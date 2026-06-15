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Πιερρακάκης: Νομοθετική παρέμβαση άμεσα για να μην αποκλείεται κανένα παιδί από παροχές
Οικονομία
19:50 - 15 Ιουν 2026

Πιερρακάκης: Νομοθετική παρέμβαση άμεσα για να μην αποκλείεται κανένα παιδί από παροχές

Reporter.gr Newsroom
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Σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής για την προμήθεια ακουστικών βαρηκοΐας προχωρεί άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η παρέμβαση έρχεται μετά από πρόσφατο ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, σύμφωνα με το οποίο μητέρα μαθητή με προβλήματα ακοής δεν υπέβαλε αίτηση για την ενίσχυση που δικαιούται το παιδί της από πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας, φοβούμενη ότι, λόγω οφειλών της οικογένειας προς την Εφορία, το ποσό θα μπορούσε να κατασχεθεί.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, αφού ενημερώθηκαν σχετικά, δρομολόγησαν άμεσα νομοθετική λύση.

Με διάταξη που περιλαμβάνεται σε υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας για τον σκοπό αυτό είναι ανεκχώρητα, ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού ή τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι η συγκεκριμένη παροχή θα φτάνει ακέραια στον τελικό της προορισμό: στους μαθητές που τη χρειάζονται και στις οικογένειές τους.

Σε δήλωσή του προς τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε:

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται μια παροχή που θεσπίστηκε για να καλύψει τις ανάγκες του. Και κανένας γονιός δεν πρέπει να φοβάται ότι μια ενίσχυση που προορίζεται για το παιδί του δεν θα φτάσει ποτέ σε αυτό.

Για αυτό, σε συνεργασία με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, προχωρούμε άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση, ώστε το ποσό για τη συγκεκριμένη παροχή του Υπουργείου Παιδείας να είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο και να μην συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους ΟΤΑ ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Το κράτος οφείλει να ακούει όταν οι πολίτες αναδεικνύουν μια αδικία και να παρεμβαίνει άμεσα για να τη διορθώνει. Αυτό κάνουμε σήμερα. Γιατί η στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους είναι ζήτημα δικαιοσύνης».

Μέχρι σήμερα υπήρχε ένα θεσμικό κενό. Ενώ αντίστοιχες ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ είναι ακατάσχετες και οι παροχές του ΕΟΠΥΥ καταβάλλονται απευθείας στους προμηθευτές, η συγκεκριμένη ενίσχυση του Υπουργείου Παιδείας για την προμήθεια ακουστικών βαρηκοΐας δεν διέθετε ανάλογη προστασία. Με τη νομοθετική ρύθμιση που προωθείται, η αδικία αυτή αποκαθίσταται.

Τι περιλαμβάνει η διάταξη

Η διάταξη του σχετικού άρθρου που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις» έχει ως εξής:

«Ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με την περ. ιβ) της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008 (Β΄199/2008), κατόπιν έκδοσης της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, είναι ανεκχώρητα, ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα».

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