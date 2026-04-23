Focus Bari: Η οικονομία δεν πείθει, η πίεση επιμένει - H Ελλάδα στο επίκεντρο της αβεβαιότητας

Η Focus Bari, ως αποκλειστικό μέλος του διεθνούς δικτύου IriS στην Ελλάδα, παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας IriS Global Public Confidence Study 2025, που αποτυπώνει τις στάσεις των πολιτών απέναντι στην οικονομία σε 20 χώρες παγκοσμίως.

Η φετινή εικόνα δείχνει ένα περιβάλλον στασιμότητας και πίεσης, όπου η βελτίωση στην αντίληψη για την πορεία των χωρών δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη οικονομική αισιοδοξία. Οι καταναλωτές περνούν από τη φάση αντίδρασης στη φάση προσαρμογής, με την αβεβαιότητα να επηρεάζει σταθερά τη συμπεριφορά τους. Στην Ελλάδα, η πίεση παραμένει υψηλή και η κατανάλωση γίνεται πιο επιλεκτική, με έμφαση στα βασικά.

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