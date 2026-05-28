ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεοδωρόπουλος: Σύγκλιση με την Ευρώπη μέσω επενδύσεων και αύξησης παραγωγικότητας
Οικονομία
14:31 - 28 Μάι 2026

Θεοδωρόπουλος: Σύγκλιση με την Ευρώπη μέσω επενδύσεων και αύξησης παραγωγικότητας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων τα χρόνια της κρίσης δεν θα μπορούσε να διαρκέσει επ’ άπειρον», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ηγεσία και εργασία, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο», υπογραμμίζοντας την ανάγκη επαναφοράς ενός πιο δομημένου εργασιακού περιβάλλοντος και ενίσχυσης των συλλογικών συμβάσεων.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος σημείωσε ότι οι εργοδοτικοί φορείς συμμετείχαν σε κοινή συζήτηση για την αναβίωση των συλλογικών και κλαδικών συμβάσεων, επισημαίνοντας πως «οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι έχουν λάβει αυξήσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά η αφετηρία ήταν ιδιαίτερα χαμηλή». Όπως ανέφερε, «η κερδοφορία των επιχειρήσεων πλέον επιτρέπει τη μετάβαση σε ένα πιο οργανωμένο εργασιακό πλαίσιο».

Υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία έχει αναπτυχθεί χωρίς αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας, σημειώνοντας ότι «η χώρα πρέπει να αντλήσει νέο εργατικό δυναμικό από γυναίκες που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, μετανάστες και Έλληνες του εξωτερικού».

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ υπογράμμισε ότι οι συλλογικές συμβάσεις δημιουργούν σταδιακά μια διαφορετική εργασιακή κουλτούρα, ενώ επεσήμανε ότι η σύγκλιση με την Ευρώπη «δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των εργαζομένων αλλά μέσα από επενδύσεις και αύξηση της παραγωγικότητας».

Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίδρασή της στην αγορά εργασίας, σημειώνοντας ότι δεν βλέπει «στρατιές ανέργων» λόγω της AI, αλλά νέες θέσεις εργασίας και νέες ανάγκες που θα προκύψουν. «Δεν πρέπει ούτε να δαιμονοποιούμε ούτε να αγιοποιούμε την AI», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε ερώτηση για την κουλτούρα διαλόγου γύρω από τα εργασιακά ζητήματα, υποστήριξε ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται πιο μπροστά από το πολιτικό σύστημα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

O Θεοδωρικάκος κάνει... έκκληση σε βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ να ρίξουν τις τιμές
Πολιτική

O Θεοδωρικάκος κάνει... έκκληση σε βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ να ρίξουν τις τιμές

Ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις: Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης
Πολιτική

Ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις: Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μέγεθος επιχειρήσεων και τεχνητή νοημοσύνη: Η «συνταγή» για παραγωγικότητα και υψηλότερους μισθούς
Οικονομία

Μέγεθος επιχειρήσεων και τεχνητή νοημοσύνη: Η «συνταγή» για παραγωγικότητα και υψηλότερους μισθούς

«Χωρίς παραγωγικότητα δεν υπάρχουν αυξήσεις»: Το μήνυμα Θεοδωρόπουλου από τους Δελφούς
Οικονομία

«Χωρίς παραγωγικότητα δεν υπάρχουν αυξήσεις»: Το μήνυμα Θεοδωρόπουλου από τους Δελφούς

Θεοδωρόπουλος: Δυστυχώς εάν ανέβουν οι μισθοί, θα χάσουμε τα διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα
Επιχειρήσεις

Θεοδωρόπουλος: Δυστυχώς εάν ανέβουν οι μισθοί, θα χάσουμε τα διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα

Βιομηχανία: Στη σωστή κατεύθυνση το ενεργειακό «πακέτο», αλλά χωρίς μόνιμες λύσεις
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Βιομηχανία: Στη σωστή κατεύθυνση το ενεργειακό «πακέτο», αλλά χωρίς μόνιμες λύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
28/05/2026 - 15:30

Τα Ποσειδώνια ανοίγουν τις πύλες τους αναδεικνύοντας τη δυναμική της ναυτιλίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/05/2026 - 15:20

Νίκος Σαλακάς: Ο ανθρώπινος παράγοντας στο επίκεντρο του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης της Alpha Bank

Ειδήσεις
28/05/2026 - 15:05

Η Τουρκία μπλοκάρει την Κύπρο από τις διεργασίες της COP31

Ανεμοδείκτης
28/05/2026 - 14:53

Ούτε 2015, ούτε 2019, ούτε 2023

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:45

Η ΕΕ χτυπά την Temu με πρόστιμο-μαμούθ €200 εκατ. για επικίνδυνα προϊόντα

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:45

Πώς και για πόσο μπορεί να αντέξει το Ιράν τον οικονομικό πόνο του αμερικανικού αποκλεισμού;

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 14:35

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών

Οικονομία
28/05/2026 - 14:31

Θεοδωρόπουλος: Σύγκλιση με την Ευρώπη μέσω επενδύσεων και αύξησης παραγωγικότητας

Πολιτική
28/05/2026 - 14:22

Ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις: Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης

Πολιτική
28/05/2026 - 14:17

O Θεοδωρικάκος κάνει... έκκληση σε βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ να ρίξουν τις τιμές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/05/2026 - 14:10

Eurobank: Νέο HealthTech Cluster για την ενίσχυση της καινοτομίας στην υγεία και τη βιοτεχνολογία

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:06

Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης ElevenLabs για το ψηφιακό κράτος

Ειδήσεις
28/05/2026 - 13:57

Τραμπ: «Πλήρης στήριξη» στον Πασινιάν πριν τις εκλογές στην Αρμενία

Ναυτιλία
28/05/2026 - 13:43

DryDel: Νέες ναυπηγήσεις στην Ιαπωνία και στρατηγική ανανέωσης στόλου με ορίζοντα το 2030

Ειδήσεις
28/05/2026 - 13:43

Πρεμιέρα την Παρασκευή (29/5) για τις πανελλαδικές εξετάσεις στα Γενικά Λύκεια

Νομίσματα
28/05/2026 - 13:32

Ηχηρή πτώση στα crypto – Ποιοι παράγοντες οδηγούν το Bitcoin στα $73.000

Πολιτική
28/05/2026 - 13:27

Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης

Τεχνολογία
28/05/2026 - 13:21

Το «γκουκλάρισμα» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης - Οι μεγάλες αλλαγές

Οικονομία
28/05/2026 - 13:11

ΟΠΕΚΑ: Ανοίγει την Παρασκευή (29/5) η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

Ειδήσεις
28/05/2026 - 13:07

Γερμανία: Καταδικάστηκε η «γκρίζα κυρία» της RAF μετά από δεκαετίες φυγής

Περιβάλλον
28/05/2026 - 12:58

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Σε επίπεδα «ρεκόρ» η θερμοκρασία του πλανήτη την επόμενη πενταετία

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:53

ΒΕΘ: Προβληματισμός για την αλλαγή χρονοδιαγραμμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική
28/05/2026 - 12:41

Τσίπρας: Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού κόμματος

Αυτοδιοίκηση
28/05/2026 - 12:38

Ηλεκτρονική ψήφος: Δείτε πώς θα μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:32

Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει στους ανθρώπους της με την υπογραφή της νέας 3ετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Ανεμοδείκτης
28/05/2026 - 12:29

Οσο και αν το ΠΑΣΟΚ πυροβολεί τον αγγελιοφόρο, το μήνυμα δεν αλλάζει

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:28

MSC: Ο στόχος για τη μείωση της έντασης άνθρακα επιτεύχθηκε πέντε χρόνια νωρίτερα

Ειδήσεις
28/05/2026 - 12:26

Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο, αυξήθηκαν και οι πτωχεύσεις

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:24

Η Marlink και η Metis συνεργάζονται για την αύξηση της διείσδυσης έξυπνων ψηφιακών λύσεων στη ναυτιλία

Οικονομία
28/05/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος έως και 51,5% στην οικοδομική δραστηριότητα το Φεβρουάριο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ