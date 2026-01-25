ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εκρηκτική άνοδος στο κόστος στέγασης: Ενοίκια και ενέργεια «ροκανίζουν» το εισόδημα των νοικοκυριών
Οικονομία
16:54 - 25 Ιαν 2026

Εκρηκτική άνοδος στο κόστος στέγασης: Ενοίκια και ενέργεια «ροκανίζουν» το εισόδημα των νοικοκυριών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αύξηση κοντά στο 30% καταγράφει το κόστος στέγασης μέσα σε μία πενταετία, βάσει του σχετικού δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ, με τη μεγαλύτερη άνοδο να παρατηρείται στα ενοίκια και το κόστος ενέργειας.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το πιο επιβαρυντικό είναι τα ενοίκια, που το 2025 σημείωσαν πανελλαδική αύξηση της τάξης του 8,44%, ενώ από το 2021 μέχρι και τα τέλη του 2025 η σωρευτική αύξηση των ενοικίων φτάνει το 27,5% σε όλη τη χώρα. Σημειώνεται πως το 2020 λόγω της πανδημίας εντοπίστηκε μια ελαφριά υποχώρηση των τιμών, πριν επιταχυνθούν και πάλι από το 2021 και ιδίως από το 2022 και μετά.

Ωστόσο, ενδιαφέρον έχει και το κόστος ενέργειας, τομέας εξίσου προβληματικός, αφού ειδικά από το 2022 κι εξής τα νοικοκυριά επιβαρύνονται σημαντικά. Σε επίπεδο πενταετίας (2020-2025), το κόστος ενέργειας έχει αυξηθεί κατά 40,5%, με οδηγό της «κούρσας» το φυσικό αέριο που σημείωσε άνοδο της τάξης του 54,2%, παρότι πέρσι είχε υποχωρήσει κατά 20%. Η ηλεκτρική ενέργεια έγινε ακριβότερη κατά 46,88%, ενώ το 2025 αυξήθηκε κατά 4%, και το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 36% στην πενταετία, σημειώνοντας ήπια πτώση (5%) το 2025.

Την ίδια στιγμή, ανοδικά κινούνται κι άλλες κατηγορίες που επιβαρύνουν κυρίως τους ιδιοκτήτες κατοικιών, όπως είναι το κόστος υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης που έχει σημειώσει σωρευτική άνοδο 20% τα τελευταία πέντε χρόνια. Ίδια αύξηση έχει σημειωθεί – σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ – και στην προμήθεια υλικών, ενώ το κόστος υδραυλικών εργασιών έχει ανέβει ακόμη περισσότερο. Έτσι, από το τέλος του 2020 μέχρι σήμερα ο σχετικός δείκτης είναι 31,5% πάνω, ενώ έχει καταγράψει άνοδο 8,7% μόνο μέσα στο 2025.

Άνω του 35% του εισοδήματος για την κάλυψη δαπανών

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2024 το 35,5% του εισοδήματος ενός νοικοκυριού πήγαινε στην κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με τη στέγαση, όπως ενοίκιο, στεγαστικό δάνειο, ενέργεια και φόροι. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που κινείται στο 19,2%.

Τα στοιχεία της ΤτΕ, δε, είναι ακόμη πιο απογοητευτικά, αποκαλύπτοντας ότι 6 στους 10 ενοικιαστές δαπανούν τουλάχιστον το 40% του εισοδήματός τους στην κάλυψη οικιακών δαπανών. Το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των ιδιοκτητών που εξυπηρετούν στεγαστικό δάνειο διαμορφώνεται στο 49%, ενώ σε καλύτερη μοίρα είναι οι ιδιοκτήτες κατοικιών που δεν έχουν να καλύψουν στεγαστικό δάνειο, αφού μόλις το 12,5% δαπανά άνω του 40% του διαθέσιμου εισοδήματος για την κάλυψη στεγαστικών εξόδων.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι χειρότερες περιοχές από άποψη προσιτότητας στέγης είναι η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Κεντρική Μακεδονία, το Νότιο Αιγαίο και η Ηπειρος, καθώς εκεί το στεγαστικό κόστος σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα για κάθε νοικοκυριό είναι υψηλότερο.

Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος δεν αρκεί

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε – σε πραγματικούς όρους – κατά 12,3% το διάστημα 2019-2024, με τροχοπέδη το πληθωριστικό κύμα από το 2022 και την άνοδο των τιμών.

Με αυτά τα δεδομένα – και συνυπολογίζοντας το κόστος στέγης – είναι φανερό πως οι συνθήκες διαβίωσης επιδεινώθηκαν τα τελευταία χρόνια για πλήθος νοικοκυριών.

Παρότι τα εισοδήματα παρουσίασαν αυξήσεις από το 2020 και μετά, αυτές δεν οδήγησαν σε ουσιαστική βελτίωση της αγοραστικής δυνατότητας. Το επιπλέον εισόδημα εξανεμίστηκε από το αυξημένο κόστος, καλύπτοντας κυρίως ανάγκες στέγασης και βασικές δαπάνες, όπως η διατροφή.

thn_cdebe.jpeg

Τελευταία τροποποίηση στις 25/01/2026 - 19:35
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυβέρνηση: Πακέτο €4,4 δισ. για επενδύσεις, ενεργειακό και 11 μεταρρυθμίσεις για τη βιομηχανία
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Κυβέρνηση: Πακέτο €4,4 δισ. για επενδύσεις, ενεργειακό και 11 μεταρρυθμίσεις για τη βιομηχανία

Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ ζητούν 8 στους 10
Οικονομία

Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ ζητούν 8 στους 10

HelleniQ Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών
Ανακοινώσεις

HelleniQ Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών

ΠΑΣΟΚ: Οι κυβερνητικές πολιτικές είναι πολύ ακριβές για το εισόδημα των πολιτών
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Οι κυβερνητικές πολιτικές είναι πολύ ακριβές για το εισόδημα των πολιτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 23:33

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ

Εμπορεύματα
06/08/2026 - 23:19

Πετρέλαιο: Νέο «άλμα» χάρη στα ιρανικά σχέδια για το Ορμούζ – Στα $83 το Brent

Ειδήσεις
06/08/2026 - 23:12

ΗΠΑ: Η Γερουσία παραπέμπει τον Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:55

Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για έκρηξη σε μετασχηματιστή

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:37

«Πολύ ικανοποιημένος» από τον Πιτ Χέγκσεθ δηλώνει ο Τραμπ

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:16

Γαλλία: Πρόταση-μαμούθ $34 δισ. στην Ινδία για 114 Rafale

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:57

Καρατομήθηκαν δύο στελέχη της Μοσάντ για την αποτυχία ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:38

Υεμένη: Τουλάχιστον 38 νεκροί από επίθεση – Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:16

Ορμούζ: Το Ιράν εξετάζει μπλόκο σε «εχθρικά» πλοία – Τι ζητά από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:05

ΗΠΑ: Τετραπλασιάστηκαν τα deals για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο β’ τρίμηνο

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 20:49

ΒΙΟΤΕΡ: Στο Πρωτοδικείο η νέα Συμφωνία Εξυγίανσης

Εμπορεύματα
06/08/2026 - 20:29

Πού τελειώνει το ράλι του Brent – Δύο σενάρια με φόντο τη Μέση Ανατολή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
06/08/2026 - 19:59

Ενισχύσεις de minimis έως €24,6 εκατ. σε αγρότες – Άνοιξαν οι αιτήσεις

Ειδήσεις
06/08/2026 - 19:35

Αιγαίο: Αναβάθμιση προκλήσεων από την Άγκυρα – Μπαράζ παραβιάσεων και εμπλοκή με οπλισμένα F-16

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 19:24

Θετικό σήμα από τις ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/08/2026 - 18:54

ΑΔΜΗΕ για GSI: Παραμένει στρατηγικός μέτοχος αναλαμβάνοντας τη λειτουργία της διασύνδεσης

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 18:46

ΕasyJet: Εξαγορά από την Apollo έναντι £5,7 δισ. με τη στήριξη της οικογένειας Χατζηιωάννου

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 18:33

DeepSeek: Αναζητά $8 δισ. βάζοντας πλώρη για αποτίμηση-ρεκόρ στα $74 δισ.

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 18:25

myBusinessSupport: Στον «αέρα» η πλατφόρμα για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις της Σαμοθράκης

Οικονομία
06/08/2026 - 18:20

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η ανάπλαση της ΔΕΘ ύψους €204,6 εκατ.

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 18:11

CrediaBank: Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη €53,6 εκατ. και €2 δισ. νέες εκταμιεύσεις

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 18:04

Qualco: Αποκτά το 50,1% της Multiverse – Νέα επένδυση στην τεχνολογία έως €2,4 εκατ.

Σχόλια Αγοράς
06/08/2026 - 17:57

Χρηματιστήριο: Oι πωλητές κέρδισαν τη «μάχη» – Θετικός καταλύτης το ράλι της Metlen  

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 17:38

Morgan Stanley: Ρεκόρ εσόδων $1,1 δισ. στην Ιαπωνία με «καύσιμο» το χρηματιστήριο

Ειδήσεις
06/08/2026 - 17:25

Ιράν: Συναγερμός από τον ΟΗΕ για αυθαίρετες συλλήψεις και εκτελέσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06/08/2026 - 17:23

GAC: Πώς κατάφερε η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία να κινηθεί τόσο γρήγορα;

Ειδήσεις
06/08/2026 - 17:19

Προφυλακιστέος ο 26χρονος για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 16:58

Αναζήτηση κατεύθυνσης στη Wall Street με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/08/2026 - 16:35

Μυτιληναίος: Η Metlen έτοιμη, με τις μηχανές στο φουλ, για την επόμενη φάση ανάπτυξης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/08/2026 - 16:32

Οι ΑΠΕ θωρακίζουν την Ευρώπη, αλλά το φυσικό αέριο παραμένει η αχίλλειος πτέρνα της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ