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Φειδίας: Καταψήφισα την έκθεση για την Τουρκία γιατί είναι σαν άπιστη γυναίκα
Πολιτική
15:07 - 18 Ιουν 2026

Φειδίας: Καταψήφισα την έκθεση για την Τουρκία γιατί είναι σαν άπιστη γυναίκα

Reporter.gr Newsroom
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Καταψήφισα την έκθεση προόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία γιατί είναι σαν μια άπιστη γυναίκα, δήλωσε ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, κάνοντας μια αμφιλεγόμενη παρομοίωση.

«Είναι η γυναίκα σου που είσαστε παντρεμένοι, πάει με άλλους άνδρες, σου λέει ψέματα δεν είναι καλή γυναίκα δεν σε υποστηρίζει κτλ… Αλλά θέλω να έχω συνεργασία, θέλω να είμαστε παντρεμένοι, άρα φάσκει και αντιφάσκει, αυτό και θεώρησα ότι το να έχουμε και να αναπτύξουμε συνεργασία μαζί με την Τουρκία χωρίς να έχουμε κάτι χειροπιαστό στο Κυπριακό και ταυτόχρονα με τη Ρωσία να κάνουμε 20 πακέτα κυρώσεων, επειδή έκανε εισβολή ενώ στην Τουρκία, ενώ στην Τουρκία που έκανε το ίδιο να αναπτύξουμε τη συνεργασία γι’ αυτό πήγα εναντίον» δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Παναγιώτου.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής παραδέχθηκε ότι η έκθεση περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία και καταδικάζει την Τουρκία για σειρά ζητημάτων. Ωστόσο, διαφώνησε με το σημείο που υποστηρίζει την ενίσχυση των σχέσεων με την Άγκυρα. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, δεν μπορούσε να ψηφίσει ούτε υπέρ ούτε να επιλέξει την αποχή, κάνοντας λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Τόνισε ότι επιθυμεί το Κυπριακό να συνδέεται άμεσα με τις ευρωτουρκικές σχέσεις και υποστήριξε ότι μόνο μετά την επίλυση του Κυπριακού μπορεί να ανοίξει η συζήτηση για περαιτέρω συνεργασία με την Τουρκία.

@fidiaspanayiotou

Γιατί καταψήφισα την έκθεση για την Τουρκία

♬ original sound - Fidias Panayiotou

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