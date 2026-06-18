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Παρουσιάστηκε σήμερα (18/6) το μητρώο παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους
Οικονομία
15:35 - 18 Ιουν 2026

Παρουσιάστηκε σήμερα (18/6) το μητρώο παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους

Reporter.gr Newsroom
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Δύο νέα κομβικά ψηφιακά συστήματα, το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους και το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης παρουσιάστηκαν σήμερα (18/6) από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Πρόκειται για δύο σύγχρονες ψηφιακές υποδομές που εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της τεκμηριωμένης δημόσιας πολιτικής, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης δεδομένων που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας, της οργανωμένης παρακολούθησης δεδομένων και του εκσυγχρονισμού της διαχείρισης ιδιωτικού χρέους.

Το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέουςαποτελεί ένα σύγχρονο πληροφοριακό εργαλείο που συγκεντρώνει ανώνυμα και συγκεντρωτικά δεδομένα από πιστωτές, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας πιο σαφούς εικόνας για την εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά του ιδιωτικού χρέους στη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει συγκεντρωτικά στοιχεία για το ιδιωτικό χρέος και αναλυτικές οφειλές Φυσικών και Νομικών Προσώπων προς:

  • Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα,
  • Χρηματοδοτικούς Φορείς και
  • επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνιών & κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, κατά την έννοια των περ. γ’ και δ’ του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’170).

Παράλληλα, το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησηςαποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων από φορείς του δημόσιου τομέα, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ενιαίας και αξιόπιστης εικόνας πιστοληπτικής ικανότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Επίσης θα μπορεί να ανταλλάσσει πιστοληπτικές βαθμολογήσεις με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης με σκοπό την παραγωγή ενοποιημένης βαθμολόγησης.

Η λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνει κεντρικά τα ακόλουθα στάδια:

α) Συλλογή και διασταύρωση δεδομένων από διαθέσιμες δημόσιες πηγές.

β) Επεξεργασία δεδομένων και παραγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης,

γ) Πλήρης ενημέρωση του ενδιαφερόμενου πολίτη ή επιχείρησης για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης

δ) Παροχή πρόσβασης στο ιστορικό των αιτήσεων, ελέγχου του αποτελέσματος της αξιολόγησης και, όπου απαιτείται, δυνατότητας υποβολής αιτήματος διόρθωσης της πιστοληπτικής βαθμολόγησης του.

Στην εκδήλωση έδωσαν δυναμικό «παρών» εκπρόσωποι από επαγγελματικούς συλλόγους, καταναλωτικές ενώσεις, τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και θεσμικοί φορείς της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Τα έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

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