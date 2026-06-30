Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας Piyush Goyal.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στο παγκόσμιο εμπόριο, οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ινδίας, η εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-Ινδίας και οι στρατηγικές δυνατότητες της συνεργασίας των δύο χωρών. Η αναδιάταξη του παγκόσμιου εμπορίου καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη τη δημιουργία ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού, αξιόπιστων εμπορικών διαδρομών και ισχυρότερων οικονομικών συνεργασιών που ενισχύουν τη σταθερότητα και την ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προοπτικές συνεργασίας στη ναυτιλία, στα logistics, στην τεχνολογία, στη ψηφιοποίηση, στην αγροδιατροφή, στην ενέργεια και στον τουρισμό, καθώς και στην κινητικότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται, με την Ελλάδα να λειτουργεί ως φυσική πύλη των ινδικών επιχειρήσεων προς την ευρωπαϊκή αγορά και την Ινδία ως μία από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες δυνάμεις της παγκόσμιας οικονομίας.

Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση κατείχε ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), μια πρωτοβουλία με ισχυρό γεωοικονομικό αποτύπωμα, που φιλοδοξεί να επαναχαράξει τους εμπορικούς χάρτες μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική συνδεσιμότητας, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε στρατηγικό κόμβο, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, τα λιμάνια της και τις σύγχρονες υποδομές της.