ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Θέμα επιβίωσης οι μεταρρυθμίσεις μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης
Οικονομία
13:55 - 06 Ιουλ 2026

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Θέμα επιβίωσης οι μεταρρυθμίσεις μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) δημοσιοποιεί την Εαρινή Έκθεση 2026 για την ελληνική οικονομία, σημειώνοντας πως μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, η ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι πια επιβεβλημένη.

Το 2025 η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,1%, άνω του μέσου όρου της ΕΕ, με εκτίμηση ανάπτυξης 1,9% για το 2026 σύμφωνα με το ΕΔΣ. Το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος υποχώρησε στο 146,1% του ΑΕΠ το 2025. Η θετική αυτή πορεία επιβεβαιώθηκε και το Α΄ τρίμηνο του 2026, με εκτίμηση για πρωτογενές πλεόνασμα στο σύνολο του έτους στο 3,2% του ΑΕΠ.

Πρόκειται για έναν «ενάρετο» συνδυασμό πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων και επεκτατικής δημοσιονομικής κατεύθυνσης, αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης και των αυξημένων εσόδων που προέκυψαν από τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του φορολογικού συστήματος, ο οποίος επιτρέπει στην ελληνική κυβέρνηση να πετυχαίνει πλεόνασμα, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις καθαρές δαπάνες για μέτρα στήριξης των πιο ευάλωτων νοικοκυριών απέναντι στις πιέσεις του κόστους ζωής.

Ωστόσο, η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής τα επόμενα χρόνια αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για την ελληνική οικονομία. Οι χρόνιες διαρθρωτικές ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας, όπως η υψηλή ανεργία, ιδίως στους νέους, η χαμηλή παραγωγικότητα και το υψηλό εξωτερικό χρέος, σε συνδυασμό με τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, καθιστούν αναγκαία την ανάδειξη νέων μοχλών ανάπτυξης.

Η βιωσιμότητα της οικονομικής προόδου προϋποθέτει, συνεπώς, τη συνέχιση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής παράλληλα με την εμβάθυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, κυρίως σε τομείς όπου η Ελλάδα υστερεί έναντι των εταίρων της στην ΕΕ, αλλά οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήριες δυνάμεις της μελλοντικής ανάπτυξης.

Ολόκληρη η έκθεση ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 06/07/2026 - 14:00
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank: Οι σκληροί δείκτες δείχνουν φρένο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το β&#039; τρίμηνο
Οικονομία

Eurobank: Οι σκληροί δείκτες δείχνουν φρένο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το β' τρίμηνο

«Μανιφέστο» Δένδια για το μέλλον της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα - Αναφορές που... αγγίζουν το Μαξίμου
Πολιτική

«Μανιφέστο» Δένδια για το μέλλον της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα - Αναφορές που... αγγίζουν το Μαξίμου

Ψηφιακά θαύματα και καμένες γέφυρες
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Ψηφιακά θαύματα και καμένες γέφυρες

Το ΠΑΣΟΚ αναζητά αντίδραση και restart
Πολιτική

Το ΠΑΣΟΚ αναζητά αντίδραση και restart

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
06/07/2026 - 13:56

HELLENiQ ENERGY: Νέες πρωτοβουλίες με στόχο τη γυναικεία ενδυνάμωση

Οικονομία
06/07/2026 - 13:55

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Θέμα επιβίωσης οι μεταρρυθμίσεις μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Επιχειρήσεις
06/07/2026 - 13:51

ΕΣΠ: Κατέθεσε υπόμνημα για το Ελληνικό Εμπόριο 2027-2031 σε όλα τα πολιτικά κόμματα ενόψει της ΔΕΘ

Ειδήσεις
06/07/2026 - 13:41

Η Κίνα δοκίμασε βαλλιστικό πύραυλο στον Ειρηνικό - Έντονη αντίδραση της Αυστραλίας

Πολιτική
06/07/2026 - 13:37

ΠΑΣΟΚ: Γιατί η κυβέρνηση δεν αποκαλύπτει σε ποια προϊόντα «παγώνουν» οι τιμές;

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/07/2026 - 13:33

Alpha Bank: Ενημέρωση για την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το myAlpha Benefit Base

Ειδήσεις
06/07/2026 - 13:28

Σιγκαπούρη: Διευρύνονται οι κατηγορίες για την απάτη με τα chips της Nvidia

Εμπορεύματα
06/07/2026 - 13:28

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου μετά τη νέα αύξηση παραγωγής του OPEC+

Ανεμοδείκτης
06/07/2026 - 13:26

Το «touch and go» του Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Οικονομία
06/07/2026 - 13:18

Eurobank: Οι σκληροί δείκτες δείχνουν φρένο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το β' τρίμηνο

Ομόλογα
06/07/2026 - 13:18

Intrum: Επιστροφή στην αγορά ομολόγων με έκδοση €525 εκατ. μετά την αναδιάρθρωση

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
06/07/2026 - 13:15

Ιδιωτικό δίκτυο 5G SA στο Αρεταίειο Νοσοκομείο από την COSMOTE TELEKOM

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
06/07/2026 - 13:07

ΥΠΑ: Μειωμένες κατά 31,77% τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/07/2026 - 13:02

16ος Εθνικός Διαγωνισμός ECOTROPHELIA: Οι καινοτόμες ιδέες της νέας γενιάς στο επίκεντρο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/07/2026 - 13:00

ΕΛΕΤΑΕΝ: «Fake news» η συσχέτιση των πυρκαγιών με ανεμογεννήτριες

Ειδήσεις
06/07/2026 - 12:54

Γαλλία: Στο προσκήνιο ο Μπαρντελά αν η Λεπέν αποκλειστεί από τις εκλογές - Το πολιτικό του προφίλ

Πολιτική
06/07/2026 - 12:42

Ο Σαμαράς ανοίγει και το φάκελο «υποκλοπές»: Ζητά διερεύνηση της παγίδευσής του με Predator

Αυτοδιοίκηση
06/07/2026 - 12:40

Δούκας: Η Αθήνα κάνει ένα βήμα μπροστά με το «#DoItLikeAthens»

Υγεία
06/07/2026 - 12:25

Βασιλακόπουλος (ΕΟΔΥ): Μέτρα προστασίας προς τους πολίτες για το τοξικό νέφος

Αυτοδιοίκηση
06/07/2026 - 12:19

Parkout: Η νέα εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων για εύρεση θέσεων στάθμευσης

Ανεμοδείκτης
06/07/2026 - 12:11

Πόσο θα διαρκέσει αυτό το θέατρο του (πολιτικού) παραλόγου;

Αναλύσεις
06/07/2026 - 12:09

Optima για HELLENiQ ENERGY: Αναθεώρηση προς τα πάνω για τη μετοχή με τιμή-στόχο €12,90

Ειδήσεις
06/07/2026 - 12:06

Ζελένσκι: Έκκληση για υποστήριξη από τη Δύση μετά τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο

Ειδήσεις
06/07/2026 - 11:59

Υεμένη: Τουλάχιστον 16 νεκροί στρατιώτες και 22 τραυματίες σε επίθεση των Χούθι

ΜΕΤΑΛΛΑ
06/07/2026 - 11:43

Γιαζιτζόγλου (ΣΜΕ): Οι κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες αποτελούν τον νέο πυλώνα της παγκόσμιας γεωπολιτικής ισχύος

Ειδήσεις
06/07/2026 - 11:39

Γερμανία: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ

Πολιτική
06/07/2026 - 11:33

«Μανιφέστο» Δένδια για το μέλλον της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα - Αναφορές που... αγγίζουν το Μαξίμου

Ανακοινώσεις
06/07/2026 - 11:29

Prodea: Ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου logistics

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/07/2026 - 11:27

Eurobank: Ηγέτης στην ελληνική αγορά factoring για 18η συνεχή χρονιά

Ειδήσεις
06/07/2026 - 11:24

Το παρασκήνιο της... εκστρατείας του Λευκού Οίκου για την ανατροπή μιας κόκκινης κάρτας στο Μουντιάλ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ