Ακριβή η έξοδος στο χωριό – «Ασανσέρ» οι διεθνείς τιμές 

Προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα διατυπώνει η αγορά, ήδη από τις παραδόσεις των διυλιστηρίων τη Μεγάλη Παρασκευή. Αυτό αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων Καυσίμων, την ώρα που το κύμα εξόδου των εκδρομέων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η τιμή της αμόλυβδης αγγίζει ακόμη και τα 2,1 ευρώ το λίτρο σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Παρά τις ενδείξεις για μικρή αποκλιμάκωση, το κόστος των μετακινήσεων παραμένει υψηλό για χιλιάδες πολίτες που ήδη ταξιδεύουν ή σχεδιάζουν να φύγουν τις επόμενες ημέρες την ώρα που οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έχουν πάρει την ανιούσα ένεκα της αβεβαιότητας γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

Παρά την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η κυκλοφορία πλοίων στην περιοχή δεν έχει επανέλθει σε κανονικά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη Μεγάλη Τετάρτη καταγράφηκαν μόλις επτά διελεύσεις πλοίων από τον Περσικό Κόλπο, όταν υπό φυσιολογικές συνθήκες φτάνουν περίπου τις 135 ημερησίως.

Η εικόνα της αγοράς

Παρά, πάντως, τη μερική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου μετά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, οι τιμές στην αντλία παραμένουν υψηλές. Αν και υποχώρησαν από τα επίπεδα άνω των 110 δολαρίων, εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.

Ως αποτέλεσμα, οι καταναλωτές συνεχίζουν να επιβαρύνονται σημαντικά για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων τους, με τις όποιες μειώσεις να προσφέρουν μόνο περιορισμένη ανακούφιση.

Οι τιμές στα καύσιμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 8ης Απριλίου από το Παρατηρητήριο Τιμών, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,075 ευρώ/λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στα 2,071 ευρώ/λίτρο και του υγραερίου στα 1,372 ευρώ/λίτρο.

Σε αρκετές περιοχές, οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες, καθιστώντας το πασχαλινό ταξίδι ιδιαίτερα δαπανηρό.

Σε σύγκριση με πέρυσι, η αμόλυβδη είναι ακριβότερη κατά πάνω από 13,5%, το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν κατά 30% και το υγραέριο πάνω από 38%.

Το κόστος γεμίσματος

Το κόστος πλήρωσης ενός ρεζερβουάρ κυμαίνεται:

Για αμόλυβδη (40–50 λίτρα): 83 έως 103,75 ευρώ

Για μεσαίο όχημα (50–60 λίτρα): 103,75 έως 124,5 ευρώ

Αντίστοιχα για ντίζελ:

40–50 λίτρα: 82,84 έως 103,55 ευρώ

50–60 λίτρα: 103,55 έως 124,26 ευρώ

Για υγραέριο:

40–50 λίτρα: 54,88 έως 68,6 ευρώ

50–60 λίτρα: 68,6 έως 82,32 ευρώ

Τα μέτρα στήριξης, όπως η επιδότηση στο ντίζελ και το fuel pass, συμβάλλουν στον περιορισμό των αυξήσεων, χωρίς όμως να εξαλείφουν το πρόβλημα.

Κατανάλωση και οικονομική οδήγηση

Καθοριστικό ρόλο στο τελικό κόστος παίζει η κατανάλωση καυσίμου, η οποία επηρεάζεται από τον τρόπο οδήγησης και την κατάσταση του οχήματος.

Για παράδειγμα:

Με κατανάλωση 7 λίτρα/100 χλμ., ένα ρεζερβουάρ 40 λίτρων καλύπτει περίπου 500 χλμ.

Για διαδρομή 300 χλμ. με επιστροφή: Βενζίνη: ~87,15 ευρώ Ντίζελ: ~74,56 ευρώ Υγραέριο: ~74,09 ευρώ



Σε μεγαλύτερες αποστάσεις ή σε οχήματα με αυξημένη κατανάλωση, το κόστος αυξάνεται σημαντικά, καθιστώντας την «πράσινη» και οικονομική οδήγηση βασικό εργαλείο εξοικονόμησης.