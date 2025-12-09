Τσαβδαρίδης: Σταθερή η πολιτική της κυβέρνησης για διαφάνεια και υγιή ανταγωνισμό στα δημόσια έργα

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Χάρη Μαμουλάκη, υπογράμμισε τη σταθερή θέση της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως εκφράζεται και από τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, υπέρ της διασφάλισης συνθηκών διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού στον κλάδο των δημοσίων έργων. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι ο εκσυγχρονισμός των κανόνων της αγοράς αποτελεί πάγια πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στην Απόφαση 805/2023 της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την οποία επιβλήθηκαν δύο κομβικά διορθωτικά μέτρα στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις: (α) η υποχρέωση ανακοίνωσης προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού της απόκτησης μετοχικού ποσοστού άνω του 5% σε ανταγωνιστική επιχείρηση, μέτρο που λειτουργεί αποτρεπτικά έναντι αδιαφανών πρακτικών συγκέντρωσης, και

(β) η εφαρμογή “Σινικών Τειχών” (Chinese Walls) για την αποτροπή διαρροής εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ εταιρειών που ανταγωνίζονται σε δημόσιους διαγωνισμούς. Ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε ότι η εν λόγω απόφαση «δεν περιείχε προτάσεις προς την Πολιτεία για τη λήψη μέτρων αποκατάστασης του υγιούς ανταγωνισμού».

Αναφερόμενος στο άρθρο 11 του Ν. 3959/2011, ο κ. Τσαβδαρίδης διευκρίνισε ότι η διαδικασία εκκίνησε αυτεπαγγέλτως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και όχι κατόπιν εντολής της Πολιτείας. Πρόσθεσε ότι η πρόωρη ενεργοποίηση διαδικασιών της παραγράφου 6 του ως άνω νόμου από το Υπουργείο «θα ήταν άκαιρη και άσκοπη επέμβαση στην ανεξάρτητη έρευνα της Επιτροπής», δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων απαιτεί χρόνο, ιδίως μετά τις σημαντικές μεταβολές στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4782/2021 και Ν. 5167/2024).

Σε σχέση με το εάν υπάρχει πόρισμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο Υφυπουργός ενημέρωσε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6840/14-10-2025 έγγραφό της, «επί του παρόντος δεν υφίσταται πόρισμα επί της ανάγκης άρσης ή τροποποίησης των επιβληθέντων μέτρων». Η Κυβέρνηση, όπως ανέφερε, «αναμένει με εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό το πόρισμα», καθώς θα προσδιορίσει εάν η αγορά έχει πλέον ανοίξει ή αν απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ανεκτέλεστου, ο Υφυπουργός υπενθύμισε ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε, με τα άρθρα 30 και 32 του νόμου 5167/2024, στην οριστική κατάργηση των σχετικών περιορισμών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων και κατασκευαστικών/τεχνικών εταιρειών μικρότερων της 6ης και 7ης τάξης. Η κατάργηση πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έκριναν ότι οι διατάξεις περί ανεκτέλεστου αντίκεινται στις θεμελιώδεις αρχές της ελεύθερης αγοράς.

Κλείνοντας, ο κ. Τσαβδαρίδης, υπογράμμισε ότι σε αντίθεση με την προηγούμενη Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όχι μόνο δεν κατήργησε αλλά επέκτεινε τους περιορισμούς, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παραμένοντας σταθερή στη δέσμευσή της για μια ανοιχτή, ανταγωνιστική και αποτελεσματική αγορά, προχώρησε αποφασιστικά σε μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τον ανταγωνισμό και διευρύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην αγορά.