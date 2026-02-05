ΕΣΠΑ 2026: Τρεις νέες δράσεις ύψους €150 εκατ. για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέους επαγγελματίες

Τρεις νέες δράσεις επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέους επαγγελματίες προγραμματίζονται για το πρώτο τρίμηνο του 2026 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ.

Οι δράσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, τη στήριξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη στρατηγικών τομέων με υψηλό εξαγωγικό δυναμικό.

Με τις νέες δράσεις, το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» επιδιώκει να ενισχύσει τόσο την παραγωγική δυναμική της χώρας όσο και την επιχειρηματικότητα των νέων επιστημόνων, προσφέροντας χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα ανάπτυξης που καλύπτουν τόσο την υφιστάμενη επιχειρηματική βάση όσο και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

1. Δράση «Παράγουμε Εδώ» – 50 εκατ. ευρώ

Η νέα δράση «Παράγουμε Εδώ» αναμένεται να ανοίξει το πρώτο τρίμηνο του 2026 και θα ενισχύσει με 50 εκατ. ευρώ παραγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως:

Φαρμακευτικά προϊόντα και ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός

Χημικά προϊόντα και πλαστικά

Βασικά μέταλλα

Ηλεκτρονικά, ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές

Βιομηχανικά μηχανήματα

Μεταφορικός εξοπλισμός

Καταναλωτικά βιομηχανικά προϊόντα (ένδυση, υπόδηση, έπιπλα)

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και στη διεθνή ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων που έχουν σημαντική εξωστρέφεια. Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 2 χρόνια λειτουργίας, που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και σε κλάδους όπου υπάρχει σημαντική ανισορροπία μεταξύ εγχώριας προσφοράς και ζήτησης. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν προϋπολογισμό τουλάχιστον 100.000 ευρώ.

2η. Δράση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων – 70 εκατ. ευρώ

Παράλληλα, θα ενεργοποιηθεί δράση με προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης νέων πτυχιούχων. Στόχος είναι η στήριξη νέων επιστημόνων – μηχανικών, γιατρών, δικηγόρων και άλλων ειδικοτήτων – που επιθυμούν να αναπτύξουν δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Η δράση θα επιδοτεί κυρίως την έναρξη νέας επιχείρησης, ενισχύοντας τη δημιουργία καινοτόμων επαγγελματικών πρωτοβουλιών και την επιχειρηματική δραστηριότητα νέων επιστημόνων.

3η. Ενίσχυση νεοσύστατων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – 12 εκατ. ευρώ

Την ίδια περίοδο θα ξεκινήσει και ξεχωριστό πρόγραμμα για την ενίσχυση νεοσύστατων επιχειρήσεων από πτυχιούχους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό επίπεδο και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα.

Στο προγραμματισμό του Ανταγωνιστικότητα προβλέπεται και η θεσμοθέτηση νέων ταμείων το 2026, όπως το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (έως 170 εκατ. ευρώ), το Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI Plus (έως 500 εκατ. ευρώ) και το Patent Fund (41,4 εκατ. ευρώ) για τη στήριξη της κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών.