Focus Bari: Η οικονομία δεν πείθει, η πίεση επιμένει - H Ελλάδα στο επίκεντρο της αβεβαιότητας

Η φετινή εικόνα δείχνει ένα περιβάλλον στασιμότητας και πίεσης, όπου η βελτίωση στην αντίληψη για την πορεία των χωρών δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη οικονομική αισιοδοξία. Οι καταναλωτές περνούν από τη φάση αντίδρασης στη φάση προσαρμογής, με την αβεβαιότητα να επηρεάζει σταθερά τη συμπεριφορά τους. Στην Ελλάδα, η πίεση παραμένει υψηλή και η κατανάλωση γίνεται πιο επιλεκτική, με έμφαση στα βασικά.
Πιο συγκεκριμένα:
- Η οικονομία παραμένει αδύναμη. Παρά το μειωμένο ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση (50% το 2025 σε σχέση με 60% το 2024), περισσότεροι από ένας στους δύο πολίτες παγκοσμίως (51%) θεωρούν ότι η οικονομία εξασθενεί – αναλογία σταθερή τα τελευταία 3 χρόνια.
- Η Ελλάδα μεταξύ των πιο απαισιόδοξων αγορών. Καταγράφει χαμηλά επίπεδα αισιοδοξίας για την πορεία της χώρας (69% λάθος κατεύθυνση) και από τα υψηλότερα ποσοστά αντίληψης αδύναμης οικονομίας (67%) αντανακλώντας συσσωρευμένη αβεβαιότητα.
- Η πίεση στα νοικοκυριά υποχωρεί, αλλά παραμένει υψηλή. Το 63% παγκοσμίως δηλώνει μεγαλύτερη δυσκολία να τα βγάλει πέρα (σε σύγκριση με 69% το 2024). Στην Ελλάδα, τα επίπεδα πίεσης συγκαταλέγονται στα υψηλότερα (87% το 2025 vs 90% το 2024).
- Οι περικοπές δαπανών είναι πλέον δομικές. Το 88% παγκοσμίως έχει περιορίσει τουλάχιστον μία κατηγορία. Οι περικοπές στον τρόπο ζωής είναι σχεδόν καθολικές, ενώ οι δαπάνες υγείας παραμένουν οι πιο προστατευμένες. Στην Ελλάδα οι περικοπές επεκτείνονται και στα απαραίτητα υποδηλώνοντας εξάντληση οικονομικών αποθεμάτων.
- Η γεωπολιτική ανησυχία αποτελεί νέα κανονικότητα. Παρότι η έρευνα διενεργήθηκε το 4ο τρίμηνο του 2025 το 91% δηλώνει ανησυχία για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, με ιδιαίτερη ένταση στην Ευρώπη.