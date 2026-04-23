Θεοδωρικάκος: Εθνικός στόχος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας

Ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα και ταυτόχρονα εθνικό στόχο, όπως υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου που στοχεύει στην απλοποίηση διαδικασιών και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Ο υπουργός τόνισε ότι το σύνολο των ρυθμίσεων εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, η οποία –όπως σημείωσε– καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα χρειάζεται μια ισχυρή και ανταγωνιστική οικονομία, με μεγαλύτερη αυτονομία, ικανή να ανταποκρίνεται τόσο στις κοινωνικές ανάγκες όσο και στις αναπτυξιακές προοπτικές. Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε έμφαση στην ανάγκη για αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων, ενίσχυση της βιομηχανίας, αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα, ενσωμάτωση της καινοτομίας και δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας.

Παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου, ο κ. Θεοδωρικάκος στάθηκε ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις που αφορούν την προσέλκυση επενδύσεων. Όπως εξήγησε, εισάγεται ένα ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για επενδυτές, Έλληνες και ξένους, όπου οι προτάσεις θα αξιολογούνται εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι αντίστοιχες δεσμεύσεις στον αναπτυξιακό νόμο –όπως η αξιολόγηση εντός 90 ημερών– τηρήθηκαν, διαβεβαιώνοντας ότι το ίδιο θα ισχύσει και στο νέο πλαίσιο. Παράλληλα, επανέλαβε ότι όσοι έλαβαν δημόσια χρηματοδότηση χωρίς να υλοποιήσουν επενδύσεις θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν τα ποσά εντόκως και θα αποκλείονται από μελλοντικά προγράμματα, ενώ αντίστοιχες κυρώσεις προβλέπονται και για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας, ιδίως στην Αττική, όπου συγκεντρώνεται σημαντικός αριθμός μεταποιητικών μονάδων. Με τις νέες διατάξεις, ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων, όταν δεν αλλάζει η δραστηριότητα ή η περιβαλλοντική κατηγορία τους, θα μπορεί να προχωρά με απλή υπεύθυνη δήλωση, περιορίζοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις.

Στο ίδιο πνεύμα απλοποίησης, καταργείται το έγχαρτο δελτίο βιομηχανικής κίνησης, που ίσχυε για δεκαετίες, και αντικαθίσταται από το Ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο, μέσω του οποίου τα στοιχεία θα δηλώνονται μία φορά και θα είναι διαθέσιμα για χρήση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και τη διαφάνεια.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις για την ενίσχυση του τομέα των logistics, με στόχο την ανάδειξη της Ελλάδας σε κόμβο εφοδιαστικής αλυσίδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Προβλέπονται, μεταξύ άλλων, αλλαγές στους όρους δόμησης για την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών υψηλών προδιαγραφών, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς.

Παράλληλα, οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εντάσσονται σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον μέσω της πλατφόρμας «open business», με σαφείς κανόνες, προκαθορισμένες προθεσμίες και καθορισμένο πλαίσιο κυρώσεων. Όπως σημείωσε ο υπουργός, οι βασικές αρχές του νέου συστήματος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η ανάληψη ευθύνης από όλους τους εμπλεκόμενους.

Σημαντικές είναι και οι ρυθμίσεις για τις λαϊκές αγορές, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από πολύμηνη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Εισάγονται μέτρα που διευκολύνουν παραγωγούς και επαγγελματίες, ενισχύουν τον υγιή ανταγωνισμό και διασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να οργανώνει λαϊκές αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς, περιορίζοντας τη μεσολάβηση και ενισχύοντας τη σύνδεση αγρότη–καταναλωτή.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει τη θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την προστασία των προϊόντων «made in Greece», μέσω της επέκτασης της πιστοποίησης γεωγραφικών ενδείξεων και σε βιομηχανικά και χειροτεχνικά προϊόντα, πέραν των αγροτικών και διατροφικών. Η ρύθμιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό και στοχεύει στην ανάδειξη και προστασία της ελληνικής παραγωγής.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί προϊόν οκτάμηνης διαβούλευσης, αναδεικνύοντας τη σημασία του διαλόγου με την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς, καθώς και τη διάθεση της κυβέρνησης για συνθέσεις.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ωστόσο, ασκήθηκε κριτική, ιδίως για τις διατάξεις που αφορούν την επιθεώρηση ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προωθεί την εμπλοκή ιδιωτών στους ελέγχους και τροποποιεί το καθεστώς των προστίμων.

Απαντώντας, ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι το ισχύον πλαίσιο, όπως διαμορφώθηκε το 2018, δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά ως προς τη συμμετοχή ιδιωτών και τους ελέγχους, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη παραμένει στον δημόσιο τομέα και ότι δεν επέρχεται αλλαγή στον πυρήνα λειτουργίας του συστήματος Επιθεώρησης Εργασίας.