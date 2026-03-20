Scope Ratings: Διατηρεί την Ελλάδα στο ΒΒΒ – Το δημόσιο χρέος παραμένει πρόκληση

Το ρευστό οικονομικό περιβάλλον που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδήγησε τη Scope Ratings να διατηρήσει αμετάβλητη την αξιολόγησή της για την ελληνική οικονομία.

Η χώρα παραμένει στο «BBB» με θετικές προοπτικές, επιβεβαιώνοντας μια στάση αναμονής, αντίστοιχη με εκείνη των DBRS και Moody’s, που επίσης δεν προχώρησαν σε αλλαγές εν μέσω αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Η αξιολόγηση της Ελλάδας στηρίζεται σε τρεις βασικούς παράγοντες: τη σταθερά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση με πρωτογενή πλεονάσματα, τη δομή του δημόσιου χρέους με μεγάλες διάρκειες και κυρίως σταθερά επιτόκια, καθώς και τη στήριξη από ευρωπαϊκούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωσυστήματος και των πόρων του NextGenerationEU.

Παρά τα θετικά στοιχεία, παραμένουν σημαντικές προκλήσεις. Το υψηλό δημόσιο χρέος εξακολουθεί να αποτελεί βασική αδυναμία, ενώ η επιβράδυνση της ανάπτυξης, η γήρανση του πληθυσμού και η χαμηλή παραγωγικότητα επιβαρύνουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές. Επιπλέον, τα επίμονα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών καταδεικνύουν την εξάρτηση της οικονομίας από εισαγωγές και εξωτερικούς παράγοντες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Scope, το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει από περίπου 145% του ΑΕΠ το 2025 σε 127% έως το 2030, χάρη στην ανάπτυξη και τα πλεονάσματα. Ωστόσο, μετά το 2030 η μείωση προβλέπεται πιο αργή, με το χρέος να παραμένει σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο διάστημα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους εξωτερικούς κινδύνους. Μια παρατεταμένη περίοδος υψηλών τιμών ενέργειας, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, θα μπορούσε να επηρεάσει δυσανάλογα την Ελλάδα, ενισχύοντας τον πληθωρισμό και περιορίζοντας την ανάπτυξη, λόγω της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια.

Η θετική προοπτική αντανακλά την εκτίμηση ότι, σε ορίζοντα 12–18 μηνών, οι πιθανότητες αναβάθμισης υπερτερούν των κινδύνων.

Ο κύκλος των αξιολογήσεων συνεχίζεται με τη Standard & Poor’s στις 24 Απριλίου και τη Fitch Ratings στις 8 Μαΐου.