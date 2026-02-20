Σαρακοστιανά: Πτώση στις ελιές, άνοδος στα θαλασσινά - Πάνω από 500 έλεγχοι της Αρχής Ελέγχου Αγοράς
Οικονομία
18:48 - 20 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Μεικτή εικόνα παρουσιάζει η αγορά των σαρακοστιανών προϊόντων φέτος, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΚ). Οι τιμές στις ελιές εμφανίζουν πτώση περίπου 10% σε σχέση με το 2025, ενώ η λαγάνα και ο χαλβάς παραμένουν σταθερές.

Αντίθετα, παρατηρούνται αυξήσεις στις τιμές των θαλασσινών: οι γαρίδες καταγράφουν άνοδο 5%, τα καλαμάρια 8% και τα χταπόδια έως 15%, κυρίως λόγω περιορισμένης προσφοράς και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η ΑΑΕΚ έχει ήδη πραγματοποιήσει πάνω από 500 ελέγχους σε όλη τη χώρα, με την ένταση των επιθεωρήσεων να αυξάνεται τις επόμενες ημέρες, για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής για σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου – μια παραδοσιακά έντονη μέρα για την αγορά των σαρακοστιανών – οι τιμές σε σούπερ μάρκετ και μεγάλες αγορές διαμορφώνονται ως εξής σε σύγκριση με πέρυσι:

  • Ελιές: πτώση 10%
  • Λαγάνα: σταθερή τιμή
  • Χαλβάς: σταθερή τιμή
  • Σουπιές: σταθερή τιμή
  • Γαρίδες: αύξηση 5%
  • Καλαμάρια: αύξηση 8%
  • Χταπόδια: αύξηση 15%

Οι αυξήσεις στις τιμές των θαλασσινών αποδίδονται κυρίως στη μειωμένη προσφορά τόσο της εγχώριας παραγωγής όσο και των εισαγωγών. Οι περιορισμοί προέκυψαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα και σε χώρες όπως η Αργεντινή, η Ισπανία, το Μαρόκο και ο Ισημερινός.

Η Αρχή σημειώνει ότι η πλήρης εικόνα των τιμών σε σχέση με πέρυσι θα είναι πιο σαφής κατά την κορύφωση της εμπορικής κίνησης, όταν και θα διαμορφωθούν οι τελικές προσφορές. Παράλληλα, η ΑΑΕΚ δεσμεύεται να συνεχίσει την εντατική παρακολούθηση της αγοράς και τους ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών και την έγκαιρη ενημέρωσή τους.

