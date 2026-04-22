ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γκίλφοϊλ: Ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού προμηθευτή στην περιοχή είναι εγγύτερα απ&#039; όσο νομίζετε
Πολιτική
21:30 - 22 Απρ 2026

Γκίλφοϊλ: Ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού προμηθευτή στην περιοχή είναι εγγύτερα απ' όσο νομίζετε

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μήνυμα για την περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη ισχυρών ελληνο-αμερικανικών δεσμών, εξέπεμψε σήμερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, από το βήμα του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.      

«Οι δεσμοί μας γίνονται κάθε μέρα όλο και ισχυρότεροι, χάρη σε ανθρώπους που ενισχύουν τις οικονομίες μας με καινοτομία», υπογράμμισε, εστιάζοντας μεταξύ άλλων σε Έλληνες πλοιοκτήτες, οι οποίοι βοηθούν στην αναζωογόνηση της αμερικανικής ναυτιλίας. Δεν παρέλειψε, παράλληλα, να μνημονεύσει τα ιδανικά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, τα οποία, όπως είπε, έδωσαν ζωή και στο δικό της έθνος. «Χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», σχολίασε επιδοκιμαστικά.

Αναφερόμενη στη μέχρι στιγμής θητεία της ως Πρέσβης στην Αθήνα, δήλωσε «κινηθήκαμε γρήγορα και με έναν ξεκάθαρο σκοπό: να οδηγήσουμε τη διμερή συνεργασία σε ιστορικά υψηλά επίπεδα». «Οι εμπορικοί και επενδυτικοί δεσμοί είναι ισχυροί και θα συνεχίσουν να ισχυροποιούνται με τεράστια οφέλη για τα δύο σπουδαία έθνη», επεσήμανε ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί αφενός στις συμφωνίες για τους υδρογονάνθρακες, αφετέρου στο στρατηγικό deal για την αποστολή αμερικανικού LNG στην Ουκρανία μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. «Ένα μέλλον που η Ελλάδα θα είναι ενεργειακός προμηθευτής στην περιοχή, είναι πολύ πιο κοντά απ’ ότι νομίζετε», σχολίασε.

Επιπλέον, η Αμερικανίδα Πρέσβης υπογράμμισε ότι η διμερής συνεργασία δεν αφορά μόνο την ενέργεια. Υπάρχει, όπως υπενθύμισε, η συμφωνία για τα κρίσιμα μέταλλα, για την αναζήτηση νέων τεχνολογιών, για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και για την ασφάλεια. «Όταν Αμερικανοί και Έλληνες συνεργάζονται, ενωμένοι με κοινές αξίες και με κοινό σκοπό, δεν υπάρχει όριο στα όσα μπορούν να πετύχουν», τόνισε με νόημα.

Μετά την τοποθέτηση της κυρίας Kimberly Ann Guilfoyle, ξεκίνησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση υπό τον συντονισμό της κυρίας Paula Dobriansky, Αντιπροέδρου του Scowcroft Center for Strategy and Security στο Atlantic Council.

Ο κ. James M. Lindsay, ανώτερος εταίρος για την Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ στο Council on Foreign Relations (CFR), παρατήρησε ότι η φύση της παγκόσμιας αρένας έχει αλλάξει. Όπως ανέφερε, «αν και ο πρόεδρος Τραμπ αναγνώρισε ότι έχουμε περάσει σε μια εποχή γεωπολιτικού ανταγωνισμού, την ίδια στιγμή ουδέποτε αποδέχθηκε τα θεμέλια της τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Βέβαια, σ' αυτό τηρεί μια απολύτως συνεπή στάση, καθώς τα ίδια υποστήριζε και παλαιότερα, πριν εκλεγεί στο ανώτερο αξίωμα της χώρας. Και το επιχείρημά του ήταν σταθερά ότι η Αμερική βγαίνει χαμένη».

Από την πλευρά του, ο κ. Matthew Boyle, Επικεφαλής του Γραφείου της Breitbart News Network στην Ουάσιγκτον, ανέφερε πως όλα όσα πράττει ο Ντόναλντ Τραμπ «μας προετοιμάζουν για τα επόμενα 250 χρόνια». Στο πλαίσιο του περσινού φόρουμ ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όπως θυμήθηκε ο Boyle, υπερασπίστηκε τον Τραμπ, λέγοντας ότι «θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία win-win». Και τρεις μήνες μετά, συνέχισε, φθάσαμε στη Σκωτία για να υπογράψουμε την εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την άλλη πλευρά, ο κ. Yves Leterme, πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου άσκησε κριτική στην αμερικανική εξωτερική πολιτική του τελευταίου έτους. Παρότι δήλωσε μεγάλος θαυμαστής των πεπραγμένων του έθνους τα τελευταία 100 – 150 χρόνια, ειδικά σε ό,τι αφορά τη βοήθεια που έχει προσφερθεί στην Ευρώπη, επεσήμανε ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να βασίζεται πλέον στις ΗΠΑ. Αναφέρθηκε, δε, στις απειλές για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, κάνοντας λόγο για «προσβλητικά μηνύματα προς τους Ευρωπαίους».

Τέλος, ο Charles Powell, Διευθυντής του Elcano Royal Institute στην Ισπανία, σημείωσε ότι η ελευθερία του λόγου απειλείται στις ΗΠΑ, γεγονός που τον λυπεί και τον ανησυχεί για το μέλλον. Ακόμη, κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι έχει επανειλημμένως παρέμβει στην εσωτερική πολιτική της Ευρώπης. «Οι φίλοι και σύμμαχοι δεν παρεμβαίνουν ο ένας στην πολιτική του άλλου. Αυτά τα κάνουν οι Κινέζοι και οι Ρώσοι», κατέληξε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μήνυμα Μητσοτάκη στην ΕΕ μέσω Δελφών: Καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη
Πολιτική

Μήνυμα Μητσοτάκη στην ΕΕ μέσω Δελφών: Καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη

Τραμπ: Ισχυρίζεται ότι σταμάτησε εκτελέσεις γυναικών στο Ιράν - Διαψεύδει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Τραμπ: Ισχυρίζεται ότι σταμάτησε εκτελέσεις γυναικών στο Ιράν - Διαψεύδει η Τεχεράνη

Μέχρι την Κυριακή η εκεχειρία ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν - Γκαλιμπάφ: Αδύνατο να ανοίξουν στα Στενά
Ειδήσεις

Μέχρι την Κυριακή η εκεχειρία ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν - Γκαλιμπάφ: Αδύνατο να ανοίξουν στα Στενά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γκιλφόιλ για επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία
Πολιτική

Γκιλφόιλ για επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία

Μητσοτάκης: Στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις
Πολιτική

Μητσοτάκης: Στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Γκιλφόιλ: Ισχυρότερη από ποτέ στην ιστορία η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας
Πολιτική

Γκιλφόιλ: Ισχυρότερη από ποτέ στην ιστορία η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση
Ειδήσεις

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 21:59

Η παγκόσμια οικονομία σε τεντωμένο σχοινί: Στασιμοπληθωριστικό σοκ βλέπουν οι οικονομολόγοι - Φόβος για πετρέλαιο στα $150

Πολιτική
28/07/2026 - 21:30

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία - Επενδύσεις €5,4 δισ.

Πολιτική
28/07/2026 - 21:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 21:15

ΟΝΥΞ Τουριστική: Bridge financing €7,8 εκατ. από την Credia Bank για επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής

Magazino
28/07/2026 - 21:00

«Εγκέφαλος Ποπ Κορν»: Γιατί η προσοχή μας κρατάει 47 δευτερόλεπτα και πώς να την επαναφέρετε

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 20:59

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή λόγω έργων για το Fly Over

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/07/2026 - 20:45

Enaon: Επένδυση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2032 για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:30

ΟΗΕ: Προειδοποίηση για επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

Ναυτιλία
28/07/2026 - 20:29

ΠΕΝΕΝ: Έληξε η απεργία στο Αριάδνη – Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με Attica Group

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:12

Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:05

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 19:52

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:45

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

Εργασιακά
28/07/2026 - 19:30

e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28/07/2026 - 19:14

Elvalhalcor: Ρεκόρ κερδοφορίας – +79% στα προ φόρων κέρδη και ισχυρές ταμειακές ροές το α εξάμηνο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:11

Ο Ινφαντίνο κάνει μπίζνες με τον γαμπρό του Τραμπ - Αντιδρά η UEFA για «ξεπούλημα» του Μουντιάλ

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 18:59

Attica Group: Τηρούνται πιστά οι Συλλογικές Συμβάσεις – Βολές στην ΠΕΝΕΝ

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 18:52

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 18:50

Στο μικροσκόπιο της ΤτΕ οι τράπεζες: 38 παραβάσεις και πρόστιμα 2,27 εκατ. ευρώ το 2025

Πολιτική
28/07/2026 - 18:33

Μητσοτάκης από Λέρο: Με το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:59

Δίκη Βαλυράκη: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες – Στις 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα

Φορολογία
28/07/2026 - 17:55

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για υπόθεση μεταφοράς χρημάτων που επιστράφηκαν αυθημερόν

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:46

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 17:42

Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό

Πολιτική
28/07/2026 - 17:35

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

Πολιτική
28/07/2026 - 17:26

Μάντζος: Εάν η στάση της ΕΛΑΣ για τα πανεπιστήμια είναι αριστερή, εγώ είμαι ο Τσε Γκεβάρα

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 17:08

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:54

Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:53

Σκηνικό έντασης στη δίκη για τα Τέμπη – Στις 7 Σεπτεμβρίου η συνέχεια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
28/07/2026 - 16:48

Το βραβευμένο SUV Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900€

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ