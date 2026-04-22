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Μήνυμα Μητσοτάκη στην ΕΕ μέσω Δελφών: Καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη
Πολιτική
21:11 - 22 Απρ 2026

Μήνυμα Μητσοτάκη στην ΕΕ μέσω Δελφών: Καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, καθώς καμία χώρα δεν θα μπορεί να υποστηρίξει την οικονομία της χωρίς στήριξη, επισήμανε από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, ελλείψεις σε λιπάσματα και πολύ πιθανό μια εκτίναξη του πληθωρισμού και σημαντική μείωση των ρυθμών ανάπτυξης. Αυτό θα επηρεάσει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες», εκτίμησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε πάνελ με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, το οποίο συντόνισε ο ανταποκριτής του CNN Φρεντ Πλέιτγκεν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα μπορεί να τα πηγαίνει καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αυτή την περίοδο, αλλά δεν είμαστε άτρωτοι σε μια κρίση τέτοιου μεγέθους.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε την κατάσταση ως εξαιρετικά κρίσιμη, σημειώνοντας ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πιθανή κρίση μεγάλου βεληνεκούς, η οποία μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον εφοδιασμό, τις τιμές της ενέργειας, την αγροτική παραγωγή και συνολικά την πορεία της οικονομίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην ανάγκη άμεσης διπλωματικής λύσης και ευθυγραμμίστηκε με την τοποθέτηση του Αντόνιο Κόστα ως προς την ανάγκη αποκλιμάκωσης. «Συμφωνώ με τον κ. Κόστα, η πρώτη προτεραιότητα είναι μια μόνιμη εκεχειρία που θα μας επιστρέψει στην κατάσταση πριν τον πόλεμο. Δεν γίνεται ένας ανοιχτός δρόμος ναυσιπλοϊοας να υπόκειται σε τέλη, άρα πρέπει να υποστηρίξουμε μια διπλωματική λύση», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να περιοριστεί σε ευχές ή σε μια προσδοκία ταχείας ομαλοποίησης, αλλά οφείλει να οργανώσει την αντίδρασή της και για το δυσμενέστερο ενδεχόμενο. «Αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο σενάριο, το είδαμε στην Ουκρανία. Αυτή η κρίση είναι ευκαιρία να επαναπροδιορίσουμε τη θέση μας ως προς την στρατηγική μας αυτονομία και την ενεργειακή μας ασφάλεια».

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Ο πρωθυπουργός άνοιξε και το ζήτημα του ενεργειακού ρεαλισμού, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά μόνο με όρους πράσινης μετάβασης χωρίς να απαντά ταυτόχρονα στα ερωτήματα της επάρκειας και της ασφάλειας εφοδιασμού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα υπέρ ενός ευρωπαϊκού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, προειδοποιώντας ότι μια παρατεταμένη κρίση δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο. «Καλώ όλους να είναι πραγματιστές και να έχουμε ένα plan b σε περίπτωση που η κρίση επεκταθεί, καθώς κανένα κράτος δεν θα μπορεί να υποστηρίξει την οικονομία χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη», ανέφερε.

Ασφαλώς, η τοποθέτησή του έχει ως βασικούς αποδέκτες τους ηγέτες της ΕΕ και την Κομισιόν, καθώς θυμίζουμε πως την Πέμπτη (23/4) είναι προγραμματισμένη άτυπη Σύνοδος Κορυφής των 27 στην Κύπρο.

Πυρηνική ενέργεια

Αναφερόμενος στο ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας, τόνισε ότι η Ευρώπη έχασε πολύτιμο χρόνο εγκλωβισμένη σε ιδεολογικές αντιρρήσεις.

«Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι για την πυρηνική ενέργεια», ανέφερε, προσθέτοντας: «Χάσαμε χρόνια συζητώντας, δεν μας αρέσει η πυρηνική ενέργεια γιατί είναι “κακή”. Δείτε τη Γερμανία τώρα, έκλεισε τις μονάδες και καίει άνθρακα. Και θα το κάνει ως το 2036, είναι λάθος από περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης».

«Πρέπει να αναπτύξουμε αυτονομία. Θα μας πάρει χρόνο αν πρέπει να γίνουμε πυρηνική χώρα, αλλά όταν φοράω το ευρωπαϊκό μου καπέλο λέω ότι πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος τις ιδεολογικές συζητήσεις, πρέπει να είμαστε πραγματιστές και να αναγνωρίσουμε ότι η πυρηνική ενέργεια θα είναι μέρος της λύσης και να αναπτύξουμε δική μας τεχνολογία παρά να την εισάγουμε από τις ΗΠΑ ή την Κορέα», είπε, μεταφέροντας τη συζήτηση από το στενό πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης σε ένα βαθύτερο στρατηγικό δίλημμα για την Ευρώπη: αν θα συνεχίσει να εξαρτάται από εξωτερικούς προμηθευτές τεχνολογίας και ενέργειας ή αν θα επενδύσει συστηματικά σε δικές της λύσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/04/2026 - 21:13
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