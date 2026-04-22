Βουλή: Υπερψηφίστηκε η άρση ασυλίας των 13 της ΝΔ - «Ζητάμε να κριθούμε από τη Δικαιοσύνη»

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις καταγράφηκε συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της άρσης, με ελάχιστες αρνητικές ψήφους και μία περίπτωση «παρών».
Κατά πλειοψηφία η άρση – Τα αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα κινήθηκαν σε υψηλά ποσοστά υπέρ της άρσης για κάθε βουλευτή:
Κ. Παπακώστα: υπέρ της άρσης ασυλίας 287 κατά 1
Κ. Καραμανλής: υπέρ 286 κατά 2
Ι. Κεφαλογιάννη: υπέρ 286 κατά 2
Ν. Μηταράκης: υπέρ 286 κατά 2
Κ. Τσιάρας: υπέρ 285 κατά 2
Κ. Σκρέκας: υπέρ 286 κατά 2
Δ. Βαρτζόπουλος: 286 κατά 2
Μ. Σενετάκης: υπέρ 286 κατά 2
Λ. Βασιλειάδης: υπέρ 286 κατά 2
Χρ. Μπουκώρος: υπέρ 286 κατά 2
Θ. Λεονταρίδης: υπέρ 286 κατά 2
Χαρ. Αθανασίου: υπέρ 285 κατά 2 παρών 1
Τ. Χατζηβασιλείου: υπέρ 286 κατά 2
Κοινή στάση: «Ζητούμε την άρση για να λάμψει η αλήθεια»
Κοινός παρονομαστής στις τοποθετήσεις των βουλευτών ήταν το αίτημα οι ίδιοι να αρθεί η ασυλία τους, προκειμένου, όπως υπογράμμισαν, να διερευνηθούν πλήρως οι υποθέσεις και να μην υπάρχει καμία σκιά.
Ο Κώστας Τσιάρας τόνισε χαρακτηριστικά: «Ζητώ την άρση της ασυλίας μου. Όλα θα αποδειχθούν μέσα από τη δικαστική διερεύνηση».
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κώστας Καραμανλής δήλωσε: «Είμαι αθώος και θα το αποδείξω. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου για να καθαρίσει το όνομά μου».
Ο Νότης Μηταράκης, αν και εξέφρασε επιφυλάξεις για τη νομική βάση της διαδικασίας, ξεκαθάρισε: «Δεν στέκει νομικά η άρση, ωστόσο τη ζητώ για πολιτικούς και προσωπικούς λόγους, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη».
Έμφαση στη δικαστική διερεύνηση
Από την πλευρά του, ο Κώστας Σκρέκας υπογράμμισε: «Ο μόνος δρόμος για την αποκατάσταση της αλήθειας είναι η πλήρης διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη».
Ο Μάξιμος Σενετάκης σημείωσε ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόποινη πράξη και πως η εμπλοκή του αφορά μία μεμονωμένη επικοινωνία για υπόθεση πολίτη, την οποία χαρακτήρισε «νόμιμη και διαδικαστική».
Αντίστοιχα, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε: «Δεν υπήρξε κανένα αδίκημα από μέρους μου. Η αλήθεια θα αποδειχθεί μόνο στη Δικαιοσύνη».
«Καμία παράνομη πράξη» λένε οι βουλευτές
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Χρήστος Μπουκώρος ανέφερε: «Ζητώ την άρση της ασυλίας μου. Δεν έκανα τίποτα παράνομο», ενώ έκανε λόγο για στρεβλές εντυπώσεις από αποσπασματικά στοιχεία.
Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος έθεσε ζήτημα ποινικοποίησης πολιτικών παρεμβάσεων, σημειώνοντας: «Ο πολιτικός είναι συμπαραστάτης του πολίτη, δεν είναι έγκλημα η διόρθωση αστοχιών».
Ο Χαράλαμπος Αθανασίου υποστήριξε ότι ενήργησε στο πλαίσιο των καθηκόντων του και ότι θα επαναλάμβανε την ίδια στάση, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει καμία παράνομη πράξη».
Παπακώστα: «Καμία πίεση, καμία παρέμβαση»
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην τοποθέτηση της Κατερίνας Παπακώστα, η οποία περιέγραψε την εμπλοκή της ως διαβίβαση αιτήματος πολίτη για διοικητική εκκρεμότητα.
Όπως τόνισε: «Ουδέποτε άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή, ουδέποτε ζήτησα παράνομη μεταχείριση. Έκανα αυτό που οφείλει κάθε βουλευτής: να μεταφέρει ένα αίτημα πολίτη».
Η ίδια υπογράμμισε ότι από την υπόθεση δεν προέκυψε καμία οικονομική ζημία ή παράνομο όφελος και ζήτησε την άμεση άρση της ασυλίας της ώστε να κριθεί από τη Δικαιοσύνη.
Μετά την απόφαση της Βουλής, η διερεύνηση των υποθέσεων περνά πλέον στη Δικαιοσύνη, με τους εμπλεκόμενους να δηλώνουν ότι θα συνεργαστούν πλήρως, επιδιώκοντας, όπως ανέφεραν, την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.