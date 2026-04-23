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Επίσκεψη Παπαθανάση - Ντομπρόβσκις σε επένδυση που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Οικονομία
20:14 - 23 Απρ 2026

Επίσκεψη Παπαθανάση - Ντομπρόβσκις σε επένδυση που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Reporter.gr Newsroom
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Τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της «INTERTRADE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», επισκέφθηκαν ο Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης Β. Ντομπρόβσκις και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ν. Παπαθανάσης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ευρωπαίου αξιωματούχου στην Ελλάδα.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η εταιρεία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο «Επέκταση Δυναμικότητας Βιομηχανικής Μονάδας Παραγωγής Προϊόντων Χάρτου». Σκοπός του επενδυτικού σχεδίου, που ξεπερνά τα 100 εκ. σε προϋπολογισμό, είναι η επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας στα Οινόφυτα Βοιωτίας με την απόκτηση σύγχρονων μηχανημάτων. Η υλοποίηση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου αποβλέπει στην παραγωγή του πρώτου Low Carbon Emission χαρτιού, το οποίο θα αποτελέσει με τη σειρά του την πρώτη ύλη για την παραγωγή νέας γενιάς προϊόντων με ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Περιλαμβάνει την επέκταση της μεταποίησης με καινούριες κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, σύγχρονη εγκατάσταση αποθήκης έτοιμων προϊόντων, φωτοβολταϊκά ισχύος 12MW και συμπαραγωγή με την οποία θα παράγεται το ρεύμα και η θερμική ενέργεια που θα χρησιμοποιείται για την ξήρανση του χαρτιού. Η επένδυση προωθεί την πράσινη οικονομία, την καινοτομία, την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ενισχύει σημαντικά την ελληνική οικονομία και ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Η σημερινή επίσκεψη αποτελεί μια καλή αφορμή προκειμένου να αναδειχθεί το απτό αποτέλεσμα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της Ελλάδας, στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά στις πρώτες θέσεις απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Είμαστε μια κυβέρνηση που πιστεύει ότι χωρίς μεταρρυθμίσεις η πρόοδος δεν μπορεί να μετουσιωθεί σε μέρισμα για την κοινωνία. Συνεχίζουμε με προσήλωση στην εκπλήρωση όλων των έργων και των οροσήμων εντός του χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Άλλωστε , δεν επιθυμούμε- και για εμάς που περάσαμε τρία μνημόνια δεν επιτρέπεται- να απωλέσουμε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους, που πρέπει να κατευθυνθούν προς όφελος όλων των συμπολιτών μας. Με εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το RRF ύψους 77,8 εκατομμυρίων ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια, το συγκεκριμένο έργο συνιστά μια στρατηγική επένδυση που συνολικά υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Μια επένδυση που υποστηρίζει την πράσινη μετάβαση, δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Με την ευκαιρία της επίσκεψης επαναλαμβάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη βούληση μας να επιταχυνθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, ευελιξίες και απλοποιήσεις προκειμένου η Ένωση να εξασφαλίσει τη στρατηγική της αυτονομία σε εποχές με αντίθετους ανέμους . Προκειμένου η Ευρώπη να διαδραματίσει τον ιστορικό ρόλο που της αρμόζει. Προκειμένου, όλοι μαζί, να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές παρόν και ένα αύριο ευημερίας για τους συμπολίτες μας. Ένα κοινό σπίτι όπου η οικονομική πρόοδος μετουσιώνεται σε κοινωνική συνοχή και ατομική προκοπή. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κ. Ντομπρόβσκις για την εξαιρετική και παραγωγική συνεργασία που έχουμε προς όφελος της Ελλάδας και της Ευρώπης».

Στην επίσκεψη παραβρέθηκαν η Γ.Γ Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξη Στελλίνα Σιαράπη και ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης. Καβαλάκης.

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