως στοιχεία εκμισθωτή, ετήσιο μίσθωμα, αριθμό παροχής κ.λπ., ή πρόσθεσαν δαπάνες για κύρια ή φοιτητική κατοικία που δεν είχαν συμπεριληφθεί αρχικά.

Είχαν εκκρεμότητες στα στοιχεία τους, οι οποίες επιλύθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου.

Απλή και αυτόματη διαδικασία

Η πίστωσης των ποσών θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια από τους δικαιούχους.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση των πληρωμών αναμένεται να δώσει ανακούφιση σε χιλιάδες μισθωτές, καθώς αφορά κυρίως εκείνους που προχώρησαν σε διορθώσεις ή καθυστερημένες δηλώσεις προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ.