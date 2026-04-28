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Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Οικονομία
19:59 - 28 Απρ 2026

Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Reporter.gr Newsroom
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Με χρηματοδότηση ύψους 701.612 ευρώ από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 ξεκινά η δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού στην περιοχή Λάγουρα του Δήμου Άργους Ορεστικού Καστοριάς μετά από απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με χρηματοδότηση ύψους 701.612 ευρώ από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 ξεκινά η δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού στην περιοχή Λάγουρα του Δήμου Άργους Ορεστικού Καστοριάς μετά από απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Συγκεκριμένα, η κατασκευή, με σύστημα ιχνηλάτησης και αποθήκευση ενέργειας, αποσκοπεί στην κάλυψη σημαντικού μέρους των ενεργειακών αναγκών της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της περιοχής, μιας σημαντικής υποδομής για τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος με αυξημένες και συνεχείς ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια. Με την ολοκλήρωση του έργου εξασφαλίζεται η μείωση του ενεργειακού κόστους και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού θα είναι 199,50KW, ενώ το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας θα αποτελείται από 2 μπαταρίες λιθίου υψηλής τάσης HVS (High Voltage Storage) χωτητικότητας 2,56kWh η καθεμία.

Δικαιούχος της πράξης ορίστηκε ο Δήμος Άργους Ορεστικού.

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