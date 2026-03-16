Πετρελαϊκός πονοκέφαλος: Σφίγγει ο κλοιός για τη λήψη μέτρων - Συνεδριάζει η ΕΕ

Με το πετρέλαιο Brent να κινείται πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων να προβλέπει μεγάλες αυξήσεις με τις παραδόσεις της Τρίτης, 17 Μαρτίου, εντείνεται ο “πονοκέφαλος” για τις τιμές και τον πληθωρισμό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν ξεσπάσει η σύγκρουση, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης βρισκόταν στα 1,752 ευρώ ανά λίτρο. Στις 12 Μαρτίου η τιμή είχε ήδη ανέλθει στα 1,884 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 7,5% ή 13,2 λεπτά ανά λίτρο.

Ετοιμασία για μέτρα

Στον σχεδιασμό της κυβέρνησης προκειμένου να ανακόψει την άνοδο των τιμών στα ενεργειακά προϊόντα αναφέρθηκε ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας νωρίτερα στο OPEN.

«Είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε αβοήθητους τους πολίτες», τόνισε ο υπουργός, διευκρινίζοντας πως «υπάρχει σχεδιασμός, σε καθημερινή βάση παρακολουθούμε την κρίση. Όλα τα συναρμόδια υπουργεία είμαστε σε επικοινωνία». Όπως τόνισε σχετικά, «βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κρίση που χτυπά την πόρτα της Ευρώπης και προφανώς έχει επιπτώσεις σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας», υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα σε επίπεδο ΕΕ που επέβαλε επέβαλε πλαφόν στα καύσιμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η κρίση παραταθεί ή ενταθεί, θα χρειαστεί συντονισμένη ευρωπαϊκή στρατηγική, σε αντίθεση με όσα έγιναν το 2022.

«Αν οι επιπτώσεις της κρίσης συνεχιστούν ή ενταθούν, τότε είναι απαραίτητο αυτή τη φορά να υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια συντονισμένη στρατηγική που θα επιτρέπει στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες, ώστε να μπορέσει ο Ευρωπαίος και ο Έλληνας πολίτης να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις», σημείωσε ο κ. Παπασταύρου, λιγό προτού προσέλθει στο Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας στις Βρυξέλλες.

Αναφορικά με την άνοδο στο φυσικό αέριο και ερωτηθείς αν εξετάζονται μέτρα περιορισμού των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, επανέλαβε ότι θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της κρίσης.

Ωστόσο, υπογράμμισε πως η αύξηση στο φυσικό αέριο δεν μετακυλίεται στους καταναλωτές. «Το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου, χάρη στο διαφοροποιημένο μείγμα, χάρη στις ΑΠΕ, είχαμε την 6η χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας», τόνισε ο υπουργός

«Δε θέλω να προδικάσω μέτρα, αλλά επιβεβαιώνω ότι υπάρχει βούληση και σχεδιασμός να στηριχθεί ο Έλληνας πολίτης», πρόσθεσε.

Τέλος, όσον αφορά το βιομηχανικό ρεύμα, σημείωσε ότι πραγματοποιούνται οι τελικές συζητήσεις με την ΕΕ και «είμαστε πολύ κοντά στο να γίνουν ανακοινώσεις».

Στο Συμβούλιο της ΕΕ Παπασταύρου και Τσάφος

Στο μεταξύ στις Βρυξέλλες έχουν μεταβεί από χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον Υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, που είναι προγραμματισμένο για αύριο Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Οι Υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ θα συζητήσουν για τα ευρωπαϊκά δίκτυα και τις ενεργειακές υποδομές, στη βάση των προτάσεων της Επιτροπής που παρουσιάστηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2025. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ευρωπαϊκά Δίκτυα (Grids Package), έχουν έντονο «ελληνικό χρώμα». Αποτελούν δικαίωση της πολιτικής του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έφερε το θέμα των δικτύων στο ευρωπαϊκό τραπέζι, και αποτέλεσμα μίας συντονισμένης και συστηματικής στρατηγικής της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εισερχόμενος στην αίθουσα του Συμβουλίου, ο κ. Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μια διεθνής κρίση χτυπάει τη πόρτα της Ευρώπης, δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά της. Οι τιμές της ενέργειας αγγίζουν κάθε σπίτι, κάθε επιχείρηση, κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Η Ευρώπη αυτή τη φορά πρέπει να είναι προετοιμασμένη, με στοχευμένα μέτρα και ευελιξία για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η Ελλάδα το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου είχε την έκτη χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, χάρη στο διαφοροποιημένο ενεργειακό της μείγμα, στις ανανεώσιμες πηγές και στα υδροηλεκτρικά της. Προχωράμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Δεν εφησυχάζουμε για την ενεργειακή επάρκεια, τη σταθερότητα των τιμών και την προστασία των πολιτών και της οικονομίας».

Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε: «Τα δίκτυα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουν να κάνουν με την επίτευξη της ενιαίας, ανθεκτικής, διασυνδεδεμένης Ευρώπης προς όφελος όλων. Είναι η στιγμή, η Ευρώπη να κάνει το επόμενο βήμα, το επόμενο άλμα για να μπορούμε να έχουμε για πρώτη φορά, μία πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας».

Εν μέσω της κρίσης στη Μ. Ανατολή, της αβεβαιότητας που προκαλεί και της διεθνούς ανόδου τιμών στην ενέργεια, στόχος είναι να αναδειχθούν οι αδυναμίες που παρουσιάζει η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να αναζητηθούν λύσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Αντικείμενο είναι η βελτίωση της διασυνοριακής διασυνδεσιμότητας, η ενίσχυση του εξηλεκτρισμού και η επιτάχυνση της αδειοδότησης των δικτύων, αυξάνοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των διασυνοριακών υποδομών.

Επίσης, το Συμβούλιο θα εξετάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για οικονομικά προσιτή ενέργεια, το οποίο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από έναν χρόνο, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Το σχέδιο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των εξελίξεων στο Ιράν.

Τέλος, κατά τη διάρκεια γεύματος, οι Υπουργοί θα συναντηθούν με τον προσωρινό διευθυντή του ACER, Volker Zuleger, και τη γενική διευθύντρια της Διεύθυνσης Έργων της ΕΤΕπ, Laura Piovesan, για να συζητήσουν τρόπους επιτάχυνσης των επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.