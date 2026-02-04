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Ένταση στη Βουλή μετά τις προτροπές Βελόπουλου να πυροβολούνται οι μετανάστες στα σύνορα
Πολιτική
23:00 - 04 Φεβ 2026

Ένταση στη Βουλή μετά τις προτροπές Βελόπουλου να πυροβολούνται οι μετανάστες στα σύνορα

Reporter.gr Newsroom
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Θερμό επεισόδιο προκλήθηκε στη Βουλή μεταξύ του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο που έγφερε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.  

Αναπόφευκτα μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής συζήτησης στράφηκε γύρω από το σημερινό πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, στο οποίο έχασαν την ζωή τους 15 μετανάστες, ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου νοσηλεύονται 26 ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.

Καθώς και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τοποθετήθηκε επί του θέματος, προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις, όταν είπε, απευθυνόμενος στον Υπ. Μετανάστευσης:

«Ήσασταν καταδρομέας. Ως καταδρομέας ξέρετε τι μαθαίναμε να κάνουμε στα σύνορα. Λες: “Αλτ! Τις ει;” Και τι κάνουμε μετά κύριε Πλεύρη; Τι κάνουμε στο στρατό; Μπουμπουνάς! Δεν γίνεται αλλιώς. Ή αλλάξτε τον στρατιωτικό κανονισμό, αλλάξτε το νόμο, αλλιώς παραβιάζετε τη νομοθεσία όταν μπαίνουν από τον Έβρο».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, απάντησε στον κ. Βελόπουλο σε έντονο ύφος: «Τα όσα είπατε περί πυροβολισμών αποδεικνύουν ένα πράγμα. Δεν είστε ούτε Ελληνική, ούτε Λύση. Είστε πρόβλημα, αντεθνικό και ανθελληνικό» και προσέθεσε: «Δε φτάνουν οι 15 νεκροί που είχαμε, αλλά θέλει να σκοτώσουμε τους παράνομα εισελθόντες».

Θέση πήρε και ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος υπενθύμισε ότι το Λιμενικό Σώμα δεσμεύεται από κανόνες διεθνούς δικαίου, τους κανόνες έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, και δεν έχει καμία σχέση με τη δουλειά των Ενόπλων Δυνάμεων, απέναντι στον εξωτερικό εχθρό.

«Εκτός αν πιστεύουμε σε αυτή την αίθουσα και μάλιστα τέτοια μέρα που θρηνούμε νεκρούς, ότι οι μετανάστες είναι οι εχθροί της χώρας, ότι τα παιδιά, οι άνδρες, οι γυναίκες και τα νεκρά έμβρυα τους, είναι οι εχθροί αυτής της χώρας, και πρέπει να τους πυροβολήσουμε! Είναι ντροπή, είναι αποκρουστική αυτή η δήλωση», τόνισε ο ίδιος.

Κάλεσε, δε, στη Βουλή τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, προκειμένου να ενημερώσει για τα όσα έγιναν στη Χίο και να απαντήσει σχετικά με τις κάμερες του σκάφους του λιμενικού που ήταν εκτός λειτουργίας.

Εν τω μεταξύ, ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά σημείωσε, απευθυνόμενος στον κ. Καιρίδη, πως σχολίασε επικριτικά τα λεγόμενα του κ. Βελόπουλου, ενώ τα ίδια ακριβώς έλεγε στο παρελθόν και ο νυν Υπουργός Μετανάστευης, Θάνος Πλεύρης.

«Κύριε Καιρίδη κάνατε μια κριτική στον κ. Βελόπουλο, για πράγματα που έλεγε ο κ. Πλεύρης. Το θυμάστε, ο κ. Πλεύρης τα ίδια πράγματα έλεγε. Απλά μετά στον τρόπο του λείανε τις γραμμές του, δίνει golden visa σε ανθρώπους που μπορεί να έρχονται από τα κατέχομενα, τους κάνετε τιμητική πολιτογράφηση. Ο νεαρός Πλεύρης θα είχε προβλήματα, ο σημερινός Πλεύρης τα ξεπέρασε…», σχολίασε ο κ. Ηλιόπουλος.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/02/2026 - 23:05
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