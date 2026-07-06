Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Θέμα επιβίωσης οι μεταρρυθμίσεις μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) δημοσιοποιεί την Εαρινή Έκθεση 2026 για την ελληνική οικονομία, σημειώνοντας πως μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, η ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι πια επιβεβλημένη.

Το 2025 η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,1%, άνω του μέσου όρου της ΕΕ, με εκτίμηση ανάπτυξης 1,9% για το 2026 σύμφωνα με το ΕΔΣ. Το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος υποχώρησε στο 146,1% του ΑΕΠ το 2025. Η θετική αυτή πορεία επιβεβαιώθηκε και το Α΄ τρίμηνο του 2026, με εκτίμηση για πρωτογενές πλεόνασμα στο σύνολο του έτους στο 3,2% του ΑΕΠ.

Πρόκειται για έναν «ενάρετο» συνδυασμό πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων και επεκτατικής δημοσιονομικής κατεύθυνσης, αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης και των αυξημένων εσόδων που προέκυψαν από τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του φορολογικού συστήματος, ο οποίος επιτρέπει στην ελληνική κυβέρνηση να πετυχαίνει πλεόνασμα, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις καθαρές δαπάνες για μέτρα στήριξης των πιο ευάλωτων νοικοκυριών απέναντι στις πιέσεις του κόστους ζωής.

Ωστόσο, η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής τα επόμενα χρόνια αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για την ελληνική οικονομία. Οι χρόνιες διαρθρωτικές ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας, όπως η υψηλή ανεργία, ιδίως στους νέους, η χαμηλή παραγωγικότητα και το υψηλό εξωτερικό χρέος, σε συνδυασμό με τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, καθιστούν αναγκαία την ανάδειξη νέων μοχλών ανάπτυξης.

Η βιωσιμότητα της οικονομικής προόδου προϋποθέτει, συνεπώς, τη συνέχιση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής παράλληλα με την εμβάθυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, κυρίως σε τομείς όπου η Ελλάδα υστερεί έναντι των εταίρων της στην ΕΕ, αλλά οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήριες δυνάμεις της μελλοντικής ανάπτυξης.

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