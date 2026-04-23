ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεοδωρικάκος: Εθνικός στόχος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας
Οικονομία
22:30 - 23 Απρ 2026

Θεοδωρικάκος: Εθνικός στόχος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα και ταυτόχρονα εθνικό στόχο, όπως υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου που στοχεύει στην απλοποίηση διαδικασιών και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Ο υπουργός τόνισε ότι το σύνολο των ρυθμίσεων εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, η οποία –όπως σημείωσε– καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα χρειάζεται μια ισχυρή και ανταγωνιστική οικονομία, με μεγαλύτερη αυτονομία, ικανή να ανταποκρίνεται τόσο στις κοινωνικές ανάγκες όσο και στις αναπτυξιακές προοπτικές. Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε έμφαση στην ανάγκη για αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων, ενίσχυση της βιομηχανίας, αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα, ενσωμάτωση της καινοτομίας και δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας.

Παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου, ο κ. Θεοδωρικάκος στάθηκε ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις που αφορούν την προσέλκυση επενδύσεων. Όπως εξήγησε, εισάγεται ένα ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για επενδυτές, Έλληνες και ξένους, όπου οι προτάσεις θα αξιολογούνται εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι αντίστοιχες δεσμεύσεις στον αναπτυξιακό νόμο –όπως η αξιολόγηση εντός 90 ημερών– τηρήθηκαν, διαβεβαιώνοντας ότι το ίδιο θα ισχύσει και στο νέο πλαίσιο. Παράλληλα, επανέλαβε ότι όσοι έλαβαν δημόσια χρηματοδότηση χωρίς να υλοποιήσουν επενδύσεις θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν τα ποσά εντόκως και θα αποκλείονται από μελλοντικά προγράμματα, ενώ αντίστοιχες κυρώσεις προβλέπονται και για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας, ιδίως στην Αττική, όπου συγκεντρώνεται σημαντικός αριθμός μεταποιητικών μονάδων. Με τις νέες διατάξεις, ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων, όταν δεν αλλάζει η δραστηριότητα ή η περιβαλλοντική κατηγορία τους, θα μπορεί να προχωρά με απλή υπεύθυνη δήλωση, περιορίζοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις.

Στο ίδιο πνεύμα απλοποίησης, καταργείται το έγχαρτο δελτίο βιομηχανικής κίνησης, που ίσχυε για δεκαετίες, και αντικαθίσταται από το Ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο, μέσω του οποίου τα στοιχεία θα δηλώνονται μία φορά και θα είναι διαθέσιμα για χρήση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και τη διαφάνεια.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις για την ενίσχυση του τομέα των logistics, με στόχο την ανάδειξη της Ελλάδας σε κόμβο εφοδιαστικής αλυσίδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Προβλέπονται, μεταξύ άλλων, αλλαγές στους όρους δόμησης για την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών υψηλών προδιαγραφών, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς.

Παράλληλα, οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εντάσσονται σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον μέσω της πλατφόρμας «open business», με σαφείς κανόνες, προκαθορισμένες προθεσμίες και καθορισμένο πλαίσιο κυρώσεων. Όπως σημείωσε ο υπουργός, οι βασικές αρχές του νέου συστήματος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η ανάληψη ευθύνης από όλους τους εμπλεκόμενους.

Σημαντικές είναι και οι ρυθμίσεις για τις λαϊκές αγορές, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από πολύμηνη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Εισάγονται μέτρα που διευκολύνουν παραγωγούς και επαγγελματίες, ενισχύουν τον υγιή ανταγωνισμό και διασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να οργανώνει λαϊκές αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς, περιορίζοντας τη μεσολάβηση και ενισχύοντας τη σύνδεση αγρότη–καταναλωτή.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει τη θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την προστασία των προϊόντων «made in Greece», μέσω της επέκτασης της πιστοποίησης γεωγραφικών ενδείξεων και σε βιομηχανικά και χειροτεχνικά προϊόντα, πέραν των αγροτικών και διατροφικών. Η ρύθμιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό και στοχεύει στην ανάδειξη και προστασία της ελληνικής παραγωγής.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί προϊόν οκτάμηνης διαβούλευσης, αναδεικνύοντας τη σημασία του διαλόγου με την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς, καθώς και τη διάθεση της κυβέρνησης για συνθέσεις.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ωστόσο, ασκήθηκε κριτική, ιδίως για τις διατάξεις που αφορούν την επιθεώρηση ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προωθεί την εμπλοκή ιδιωτών στους ελέγχους και τροποποιεί το καθεστώς των προστίμων.

Απαντώντας, ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι το ισχύον πλαίσιο, όπως διαμορφώθηκε το 2018, δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά ως προς τη συμμετοχή ιδιωτών και τους ελέγχους, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη παραμένει στον δημόσιο τομέα και ότι δεν επέρχεται αλλαγή στον πυρήνα λειτουργίας του συστήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνάντηση Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
Πολιτική

Συνάντηση Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας 

Θεοδωρικάκος: Μείωση 15 λεπτών στο ντίζελ, έως 20% σε βασικά προϊόντα – Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα
Οικονομία

Θεοδωρικάκος: Μείωση 15 λεπτών στο ντίζελ, έως 20% σε βασικά προϊόντα – Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής
Ναυτιλία

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Θεοδωρικάκος: Η Δημοκρατία απαιτεί ευθύνη και τη συμμετοχή όλων
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Η Δημοκρατία απαιτεί ευθύνη και τη συμμετοχή όλων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 23:50

Κρίση στα «μεγάλα ονόματα» της Γερμανίας: Περικοπές - σοκ σε Porsche και Audi

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 23:28

Wall: Ο Dow «πετά» με +500 μονάδες - H Apple γράφει ιστορία με κεφαλαιοποίηση $5 τρισ.

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:25

Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαμε ποτέ

Οικονομία
28/07/2026 - 23:10

«Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος»: Η πρόταση Πιερρακάκη για 6G, AI και νέο ταμείο επενδύσεων

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:03

Σεισμός στην Ιαπωνία: Αναφορές για πολλούς νεκρούς μετά από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο

Πολιτική
28/07/2026 - 22:55

Βουλή: «Μάχη» για την πολιτιστική κληρονομιά – Πέρασε το νομοσχέδιο Μενδώνη εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:50

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Πάρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Εκκενώθηκαν 5 οικισμοί

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:48

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ: Απορρίπτει την πρόταση του Ομάν - Τι αντιπροτείνει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:47

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σκιάθου

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:35

Χριστοδουλίδης: Ικανοποίηση για την επαφή με Γκουτέρες - Προσδοκίες θετικά μηνύματα στο Κυπριακό

Magazino
28/07/2026 - 22:30

LVMH: Επιστροφή στην ανάπτυξη για Louis Vuitton, Dior & Tiffany – Τι αγοράζουν τώρα οι Fashion Lovers

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:20

Κίνα – Χούθι: Μυστικές διαβουλεύσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα

Ειδήσεις
28/07/2026 - 21:59

Η παγκόσμια οικονομία σε τεντωμένο σχοινί: Στασιμοπληθωριστικό σοκ βλέπουν οι οικονομολόγοι - Φόβοι για πετρέλαιο στα $150

Πολιτική
28/07/2026 - 21:30

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία - Επενδύσεις €5,4 δισ.

Πολιτική
28/07/2026 - 21:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 21:15

ΟΝΥΞ Τουριστική: Bridge financing €7,8 εκατ. από την Credia Bank για επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής

Magazino
28/07/2026 - 21:00

«Εγκέφαλος Ποπ Κορν»: Γιατί η προσοχή μας κρατάει 47 δευτερόλεπτα και πώς να την επαναφέρετε

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 20:59

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή λόγω έργων για το Fly Over

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/07/2026 - 20:45

Enaon: Επένδυση ενός δισ. ευρώ έως το 2032 για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:30

ΟΗΕ: Προειδοποίηση για επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

Ναυτιλία
28/07/2026 - 20:29

ΠΕΝΕΝ: Έληξε η απεργία στο Αριάδνη – Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με Attica Group

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:12

Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:05

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 19:52

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:45

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

Εργασιακά
28/07/2026 - 19:30

e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28/07/2026 - 19:14

Elvalhalcor: Ρεκόρ κερδοφορίας – +79% στα προ φόρων κέρδη και ισχυρές ταμειακές ροές το α εξάμηνο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:11

Ο Ινφαντίνο κάνει μπίζνες με τον γαμπρό του Τραμπ - Αντιδρά η UEFA για «ξεπούλημα» του Μουντιάλ

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 18:59

Attica Group: Τηρούνται πιστά οι Συλλογικές Συμβάσεις – Βολές στην ΠΕΝΕΝ

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 18:52

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ