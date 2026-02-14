Κυκλική οικονομία: Τα οφέλη της στο περιβάλλον και στην οικονομία
Οικονομία
09:54 - 14 Φεβ 2026

Μιχάλης Μάρκου
Η κυκλική οικονομία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα οικονομικά και αναπτυξιακά μοντέλα, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το παραδοσιακό γραμμικό μοντέλο «παράγω – καταναλώνω – απορρίπτω». Σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των φυσικών πόρων και η περιβαλλοντική υποβάθμιση αποτελούν παγκόσμιες προκλήσεις, η ανάγκη για έναν πιο βιώσιμο τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης είναι επιτακτική. Η κυκλική οικονομία προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση, δηλαδή τη διατήρηση της αξίας των προϊόντων, των υλικών και των πόρων για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μειώνοντας παράλληλα τα απόβλητα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Για χώρες που διαθέτουν περιορισμένους φυσικούς πόρους αλλά πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρούς τομείς όπως ο τουρισμός, η γεωργία και η μεταποίηση όπως η Ελλάδα, η κυκλική οικονομία δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντική επιλογή, αλλά και σημαντική οικονομική ευκαιρία.

Η κυκλική οικονομία βασίζεται σε 3 βασικές αρχές: τη μείωση των αποβλήτων και της ρύπανσης, την παράταση της χρήσης των προϊόντων και των υλικών και την αναγέννηση των φυσικών συστημάτων. Σε αντίθεση με το γραμμικό μοντέλο, όπου τα προϊόντα μετατρέπονται γρήγορα σε απορρίμματα, η κυκλική οικονομία προωθεί τον οικολογικό σχεδιασμό, την επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή, την ανακατασκευή και την ανακύκλωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα απόβλητα αντιμετωπίζονται ως πολύτιμοι πόροι. Ένα προϊόν σχεδιάζεται εξαρχής με τρόπο ώστε να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ή να μπορεί εύκολα να αποσυναρμολογηθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Παράλληλα, ενισχύονται νέα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως η οικονομία του διαμοιρασμού και οι υπηρεσίες αντί της ιδιοκτησίας.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της κυκλικής οικονομίας είναι η μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Η περιορισμένη εξόρυξη πρώτων υλών οδηγεί σε μικρότερη καταστροφή οικοσυστημάτων, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση υλικών απαιτούν συνήθως λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με την παραγωγή νέων προϊόντων από παρθένες πρώτες ύλες.

Επιπλέον, η μείωση των αποβλήτων συμβάλλει στην προστασία του εδάφους και των υδάτων. Οι χωματερές και η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων προκαλούν σοβαρή ρύπανση, ενώ η κυκλική διαχείριση αποβλήτων περιορίζει αυτά τα φαινόμενα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το ζήτημα των πλαστικών, τα οποία αποτελούν σοβαρή απειλή για τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου.

Τέλος, η κυκλική οικονομία ενισχύει τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, επιτρέποντας στα οικοσυστήματα να ανακάμπτουν και να διατηρούν τη βιοποικιλότητά τους. Η προστασία της φύσης δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση, αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη ευημερία των κοινωνιών.

Πέρα από τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, η κυκλική οικονομία προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη. Η αποδοτικότερη χρήση των πόρων μειώνει το κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις, ενώ η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Τομείς όπως η επισκευή, η ανακύκλωση, η ανακατασκευή και η καινοτόμος μεταποίηση μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά.

Η μετάβαση σε κυκλικά μοντέλα ενισχύει επίσης την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα βιωσιμότητας, επιλέγοντας προϊόντα και υπηρεσίες με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην κυκλική οικονομία αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα και βελτιώνουν την εταιρική τους εικόνα.

Για την Ελλάδα, η κυκλική οικονομία μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης. Η χώρα αντιμετωπίζει διαχρονικά προβλήματα στη διαχείριση αποβλήτων, με χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η υιοθέτηση κυκλικών πρακτικών μπορεί να βελτιώσει την περιβαλλοντική απόδοση της χώρας και να μειώσει τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον αγροδιατροφικό τομέα, η κυκλική οικονομία μπορεί να συμβάλει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και στην αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων για την παραγωγή ενέργειας ή λιπασμάτων. Στον τουρισμό, η εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών ενισχύει την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, που αποτελεί βασικό πόλο έλξης για τη χώρα. Παράλληλα, η κυκλική οικονομία μπορεί να ενισχύσει τη βιομηχανία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Μέσα από επενδύσεις στην καινοτομία και την πράσινη τεχνολογία, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης.

Παρά τα οφέλη, η μετάβαση στην κυκλική οικονομία δεν είναι εύκολη. Απαιτεί αλλαγές στη νοοτροπία των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης. Η εκπαίδευση και η ενημέρωση του κοινού είναι ζωτικής σημασίας, όπως και η ύπαρξη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και κινήτρων. Η συνεργασία μεταξύ κράτους, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών είναι απαραίτητη για την επιτυχή εφαρμογή κυκλικών πρακτικών. Επιπλέον, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί να επιταχύνει τη μετάβαση και να στηρίξει τις αναγκαίες επενδύσεις.

Ολοκληρώνοντας, η κυκλική οικονομία αποτελεί μια ολοκληρωμένη απάντηση στις περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις της εποχής μας. Προσφέρει τη δυνατότητα προστασίας του περιβάλλοντος, εξοικονόμησης πόρων και ταυτόχρονα ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης. Για την Ελλάδα, η υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας δεν είναι απλώς μια ευρωπαϊκή υποχρέωση, αλλά μια στρατηγική επιλογή για ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον. Με σωστό σχεδιασμό, συνεργασία και επένδυση στην καινοτομία, η κυκλική οικονομία μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο για την ευημερία των επόμενων γενεών.

Ο Μιχάλης Μάρκου, MBA* είναι Διευθυντικό Στέλεχος-Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων/Marketing

