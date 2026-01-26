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Τα συμπεράσματα του «World Business Outlook Fall 2025» του DIHK: Ενισχυμένο το διεθνές επενδυτικό προφίλ της Ελλάδας
Οικονομία
13:25 - 26 Ιαν 2026

Τα συμπεράσματα του «World Business Outlook Fall 2025» του DIHK: Ενισχυμένο το διεθνές επενδυτικό προφίλ της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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Εξαιρετικά ελκυστικό καταγράφεται το επενδυτικό προφίλ της ελληνικής οικονομίας βάσει της τελευταίας Παγκόσμιας Έρευνας που διεξήγαγε η Κεντρική Ένωση Γερμανικών Επιμελητηρίων (DIHK), με τίτλο «World Business Outlook Fall 2025».

Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερες από 3.500 γερμανικές εταιρείες, υποκαταστήματα και θυγατρικές παγκοσμίως, καθώς και εταιρείες με στενούς δεσμούς με τη Γερμανία, με το 41% ​​των εταιρειών που απάντησαν να δραστηριοποιούνται στη μεταποιητική βιομηχανία και τις κατασκευές, το 40% στον τομέα των υπηρεσιών και ένα επιπλέον 19% να είναι εμπορικές εταιρείες.

Αναλυτικότερα, βάσει Δεικτών της Παγκόσμιας Έρευνας του DIHK, ένα εκ των βασικότερων συμπερασμάτων αφορά στην τρέχουσα επιχειρηματική εικόνα των εθνικών αγορών, για την οποία ο παγκόσμιος Δείκτης διαμορφώθηκε στο 25, ο Δείκτης των 27 χωρών - μελών της ΕΕ στο 23, της Ευρωζώνης στο 24, ενώ της Ελλάδας καταγράφηκε υπερδιπλάσιος, φθάνοντας στο 51.

Υψηλές ήταν οι επιδόσεις της Ελλάδας και σε ότι αφορά τις επιχειρηματικές προσδοκίες. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα διαμόρφωσαν τον παγκόσμιο Δείκτη στο 34, τον Δείκτη των 27 χωρών - μελών της ΕΕ στο 22, της Ευρωζώνης στο 25 και της Ελλάδας στο υψηλό 57.

Ενδιαφέρον είχαν οι αναφορές των επιχειρηματιών και για τις προσδοκίες τους από τις τοπικές αγορές στις οποίες αναπτύσσονται, αναφορές οι οποίες ενίσχυσαν σε μεγαλύτερο βαθμό την εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα ο παγκόσμιος Δείκτης προσδοκιών περιορίσθηκε στο 1, ο Δείκτης των 27 χωρών - μελών της ΕΕ είχε μάλιστα αρνητικό πρόσημο (-16), αντίστοιχα και της Ευρωζώνης (-13), ενώ της Ελλάδας ήταν οριακά θετικός στο 1.

Ισχυρές ήταν οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και σε ότι αφορά το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στην έρευνα να επενδύσουν κατά το προσεχές μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος Δείκτης διαμορφώθηκε στο 13, ο Δείκτης των 27 χωρών - μελών της ΕΕ ήταν οριακά θετικός στο 1, όπως και της Ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 4, ενώ της Ελλάδας έφθασε στο 33, αποτυπώνοντας την πρόθεση των γερμανικών επιχειρήσεων να τοποθετήσουν νέα κεφάλαια στην ελληνική αγορά.

Σχετικά με τις προθέσεις των επιχειρηματιών να προβούν σε προσλήψεις εργαζομένων, η Ελλάδα είχε επίσης υψηλές επιδόσεις. Ο παγκόσμιος Δείκτης διαμορφώθηκε στο 16, ο Δείκτης των 27 χωρών - μελών της ΕΕ περιορίσθηκε στο 9, της Ευρωζώνης στο 11, ενώ της Ελλάδας διαμορφώθηκε σε επίπεδα ανάλογα της ΕΕ, δηλαδή στο 27.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι συγκρίνοντας το σύνολο των επιδόσεων της Ελλάδας με τις επιδόσεις των 92 χωρών όπου διαθέτει παρουσία το Παγκόσμιο Δίκτυο του DIHK, μόλις εννέα χώρες κατέγραψαν αναφορές θετικότερες της ελληνικής οικονομίας.

«Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνουν τη δυναμική που διατηρεί η ελληνική οικονομία και τις σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής της, εν μέσω μάλιστα εξαιρετικά δυσμενών διεθνών συγκυριών, οικονομικών και γεωπολιτικών» αναφέρει ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Άγις Παπαδόπουλος, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του «World Business Outlook Fall 2025» που πραγματοποίησε το DIHK, για να προσθέσει: «Το γερμανικό επιχειρείν, που μεθοδικά δομεί εδώ και δεκαετίες μια σταθερά αναπτυσσόμενη επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα, έχει την πρόθεση να την επεκτείνει αναγνωρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στον τομέα των επενδύσεων, με την ελληνική κυβέρνηση να υποστηρίζει αποτελεσματικά εργαλεία χρηματοδότησης όπως το ΤΑΑ, το ΕΣΠΑ και τη νέα ΚΑΠ, την ΕΠΕπ και την ΕΑΤ να διαχειρίζονται επιτυχώς έξτρα ροές κεφαλαίων, το Χρηματιστήριο Αθηνών να καταγράφει θεαματικές αποδόσεις και το τραπεζικό σύστημα να αυξάνει διαρκώς την πιστωτική του επέκταση».

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