Σαρακοστιανά: Μικτή εικόνα τιμών – Με εντατικούς ελέγχους στην αγορά

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εντατικοποιεί τους ελέγχους η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ενόψει του τριημέρου, την ώρα που οι καταναλωτές κινούνται με μέτρο στις αγορές των σαρακοστιανών, σε μια αγορά που παραμένει επιβαρυμένη από τις ανατιμήσεις των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με την Αρχή, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 500 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, οι οποίοι θα συνεχιστούν με αυξημένη ένταση τις επόμενες ημέρες, με στόχο τη διασφάλιση του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών.

Πώς κινούνται οι τιμές

Με βάση τα στοιχεία της 20ής Φεβρουαρίου 2026, η εικόνα στα σούπερ μάρκετ και τις μεγάλες αγορές, σε σύγκριση με πέρυσι, διαμορφώνεται ως εξής:

Ελιές: -10%

Λαγάνα: σταθερή

Χαλβάς: σταθερός

Σουπιές: σταθερές

Γαρίδες: +5%

Καλαμάρια: +8%

Χταπόδια: +15%

Οι αυξήσεις σε γαρίδες, καλαμάρια και χταπόδια αποδίδονται κυρίως στη μειωμένη προσφορά, τόσο στην εγχώρια παραγωγή όσο και στις εισαγωγές, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες προέλευσης όπως Αργεντινή, Ισπανία, Μαρόκο και Ισημερινός.

Η πληρέστερη εικόνα, επισημαίνει η Αρχή, θα διαμορφωθεί στην κορύφωση της εμπορικής κίνησης, όταν οριστικοποιηθούν και οι τελικές προσφορές.

Η τιμή της λαγάνας

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, Έλσα Κουκουμέρια, η παραδοσιακή λαγάνα πωλείται:

Στη Θεσσαλονίκη: 2,30 – 2,50 ευρώ

Στην Αθήνα: 3,20 – 3,50 ευρώ (700–750 γραμμάρια)

Βαρβάκειος: Τιμές και τάσεις

Στη Βαρβάκειο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ιχθυοπωλών, Γεράσιμο Μανταλβάνο, η εικόνα είναι διαφοροποιημένη, με μεγάλη γκάμα τιμών ανάλογα με την προέλευση.

Χταπόδι

Φρέσκο: 14–20 €/κιλό (πέρυσι 18–22 €)

Κατεψυγμένο: 10–15 €/κιλό (πέρυσι 12–16 €)

Γαρίδες

Κόκκινη Αργεντινής (κατεψυγμένη): 13–14 € (από 10–12 €)

Γάμπαρη (κατεψυγμένη): 9–10 € (από 10–11 €)

Καλαμάρια

Φρέσκα ελληνικά: 18–22 € (πέρυσι από 20 € και άνω)

Κατεψυγμένα: 10–18 € (πέρυσι 12–23 €)

Θράψαλα

Από 8 € (στα ίδια επίπεδα με πέρυσι)

Μικρά φρέσκα: περίπου 5 €, με περιορισμένη διαθεσιμότητα

Σουπιές

10–11 € (πέρυσι περίπου 12 €)

Όστρακα & μύδια

Όστρακα: περίπου 6 €

Κυδώνια/γυαλιστερές: 28 € (από 30 €)

Μύδια φρέσκα: 6 €

Μύδια ψίχα κατεψυγμένα: 7 €

Όπως επισημαίνεται, δεν αποκλείονται προσφορές της τελευταίας στιγμής την Καθαρά Δευτέρα, ακόμη και με μειώσεις έως 50% σε προϊόντα που απομένουν, λόγω περιορισμένης διάρκειας ζωής. Ωστόσο, οι τιμές εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σταθερές σε όλη τη Σαρακοστή, καθώς τα σχετικά προϊόντα έχουν ενταχθεί στο «καλάθι».

Πληθωρισμός και πίεση στα νοικοκυριά

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά διαμορφώθηκε στο 4,5% τον Ιανουάριο (από 3,6% τον Δεκέμβριο), με σημαντικές αυξήσεις σε:

Μοσχάρι: +25,4%

Σοκολάτες: +20,3%

Καφές: +17,7%

Αρνί/κατσίκι: +8,5%

Φρούτα: +11,8%

Συνολικά, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Ιανουάριο, ενώ στην Ευρωζώνη στο 1,7%. Ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,2%.

Την ίδια ώρα, έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καταγράφει έντονη στροφή των καταναλωτών σε φθηνότερες και λιγότερες αγορές: 4 στους 10 περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, ενώ 1 στους 10 δηλώνει ότι δεν μπορεί να καλύψει ούτε τα στοιχειώδη. Αυξάνονται οι περικοπές ακόμη και σε βασικά είδη, όπως κρέας, τυποποιημένα τρόφιμα και ψωμί.