Servicers: Ρύθμισαν δάνεια ύψους 6,8 δισ. ευρώ το 2025
Οικονομία
15:58 - 17 Φεβ 2026

Servicers: Ρύθμισαν δάνεια ύψους 6,8 δισ. ευρώ το 2025

Reporter.gr Newsroom
Έμφαση στις διμερείς ρυθμίσεις και σημαντική αύξηση των ρυθμίσεων μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (OCW) αποτυπώνουν τα απολογιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα των εταιριών-μελών της Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) για το 2025.

Οι εταιρίες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ διαχειρίζονται δάνεια άνω των 2,6 εκατομμυρίων οφειλετών, που υπερβαίνουν συνολικά τα 92 δισ. (με στοιχεία 31.12.2025), από τα οποία 44,5 δισ. ανήκουν σε τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Ηρακλής».

Στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, οι ΕΔΑΔΠ προχώρησαν σε ρυθμίσεις δανείων συνολικού ύψους €6,8 δισ., αυξημένες κατά 9% έναντι του 2024. Σε διμερή βάση ρυθμίστηκαν δάνεια €3,6 δισ., από τα οποία €2,8 δισ. αφορούν χαρτοφυλάκια εκτός τραπεζικών ισολογισμών. Μέσω Εξωδικαστικού Μηχανισμού ρυθμίστηκαν δάνεια €1,6 δισ., με αύξηση άνω του 50% έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ αντίστοιχο, €1,6 δισ., ήταν και το ύψος των ρυθμίσεων μέσω του Ν.3869/2010.

Οι ΕΔΑΔΠ εστιάζουν στην διαρκή βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των δανειοληπτών. Στη διάρκεια του 2025, τα τηλεφωνικά κέντρα των εταιριών δέχονταν περισσότερες από 100.000 κλήσεις συναλλασσόμενων κάθε μήνα κατά μέσο όρο (αύξηση 5,6% έναντι του 2024). Οι εταιρίες-μέλη έλαβαν 32.500 αιτήματα συναλλασσόμενων το μήνα (αυξημένα κατά 15% σε ετήσια βάση), τα οποία απαντήθηκαν κατά μέσο όρο εντός 10 ημερών, και 1.310 έγγραφα παράπονα κατά μέσο όρο το μήνα, στα οποία ο μέσος χρόνος απάντησης μειώθηκε κατά 3 ημέρες έναντι του προηγούμενου έτους.

Υπενθυμίζεται ότι οι εταιρίες-μέλη της ΕΔΑΔΠ έχουν αναπτύξει και λειτουργούν ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες μέσω των οποίων οι δανειολήπτες αποκτούν άμεση, ασφαλή και διαφανή πρόσβαση στην εικόνα της οφειλής τους -οποιαδήποτε ημέρα και ώρα-. Μέχρι σήμερα, 122.000 δανειολήπτες έχουν εγγραφεί στις πλατφόρμες των ΕΔΑΔΠ και αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχουν.

Σε ό,τι αφορά τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και τη σχετική πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, οι ΕΔΑΔΠ που έχουν υπό διαχείριση δάνεια σε ελβετικό νόμισμα έχουν προετοιμαστεί και είναι έτοιμες να ανταποκριθούν για τη γρήγορη διεκπεραίωση αιτήσεων οφειλετών που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η σχετική ρύθμιση του άρθρου 128 του Ν. 5264/2025.

Σημειώνεται ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΕΔΑΔΠ, που διεξήχθη την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, η Ένωση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Πεπραγμένων (Απολογισμό) του ΔΣ για τις διαχειριστικές χρήσεις 2024 και 2025 και απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για αυτές. Επίσης ενέκρινε τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δράσης για την τρέχουσα χρήση.

