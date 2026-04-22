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Στο 4,9% το πρωτογενές πλεόνασμα το 2025, στο 145,9% του ΑΕΠ το χρέος
Οικονομία
12:09 - 22 Απρ 2026

Στο 4,9% το πρωτογενές πλεόνασμα το 2025, στο 145,9% του ΑΕΠ το χρέος

Reporter.gr Newsroom
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Το 2025 έκλεισε με δημοσιονομικό πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα 4,9%, ήτοι €12,13 δισ., με τα επίσημα στοιχεία να επιβεβαιώνουν την εκτίμηση των προηγούμενων ημερών για υπέρβαση του στόχου κατά περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί περιθώριο για την ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης, λαμβάνοντας υπόψη και τις πιέσεις στην οικονομία από την ενεργειακή κρίση που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασμα 3,7% του ΑΕΠ, δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,6% και χρέος στο 145,9% του ΑΕΠ.

Ήδη έχει γίνει γνωστό ότι το υπερπλεόνασμα του 2025 ανοίγει τον δρόμο για νέα μέτρα στήριξης που αναμένεται να εφαρμοστούν άμεσα, μέσα στο 2026. Το συνολικό ποσό εκτιμάται στα 800 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 300 εκατ. έχουν ήδη προβλεφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν.

Έτσι, περίπου 500 εκατ. ευρώ αναμένεται να κατευθυνθούν σε πολίτες που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την άνοδο των τιμών.

Μεταξύ των μέτρων που φαίνεται να έχουν αποφασιστεί είναι η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και για τον Μάιο, ενώ αρχικά ίσχυε για Μάρτιο και Απρίλιο. Παράλληλα, εξετάζεται η ενίσχυση των συνταξιούχων, καθώς και η διεύρυνση των δικαιούχων που θα επωφεληθούν από τις νέες παρεμβάσεις.

Αναλυτικά τα στοιχεία που παρουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ

H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2022-2025, τα οποία καταρτίστηκαν βάσει του Κανονισμού ESA 2010 (549/2013) για το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών στο πλαίσιο της πρώτης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2026 και τα οποία υποβλήθηκαν, σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Χώρας, στη Eurostat κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EC) 479/2009.

Το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2025, σύμφωνα με το ESA 2010, εκτιμάται στα 4,29 δισ. Ευρώ (πλεόνασμα), ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2025 εκτιμάται στα 362,9 δισ. ευρώ (146,1% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).

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Τελευταία τροποποίηση στις 22/04/2026 - 12:51
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